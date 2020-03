(P) Ce inseamna sa daruiesti prin Fundatia WorldVentures Romania

“Pastrati bucuria de a ajuta pe cei aflati in suferinta si impartasiti-o cu toti cei pe care ii intalniti.”

Aceste vorbe mari au fost rostite de Maica Tereza, un om care si-a dedicat intreaga viata saracilor, daruintei si iubirii fata de semenii nostri, castigand chiar si Premiul Nobel pentru Pace.

Poate ca nu de multe ori ati auzit vorbe precum: “ce dai, aia primesti; faci bine, primesti bine; daruieste si vei primi sau dar din dar se face rai”, dar de cate ori v-ati oprit din ceea ce faceti si v-ati intrebat ce au vrut sa spuna cu aceste vorbe sau de unde au iesit acestea?



Ei bine, nu sunt niste cuvinte aruncate in vant, sunt sigura ca ati auzit de anumite legi nescrise, dar universale, numite in diferite moduri: legea atractiei si respingerii; actiunii si reactiunii; cauzei si efectului sau legea compensatiei.



Indiferent despre ce lege universala vorbim, niciuna nu va avea un efect benefic asupra noastra, daca nu si actionam inspre acea directie.



Marea majoritate a oamenilor cauta sa fie fericiti, prosperi si sa se simta apreciati, iar aceste lucruri nu vin decat din iubire, compasiune, echilibru si pace interioara.

Asadar, daca ne dorim sa fim cu adevarat fericiti pe aceasta planeta, trebuie sa invatam sa daruim fericire in jurul nostru.



De curand am analizat un studiu despre tendintele filantropice globale si am inteles ca tot mai multi oameni isi doresc sa contribuie la o lume mai buna si mai fericita. In acel studiu arata ca in top 3 sectoare de donatii se afla sanatatea, educatia si conditiile sociale, iar ca si destinatie de donatie, pe primul loc, detasat se afla ONG-ul, apoi persoana directa, iar pe locul trei se afla biserica.



Ce m-a ingrijorat pe mine este faptul ca cei mai multi donatori sunt cu varsta peste 40 de ani si au studii universitare, asta demonstreaza ca actele caritabile, gesturile umanitare sau actiunile filantropice au legatura directa cu nivelul de educatie si cu varsta, ceea ce mi se pare grav, grija fata de semenii nostri ar trebui sa fie predata inca din clasele primare.



Am continuat sa studiez mai mult acest fenomen si am descoperit un proiect foarte interesant, o fundatie globala, care indeamna la actiuni caritabile, are un impact urias in acest segment si schimba sute de mii de vieti in intreaga lume. Fundatia se numeste Worldventures Foundation , iar sloganul lor suna asa: ”heart to serve”, m-a miscat destul de puternic, pentru ca fiecare dintre noi ar trebui sa ne implicam din inima in comunitatea noastra, fara sa asteptam ceva in schimb!



“Fundația WorldVentures își propune să îmbunătățească viețile copiilor din toată lumea, aducând laolaltă voluntari, donatori și diverși actori importanți în vederea inițierii unor programe sustenabile menite să-i ajute pe micuții aflați în dificultate. WorldVentures contribuie cu resurse și voluntari pentru a ajuta fundația să-și îndeplinească misiunea”- citat preluat din pagina lor de web.



Worldventures Foundation a fost creata in 2010 in America, iar de atunci si pana acum au impactat in mod pozitiv viata copiilor din 93 de comunitati globale, construind peste 100 de scoli si spitale, dar ce m-a impresionat cel mai mult a fost ca o echipa de tineri din Romania au participat activ in acest proiect global si ca au strans peste 20.000 de euro si au ajutat la constructia unei scoli din Guatemala, actiune condusa de omul de afaceri bucurestean, Razvan Dinca, cel care a implementat proiectul si in Romania.