(P) Chirurgia robotică, o șansă uriașă pentru pacienții în vârstă

Se știe că oamenii în vârstă se tem de operații. Odată cu folosirea chirurgiei robotice situația este însă mult mai optimistă. Aflați în cele ce urmează cum robotul a devenit primul aliat al persoanelor în vârstă.

O problemă delicată, complet rezolvată

Domnul Gheorghe Preda împlinise 73 de ani când a primit un diagnostic de hernie inghinală. „Trebuie operată“ au spus toți doctorii, nu trebuie lăsată să progreseze, poate deveni periculoasă. Domnul Preda aflase deja de la diferiți cunoscuți ce implică asta: tăieturi, plasă de susținere, posibil durere și timp de vindecare incert, mai ales la vârsta lui. Nu știa să trăiască altfel decât activ și era realist: la vârsta lui, o operație nu are cum să fie ceva foarte simplu.

Tocmai de asta nu a ezitat o clipă și s-a adresat „celui mai bun spital și celui mai bun medic“ pe care l-a putut găsi: dr. Bogdan Barta, medic primar chirurgie generală, șeful secției Chirurgie Generală din Spitalul Euroclinic. „Speram săgăseascăpentru mine un răspuns, o soluție, ca viața mea sărevinăcât mai repede la făgașul ei. Când mi-a explicat totul în amănunt despre cum îl ajutăDaVinci sătaie cât mai puțin și mai exact, ca sămăvindec imediat, desigur căam fost de acord cu intervenția robotică. Iar așteptările mele au fost depășite: dupăo serie de controale amănunțite m-am internat, iar în aceeași zi a avut loc operația. Dr Barta m-a pus pe picioare de a doua zi dupăoperație!“

Operația a avut loc la început de martie și a fost realizată cu ajutorul robotului DaVinci. Acum domnul Preda conduce mașina, merge pe jos, merge la piață, duce sacoșe, ridică greutăți moderate. „Sunt în formăacum pentru căam ales bine atunci“ spune el, cu recunoștință.

Trebuie adăugat că este în formă și pentru că a respectat întocmai indicațiile medicului său. „Am fost atât de bucuros săaflu căimediat dupăoperație prima mea grijăeste sămămișc! Moderat, cu precauție, dar sămămișc, evitând chiar lucrul de care mătemeam: imobilizarea la pat!“

În cazul vârstnicilor, imobilizarea prelungită în pat nu este doar neplăcută, ci prezintă în sine riscuri pentru sănătate, de la reducerea mobilității și puterii musculare la apariția unor cheaguri de sânge periculoase.

Riscurile pe care robotul le evită

Dr. Bogdan Barta explică de ce chirurgia asistată de robot este prima opțiune în cazul pacienților în vârstă:

„Dupăvârsta de 70 de ani, atât în timpul operației cât și dupăoperație pot interveni orice tip de complicații. Intervențiile clasice pentru hernie presupun tăieturi largi, sângerări, suturi cu fire standard. În abordarea clasică, existăriscul ca atunci când se prinde plasa săse prindăși unele terminații nervoase - de aceea apar dureri dupăoperație. Consecința poate fi o imobilizare prelungită la pat, care la rândul ei poate aduce riscuri suplimentare - eventual tromboembolice“.

În schimb, dacă medicul chirurg este asistat de robot riscurile operatorii se reduc considerabil.

„Intervențiile robotice se preteazăfoarte bine pentru pacienți vârstnici, în special în cazul unor boli care au formele de bilateralitate, complexe, cu hernii carcerate sau hernii de mari dimensiuni, sau recidivate. În intervențlile robotice recuperarea este foarte rapidă, pacientul este externat a doua zi dupăoperație cu o medicație antialgicăminimă. Intervențiile robotice răspund cel mai bine principiului respectării integrității corporale, prin inciziile foarte mici și manipulările minime ale țesuturilor, evitând cele mai frecvente complicații care pot apărea în astfel de cazuri.

Intervențiile robotice evităriscul de sângerare: imaginea oferităde camera performantăa robotului permite chirurgului săidentifice structuri vasculare extrem de fine, capilare extrem de mici, iar instrumentele deosebite ale robotului asigurăo hemostazăfoarte bună. În momentul în care intervenția se termină, operația se șiînchide, iar riscul de sângerare este foarte redus.

Riscul de recidivă, care existădupăorice fel de intervenție, este foarte mic dacăoperația roboticăeste efectuatăîn parametrii corecți. Principiul acestui tip de intervenție cere ca un defect relativ mic săfie acoperit de o plasămare, astfel încât presiunea intraabdominalăsăse exercite uniform pe aceastăplasă. O operație efectuatăcorect și respectarea instrucțiunilor post-operatorii reduc la minimum riscul de recidivă.

Riscul de dureri postoperatorii prelungite este extrem de frecvent și de mare în operațiile clasice, care presupun incizii, tăieturi în țesutul muscular, suturi - iar când plasa este cusutăde mușchi existămereu riscul săse interpunăfilete nervoase, care vor determina apoi dureri persistente. Acest risc este practic inexistent în operațiile robotice, care utilizeazăplase light, ușoare, fixate cu ajutorul unor capse resorbabile, care dupădouăluni dispar.“

Cine este și ce face robotul DaVinci

În primul rând, cine și-l imaginează pe DaVinci ca pe un android de felul celor din filmele de anticipație… se înșală!

Iată cum îl descrie dr. Barta: „DaVinci este un robot de generația a patra și nu poate fi programat, nu are inteligențăartificială, nu opereazăsingur. Robotul stădeasupra pacientuluiși, prin intermediul celor patru brațe pe care le are, susține niște instrumente chirurgicale de ultimăgenerație. Chirurgul stăcomod la o consolăchirurgicalălângămasa de operație și toate mișcările pe care acesta le efectueazăsunt transmise și efectuate identic prin intermediul brațelor robotului, intraabdominal. Este ca și cum ai opera în varianta deschisă, beneficiind deci de avantajul dexterității mâinilor, dar totuși asta se întâmplăprin incizii foarte mici, de sub un centimetru, respectându-se integritatea corporalăa pacientului“.

Pe scurt, sunt eliminate orice tăieturi, răni, sângerări inutile. DaVinci reprezintă brațul și ochiul chirurgului, dar chirurgul este și mâna și creierul! DaVinci beneficiază și de ajutorul unei camere video care mărește imaginea de 10-20 de ori. Este ca și cum, prin intermediul lui DaVinci, chirurgul ar vedea la dimensiuni microscopice și ar putea tăia cu maximum de precizie la nivel microscopic.

„Cu robotul DaVinci, am pătrunsîntr-un spațiu dintre peretele abdominal și peritoneu (membrana care ține laolatăorganele), suflând aer - astfel am evitat să pătrundem în cavitatea abdominală. Operația a presupus reducerea celor douăhernii, montarea și fixarea unor plase de mari dimensiuni de ambele părți“ precizează dr Barta.

Un caz delicat, un caz rezolvat

În dimineața zilei următoare, domnul Preda a fost externat, capabil fiind deja să efectueze eforturi obișnuite: mers, urcat scări, condus mașina, chiar să ridice greutăți sub 5 kg. Povestește cu entuziasm cum medicul l-a îndemnat să se miște imediat după operație. A respectat atent toate indicațiile, iar după două luni a revenit la o viață absolut normală. Se mândrește acum că a făcut alegerea potrivită și este extrem de recunoscător întregii echipe medicale, inclusiv robotului DaVinci, pentru că și-a redobândit liniștea și modul de viață.

EUROCLINIC, Centru de Excelență pentru Hernii

Cu ajutorul tehnologiilor avansate și al inovațiilor continue, medicii oferă soluții personalizate și eficiente pentru tratarea afecțiunilor, depășind limitele convenționale ale practicii medicale. Acreditările internaționale ale spitatelor sunt o dovadă că pacienții primesc cea mai bună îngrijire, iar calitatea vieții este îmbunățită post operator. Spitalul EUROCLINIC a primit în luna mai acreditarea pentru intervențiile de hernii abdominale, asigurând astfel calitate printr-o chirurgie sigură, cu complicații reduse și siguranța pacientului, prin medicul Bogdan Barta.

Certificarea Spitalului ca Centru de Excelență în Chirurgia Herniară, de către un organism prestigious internațional, reprezintă recunoașterea medicinei extraordinare de a oferi pacienților cele mai moderne soluții chirurgicale de rezolvare a diverselor tipuri de hernii abdominale, prin apelarea la cele mai avansate tehnologii.

Hernia inghinală, ombilicală, hernia de linie albă, hiatală și incizională sunt tipurile de intervenții chirurgicale pe care medicul Bogdan Barta le tratează. Majoritatea herniilor, netratate la timp, evoluează în sensul nereductibilității/încarcerării herniei și, ulterior, strangulării acesteia, situație în care ocluzia intestinală sau ocluzia sunt complicații posibile, nedorite.

