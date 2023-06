(P) Carrefour România, prezent pentru al treilea an consecutiv la festivalul SAGA

Narcis Horhoianu, Director de Marketing Carrefour România: „De trei ani ne bucurăm să fim alături de publicul de festival cu ceea ce știm noi să facem mai bine. Astfel, an de an, am devenit furnizorul mâncării bune, românești, livrate direct de la producătorii locali și pregătite cu multă pricepere de Chef Henrik și Prăjiturela. Anul acesta am completat experiența gustului cu vinuri și brânzeturi românești din programele noastre, adăugând beneficii suplimentare tuturor prin scanarea codului Act for Good, programul nostru de loializare”.

La fiecare scanare a codului Act for Good, în zonele Carrefour, participanții au beneficiat de reduceri de 25% la toate produsele și vouchere pentru reciclarea selectivă. În plus, prin activarea funcției Saga Mode, Act for Good a devenit asistentul tău la festival.

