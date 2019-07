(P) Cel mai la moda atelier de Croitorie din Bucuresti

Croitoriile moderne ofera clientilor posibilitatea de a alege tesatura, accesoriile, modelul, dar si manopera de calitate.

Vom vorbi in cele ce urmeaza despre cel mai la moda atelier de croitorie din Bucuresti, despre modul in care el a reusit sa imbine modernul cu dorintele clienilor, dar si despre profesionalimul cu care trateaza fiecare comanda si fiecare client.

Cel mai la moda atelier de Croitorie din Bucuresti - servicii oferite

Un atelier de coitorie care se respecta si doreste sa reziste competitiei de pe piata care este tot mai sustinuta, trebuie sa vina in intampinarea clientilor sai cu servicii cat mai variate si de calitate. Astfel, cel mai la moda atelier de Croitorie din Bucuresti, trebuie sa ofere clienilor servicii de:

 realizare haine la comanda - rochii de mireasa, rochii de bal, rochii de nunti sau botezuri si altele;

 restilizare haine - clientul sa poata modifica si adapta haine care nu mai sunt la moda, dar de calitate;

 retusuri rapide - clientul sa poate stramta, scurta sau retusa rapid orice obiect vestimentar, nou sau purtat.

Cel mai la moda atelier de Croitorie din Bucuresti - oferta de materiale de calitate

Alegerea materialului potrivit pentru o rochie de seara, este un lucru foarte important si poate usura considerabil munca unui designer sau a unei croitorese. De aceea, atelierele de croitorie moderne, ofera clientilor lor posibilitatea de a selecta dintr-o gama foarte larga de materiale, toate de calitate superioara. Astfel, vor fi beneficii de ambele parti:

 clientul nu mai trebuie sa umble prin magazine pentru a achizitiona materialul necesar si va fi bucuros sa gaseasca in acelasi loc tot ce are nevoie - materiale, model, designer, coritor si manopera:

 croitoria are de castigat nu numai in urma realizarii vestimentatiei, ci si in urma comercializarii materialului.

Cel mai la moda atelier de Croitorie din Bucuresti - fidelizarea clientilor

Pentru a rezista intr-un domeniu in care competitia este foarte mare, atelierele de croitorie din Bucuresti, trebuie sa dezvolte o relatie foarte buna cu clientii.

Solutii pentru fidelizarea si atragerea clienilor de catre un atelier modern de croitorie sunt nenumarate si pot avea rezultate extraordinare, mai ales ca tot mai multe persoane renunta sa mai achizitioneze haine gata facute si se indreapta catre serviciile oferite de croitorii.

In acest sens, atelierele moderne de croitorie pot veni in intampinarea clienilor noi sau vechi cu reduceri de pret atractive.

De exemplu, pentru clientii care aleg sa achizioneze materialele din coritorie, se poate acorda o reducere pentru manopera. Sau invers - se poate acorda o reducere la pretul materialului, daca se va realiza rochia in aceasi croitorie.

Pentru clienii care vin in coritorie doar pentru mici retusuri, se pot acorda termene cat mai mici de realizare. Sau chiar mai mult - croitoria poate oferi clientului posibilitatea sa astepte pe terasa, la o mica tratatie, finalizarea retusurilor. Astfel procedeaza atelierul modern de Croitorie Picasso care si-a castigat o clientela bogata si multumita, si care este foarte des recomandat pentru serviciile sale de calitate superioara.