(P) Ce este mai bine sa alegi: o cabina de dus sau o cada

Atunci cand amenajezi baia, vei intalni in mod inevitabil o multime de necazuri minore si majore. Si imediat te vei confrunta cu chestiunea alegerii echipamentelor sanitare.

Cada sau cabina de dus, ce ar fi mai bune sa alegi? Baile mici, din pacate, raman in continuare principala problema a apartamentelor de la bloc.

Baia este folosita nu numai pentru a te spala, ci poti sa plasezi aici si o masina de spalat si un cos pentru rufele murdare si tot felul de rafturi si dulapuri pentru a stoca toate lucrurile necesare.

Trebuie sa renunti la ceva?

Poti renunta la cada in favoarea cabinei de dus si apoi chiar si intr-o baie cu dimensiuni modeste, va exista cu siguranta spatiu pentru a stoca toate cele necesare.

Intr-o cada te poti relaxa, intinzandu-ti picioarele, insa, deseori pur si simplu nu ai suficient spatiu. Proprietarii unei bai de dimensiuni mici, de regula, trebuie sa fie multumiti cu o cada de dimensiuni medii, unde nu se pot desfata. Arhitectii de demult, s-au gandit la orice, dar nu si la confortul viitorilor rezidenti.

Drept urmare, baia s-a dovedit a fi lunga, dar ingusta. In acest caz, cabina dus este singura solutie acceptabila.

Cabina de dus – O optiune excelenta

O cabina de dus este, de obicei, recomandata ca o optiune excelenta de economisire a spatiului, si, in principiu chiar este.

Cu toate acestea, inainte de a lua o decizie finala, recomandabil este sa vizitezi magazinul online de specialitate si sa examinezi cu atentie cabinele de dus.

Cu siguranta, vei gasi o cabina de dus foarte confortabila pentru tine, si astfel, spatiul liber al baii va fi economisit. Nu trebuie sa uiti ca intr-o baie ai nevoie de sampoane, geluri de dus, sapunuri, masti, creme etc. Si toate acestea ar trebui sa-ti fie la indemana in timpul spalarii.

De asemenea, ai nevoie de un spatiu in care sa-ti amplasezi prosoapele si halatele de baie si de un raft pe partile laterale ale baii, pentru a amplasa toate cosmeticele necesare. In cabina de dus, desigur, poti amplasa si rafturi, dar, in primul rand, acestea vor ocupa mult spatiu si, in al doilea rand, exista posibilitatea ca in mod regulat sa scapi cate ceva pe jos, fiind necesar sa te apleci.

Ar trebui sa calculezi bine dimensiunea dusului, astfel incat, sa-ti satisfaca toate nevoile.

Fluxul de apa

Introducerea pe scara larga a dispozitivelor individuale de masurare a apei ar trebui sa-ti dea de gandit, in cele din urma, in privinta economisirii apei, si sa pui in balanta consumul de apa pentru o cada si consumul de apa la cabina de dus. Cantitatea medie a apei din cada este de aproximativ 200 de litri.

Aceasta este cantitatea de apa pe care o consumi pentru baie. Seara, repetarea acestei proceduri pentru multi poate parea mult prea costisitoare.

Cei care opteaza pentru cabina de dus, consuma de trei pana la patru ori mai putina apa, ceea ce inseamna ca instalarea unui cabina de dus duce la o reducere semnificativa a facturilor la utilitati.