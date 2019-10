(P) Cauți mașini de închiriat? Află ce calități trebuie să aibă autovehiculul oferit de o firmă de închirieri auto

Indiferent de jobul pe care îl ai, o mașină îți este de mare folos. Fie că vrei să mergi într-un weekend la mare sau la munte, fie că vrei să te deplasezi zilnic la locul de muncă, ai nevoie de un autovehicul care să îți ofere confort și siguranță.

Dacă ești în căutarea unei masini de inchiriat, atunci este important să știi care sunt criteriile pe care trebuie să le îndeplinești pentru a primi un autovehicul de la o companie de închirieri auto:



1. Vârsta. Pentru a semna un contract cu o firmă de rent a car, este obligatoriu să ai peste 21 de ani și să deții un permis auto valabil de minim un an de zile. Aceasta este o condiție importantă pe care trebuie să o îndeplinești dacă vrei să fii la volanul unei mașini de închiriat.



2. Garanția. Trebuie să depui o garanție între 200 și 500 de euro, dacă vrei să beneficiezi de serviciul de închirieri auto. Această sumă de bani îți va fi returnată atunci când vei preda respectiva mașină de închiriat, dacă aceasta se va afla în aceeași stare cum ai primit-o. În plus, trebuie să te asiguri că ai asupra ta toate documentele și accesoriile mașinii, iar clauzele stipulate în contract să fie respectate.



3. Modul de a conduce. Dacă ești în căutarea unei mașini de închiriat, atunci ar trebui să știi că nu ai voie să folosești autovehiculul pentru activități interzise. De exemplu, nu trebuie să participi cu o mașină închiriată la competiții, curse sau teste, să tractezi remorci sau alte autovehicule și nici să supraîncarci mașina cu bagaje sau pasageri.



4. Starea fizică și psihică. Așa cum spune și legea, nu trebuie să te urci sub nicio formă la volanul unei mașini de închiriat sau a oricărui alt autovehicul dacă te afli sub influența alcoolului, narcoticelor sau a altor substanțe care afectează capacitatea de concentrare.





Acum că ai aflat ce condiții trebuie să îndeplinești pentru a beneficia de avantajele unei mașini de închiriat, iată ce calități trebuie să aibă autovehiculul:Atunci când vei petrece mult timp într-o mașină, îți vei da seama că ai nevoie de confort și vei aprecia scaunele tapițate, încălzite și reglabile, precum și alte caracteristici similare. Așadar, pentru a te bucura de o experiență plăcută, alege mașini de închiriat confortabile.Aceasta este cea mai importantă condiție pe care trebuie să o îndeplinească o mașină. De aceea, alege o firmă de închirieri auto cu experiență, precum FocusRent, care să îți ofere garanția că toate modelele sunt mai noi de cinci ani și că au toate reviziile tehnice la zi. În plus, autovehiculele au dotări premium, de la ABS și ESP la diverși Asistenți pentru menținerea vitezei, stabilității și pentru parcare.Un alt aspect de luat în calcul atunci când cauți mașini de închiriat este consumul de combustibil. Alege o firmă de închirieri auto cu experiență și îți va pune la dispoztie numeroase autovehicule cunoscute pentru fiabilitatea lor, precum Dacia Logan, Ford Fiesta, Ford Focus sau Skoda Octavia.