(P) Ce geci o sa fie la moda in sezonul 2019-2020?

O geaca de piele, denim sau fas este de o importanta deosebita pentru garderoba barbatilor, deoarece geaca pentru barbati este intruchiparea masculinitatii si a stilului sau masculin individual.

In magazinul online mahoni.ro poti gasi geci barbati care pot crea imaginea barbatului modern. Geaca a ramas o tendinta de moda pur masculina, desi femeile isi doresc si ele sa aiba o haina cu tenta masculina in garderoba lor. In noile tendinte de imbracaminte pentru barbati, se poate evidentia moda crescanda pentru jachete bomber din piele, denim sau fas. Astfel de vestimentatii exterioare, combina perfect tendinta modei proaspete cu comoditatea.

De asemenea, la baza modei pentru garderoba barbatilor, sta geaca de fas neagra pentru barbati, gluga cu blana neagra. O astfel de jacheta cu maneci stranse si matlasata ramane relevanta in sezonul 2019-2020. Caracteristica sa este versatilitatea, deoarece creeaza imaginea atat a stilului sportiv, cat si a stilului elegant, in functie de vestimentatie. In catalogul magazinului online mahoni.ro poti gasi o astfel de geaca in culoarea neagra, geci din piele pentru barbati sau din denim, existand multe modele in trend.



Geci din denim la moda



Geaca din denim pentru barbati trebuie sa existe in garderoba fiecarui barbat. Stilistii sunt complet siguri de acest lucru, desi exista anumite reguli pentru alegerea ei. Gecile barbati din denim nu s-au schimbat in ceea ce priveste stilul lor. Este vorba despre o croiala dreapta, cu maneci alungite, care acopera incheietura cu o manseta stransa si doua buzunare gen plasture la nivelul pieptului. Foarte rar, acest stil se schimba prin cresterea dimensiunii sau transferului de buzunare pe talie. Si aproape intotdeauna lungimea unei astfel de geci se termina la nivelul soldurilor. Cu toate acestea, aceasta regula este incalcata atunci cand vine vorba de modelele de iarna. In cele mai multe cazuri, geaca din denim este fixata cu butoane clasice, care le permit sa se fixeze in siguranta pe silueta. De asemenea, designerii ofera geci pentru barbati cu fermoare. De regula, acestea sunt optiuni concepute pentru iarna. In plus, designerii de moda au creat geaca de fas neagra pentru barbati, gluga cu blana neagra care este foarte practica, nu permite vantului sa treaca prin ea si in plus, tine de cald in zilele geroase ale iernii.



Geci universale



Cea mai buna alegere universala si eleganta de geci barbati pentru iarna este geaca de fas neagra pentru barbati, gluga cu blana neagra. In sezonul toamna-iarna 2019-2020, sunt in tendinte gecile pufoase in culori intunecate, cu o gluga cu blana pe margine. Este potrivita pentru orice barbat care doreste sa arate uimitor. Merita evidentiat ca pentru acest sezon, geaca de fas neagra pentru barbati, gluga cu blana neagra este matlasata, din material pufos si calduros. Iubitorii de moda clasica si stil elegant, ar trebui sa opteze pentru o astfel de geaca pentru barbati. In acest sezon nu sunt inferioare jachetei. Intr-o astfel de geaca, un barbat va parea cu siguranta destul de „major”. In zilele mai calduroase poti detasa blanita si chiar gluga, deoarece acestea au fost create, astfel incat sa iti permita sa le detasezi.