(P) Cele mai frumoase rochii pentru Valentine’s Day

2020! Este un nou deceniu stralucitor, inca nepatat de alegeri vestimentare discutabile precum unele din deceniul precedent.

Asta nu inseamna ca 2020 nu va fi marcat de propriile momente stanjenitoare de stil, dar in acest moment totul este curat si pregatit pentru experimentare. Asa ca normal ca urmeaza intrebarea: cu ce sa incepem?

Aici e simplu, incepem cu tinuta la care visezi pentru marea intalnire de Valentine’s Day: usor de spus, greu de gasit. Noi iti recomandam cateva modele de rochii din tendintele pentru 2020, cu care nu poti da gres!

Rochia este oficial cea mai versatila piesa in orice sezon, centrul tinutei tale! Te invitam sa descoperi trei look-uri extrem de feminine pentru luna februarie in care rochia devine element de rezistenta, folosind trei tendinte majore ale sezonului: imprimeurile florale mari, matase si satin negru elegant!

O tinuta contemporana pentru o intalnire romantica include suprapuneri inedite, accesorii elevate si o doza considerabila de feminitate. Cu atitudinea potrivita va fi usor sa tii pasul cu noile modele de rochii de seara de la Fashion Days.

Rochia din matase neagra este o piesa de baza pentru seara, in care vei straluci cu adevarat, mai ales daca o vei purta cu un sacou putin oversized din lana sau o jacheta din blana artificiala in mai multe culori. Amplifica efectul rochiei cu o geanta din catifea si o pereche de pantofi din piele stantata, ambele negre.

Rochia neagra cu cel mai fin corset din satin poate deveni o piesa fabuloasa pentru o tinuta romantica, in special daca alegi accesorii in nuante pastelate. Pentru o doza extra de sofisticare renunta la bijuterii, poarta doar o agrafa cu pietre stralucitoare in par.

Atunci cand programul tau incarcat inseamna ca vei iesi din casa dimineata pregatita si pentru o cina romantica seara, o rochie midi cu maneca lunga poate fi solutia. Alege o tinuta 'all black' cu imprimeu floral mare, ce poate fi office, eleganta si casual si adauga pentru seara doar o pereche de pantofi stiletto trecut cu vederea. Secret, ii poti pastra in poseta pana la momentul serii!

Iar in timpul zilei poarta rochia cu imprimeu peste o bluza confortabila pe gat toamna asta, cu cizme peste genunchi. Look-ul retro modern este completat cu accesorii: o geanta saddle medie si o bratara charm colorata!

Cel mai important lucru de retinut despre 2020: poti sa te reinventezi in cel mai elegant mod posibil și sa alegi din orice sezon acea tendinta care se potriveste cel mai mult cu stilul tau personal. Poti sa alegi ce vrei, pentru ca variantele sunt nelimitate!