(P) Cel mai rapid mod de a te deplasa in oras este cu bicicleta!

Traind in era vitezei si a aglomeratiei, este foarte greu sa ajungi la serviciu in timp, mai ales daca se intampla sa locuiesti in Bucuresti.

Desigur exista statia de metrou, care si ea la randul ei este arhiplina, autobuzele in care nu gasesti niciodata loc pe scaun, traficul infernal si, salvarea multora, bicicleta.

Mersul pe bicicleta nu este doar economic si rapid, dar iti ofera si o multime de alte beneficii pentru sanatate. Persoanele care obisnuiesc sa foloseasca bicicleta ca mijloc de transport de acasa la birou, au parte de o serie de beneficii semnificative pentru sanatate, cu un risc de pana la 45% mai mic pentru a dezvolta orice forma de cancer si un risc de pana la 46% mai mic pentru declansarea bolilor de inima, prin comparatie cu persoanele inactive ce folosesc mijloacele de transport in comun.

Mersul pe jos zilnic de acasa la munca a fost asociat unui risc mai mic cu pana la 27% de a dezvolta boli de inima si unui risc de pana la 36% mai mic de a deceda pe fondul bolilor de inima. In schimb, mersul pe jos nu a avut un impact asupra scaderii riscului de aparitie al cancerului sau a scaderii decesului prematur pe fondul altor boli.

Mersul pe bicicleta va ajuta sa dormiti mai bine. Daca veti face dis-de-dimineata o plimbare cu bicicleta prin parc, seara va va fi mult mai usor sa adormiti. O echipa de cercetatori de la Scoala de Medicina din cadrul Universitatii Stanford, Statele Unite, a rugat mai multe persoane care sufereau de insomnie sa mearga cu bicicleta 20-30 de minute pe zi. Rezultatul? Timpul de care persoanele cu insomnie aveau nevoie pentru a adormi se reducea cu pana la jumatate. Aceasta activitate in aer liber presupune o expunere la lumina naturala, fapt ce ajuta ritmul circadian sa se sincronizeze si sa contribuie la eliminarea cortizolului din organism, hormon al stresului ce are o actiune negativa asupra somnului.

Expertii de la aceeasi universitate au descoperit ca pedalatul poate proteja pielea de efectele nocive ale radiatiilor ultraviolete, reducand semnele imbatranirii. Stimularea circulatiei sangvine prin intermediul miscarii livreaza oxigen si substante nutritive celulelor pielii mult mai eficient, in timp ce contribuie la eliminarea toxinelor. Mersul pe bicicleta creeaza in organism un mediu optim pentru producerea colagenului, care contribuie la reducerea aspectului ridurilor, accelerand procesul de vindecare a pielii.

