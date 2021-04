(P) Ce obiecte nu trebuie spălate niciodată la mașina de spălat vase

Deși mașina de spălat vase este un aparat foarte versatil, nu poate fi folosită pentru toate vasele și ustensilele din bucătăria noastră.

Rețineți lucrurile pe care nu trebuie să le puneți niciodată în mașina de spălat vase conform producătorilor acestor aparate electrocasnice.

Împreună cu frigiderul, mașina de spălat sau cuptorul cu microunde, mașina de spălat vase este un alt aparat esențial care nu poate lipsi din bucătăria noastră. Și nu este surprinzător, deoarece ne face viața mult mai ușoară și ne permite să economisim timp prețios atunci când curățăm vasele murdare.

Mașina de spălat vase este un aparat foarte versatil în care, în afară de pahare, farfurii, oale și tacâmuri, putem spăla și lucruri surprinzătoare, precum perii, bureți, jucării din plastic, șlapi sau chiar coșuri de gunoi, pentru a da doar câteva exemple.

Cu toate acestea, nu este valabil pentru toate. După cum explică specialiștii, există lucruri care e mai bine să nu se spele în mașina de spălat vase. Motivul este că apa la temperaturi mari sau detergentul pot deteriora diverse materiale, de aceea este indicat să aveți grijă cu anumite obiecte.

Iată o listă cu cele 10 lucruri pe care nu ar trebui să le puneți în mașina de spălat vase:

Cuțite cu mânere din lemn sau oțel călit. Lemnul nu este sigur pentru mașina de spălat vase, deoarece este foarte poros și se umflă, iar oțelul moale este ușor deteriorat de detergent. Din acest motiv, cel mai bine este să spălați manual aceste cuțite.

Ustensile din lemn. Deoarece lemnul se umflă din cauza excesului de umiditate, evitați introducerea ustensilelor pe bază de lemn, cum ar fi spatulele, lingurile și furculițele din acest material la mașina de spălat vase.

Vase și pahare delicate din sticlă. Dacă aveți sticlărie delicată, mai ales dacă sunt pahare sau vase vechi, este mai bine să le spălați manual, pentru a evita pierderea transparenței și a strălucirii.

Oale și tigăi antiaderente. Acoperirea antiaderentă de pe oale și tigăi se poate deteriora din acțiunea abrazivă a detergentului și a căldurii mașinii de spălat vase. Dacă nu vrei să se strice, spală-le cu mâna.

Capacul oalei sub presiune. Capacul oalei sub presiune are elemente care pot fi deteriorate în mașina de spălat vase, cum ar fi cauciucul care își pierde elasticitatea sau supapa, care se poate înfunda.

Obiecte de fier fără email. Nu puneți vase, castroane, tigăi sau fierbătoare de fier nesmălțuite în mașina de spălat vase, deoarece acestea deteriorează materialul. Spălați-le manual și numai cu apă.

Ustensile de bucătărie din cupru și aluminiu. Obiectele din cupru și aluminiu nu sunt potrivite pentru mașina de spălat vase, deoarece se vor alege cu pete. Mai bine le curățați manual.

Borcane cu etichete de hârtie. Dacă ați pus vreodată un borcan cu o etichetă de hârtie în mașina de spălat vase, știți ce este în neregulă cu a face acest lucru: eticheta se desprinde, lăsând pete pe toate vasele și înfundând scurgerea.

Veselă din plastic sau cu model. Înainte de a pune farfurii sau pahare din plastic sau serigrafiate în mașina de spălat vase, asigurați-vă că acestea sunt sigure pentru mașină. În caz contrar, motivele tipărite pot fi deformate sau pierdute.

Articole de dimensiuni mari. Nu introduceți niciodată vase, oale sau tigăi de mari dimensiuni în mașina de spălat vase. Acestea nu vor pemite apei cu detergent să circule în voie la interior, astfel că nu se vor curăța corespunzător.

Sfaturi de încărcare a mașinii de spălat vase

Farfuriile și bolurile merg pe partea de jos, cu partea murdară orientată spre interior.

Cupele, paharele, recipientele și bolurile merg pe raftul de sus, cu fața în jos

Oalele și tigăile merg pe raftul de jos, cu fața în jos. -

Tacâmurile, în mod surprinzător, intră în suportul pentru tacâmuri, cu fața în sus, iar cuțitele ascuțite cu fața în jos, doar pentru a fi în siguranță. Dacă zona de tacâmuri nu este separată individual, poți pune unele tacâmuri cu fața în sus și unele cu fața în jos pentru rezultate mai bune.

Obiectele mari, cum ar fi tăvile de copt, tocătoarele și platourile merg pe raftul inferior.

Nu supraaglomera mașina de spălat vase. Dacă observi că nu obții rezultate excelente, o mașină de spălat vase aglomerată poate fi cauza.

În cele din urmă, dacă distribuitorul de apă este blocat și nu se rotește, este posibil să observi și o reducere a capacităților de curățare. Asigură-te că nimic nu blochează distribuitorul de apă.