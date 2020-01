(P) Ce NU știai despre soiul de struguri Feteasca Neagră

Îți plac vinurile românești? Feteasca Neagră este unul dintre cele mai cunoscute soiuri de struguri cultivate în țara noastră și unul dintre cele mai îndrăgite.

Vinurile Feteasca Neagră sunt seci, cu arome de fructe de pădure, prune și condimente, precum scorțișoară, piper și vanilie. Mirosul lor este condimentat și fructat. Aceste vinuri sunt perfecte pentru a fi savurate atât seara, după o zi stresantă la locul de muncă, cât și pentru momentele în care sărbătorim un eveniment important.

Feteasca Neagră este un soi de strugure roșu și este cultivat pe suprafețe mari în toate regiunile istorice ale României, dar și în afara granițelor țării. Dacă și ție îți plac vinurile Feteasca Neagră, atunci ar trebui să știi câteva lucruri despre acest soi de struguri atât de popular în România:

- Strugurii Feteasca Neagră mai sunt numiți și "Poama Feței Neagră", "Coada Rândunicii" sau "Păsăreasca Neagră".



- Acest soi de struguri este unul dintre cele mai vechi din țară, fiind prezent pe teritoriul României încă din timpurile dacice.



- Majoritatea vinurilor Feteasca Neagră sunt de culoare roșu închis, însă acest soi de struguri este utilizat și pentru crearea vinurilor roze.



- Soiul de struguri Feteasca Neagră este rezistent atât la ger, cât și la secetă.



- Temperatura optimă de servire a unui vin Feteasca Neagră este de 16-18 grade Celsius. Specialiștii recomandă decantarea vinului cu aproximativ 30 de minute înainte de servire.



- Dacă vrei să te bucuri de un pahar de vin Feteasca Neagră în asociere cu preparatele culinare, atunci trebuie să știi că cele mai potrivite sunt mâncărurile pe bază de carne roșie, cum ar fi vita, mielul, porcul mistreț și rața. În ceea ce privește deserturile, acest vin se asociază excelent cu un mousse de ciocolată neagră sau un lava cake.



- Vinurile Feteasca Neagra au obținut numeroase premii la concursuri naționale, dar și la cele internaționale.



- Cele mai mari suprafețe pe care este cultivat soiul de struguri Feteasca Neagră se află în partea de sud a Moldovei și în zona de est a Munteniei (citește aici cât plătesc românii pentru o sticlă de vin).

