(P) Centru de Medicina Stilului de Viață BetterMe, concept unic în România

Centru de Medicina Stilului de Viață BetterMe, concept unic în România

În România, a fost deschis recent primul Centru de Medicina Stilului de Viață – BetterMe, sub umbrela MedLife. Activitatea Centrului BetterMe vine cu garantia unui Consiliu Stiintific, al carui Presedinte este Prof. Jeffrey Mechanick, unul dintre pionierii conceptului de lifestyle medicine la nivel mondial.

Dr. Anca Hâncu, coordonator Centru Medicina Stilului de Viață Better Me: „Ne bucuram ca acest concept relativ nou pentru tara noastra aduce impreuna personalitati importante din lumea medicala, sustinand actvitatea centrului BetterMe, cu scopul de a contribui la gestionarea mai eficienta a bolilor cronice netransmisibile in Romania.”

Dată publicare: 03-03-2023



Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.