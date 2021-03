(P) Carrefour deschide primul hipermarket 100% Self Check-out și primul din Sfântu Gheorghe

Carrefour deschide primul hipermarket 100% Self Check-out și primul din Sfântu Gheorghe și continuă dezvoltarea ecosistemului de magazine și servicii la nivel național.

Carrefour deschide porțile unui nou hipermarket în regiunea Transilvania și primul din Sfântu Gheorghe, în incinta noului centru comercial Sepsi Value Center. Consumatorii vor putea accesa peste 30.000 de produse atât în magazinul fizic certificat SAFE Asset Group Covid-19 compliant, dar și online, prin intermediul aplicației Carrefour, carrefour.ro sau BRINGO. În plus, magazinul marchează o premieră în rețeaua proprie de hipermarketuri printr-un sistem complet Self Check-out și aduce în comunitatea din Sfântu Gheorghe programul de loialitate Act For Good, disponibil în aplicația Carrefour.

Hipermarketul propune o gamă extinsă de produse pentru o alimentație de calitate la prețuri accesibile: peste 150 de sortimente de pește proaspăt și fructe de mare, peste 300 de feluri de carne proaspătă, peste 1.000 de produse BIO, precum și produse create după rețete tradiționale de la producători din Sfântu Gheorghe și din regiune (Dioszegi, Ganesa - brutărie & cofetărie; Zoemia - Brutărie; M&M Cuki - Cofetărie; B.A.A. - furnizor de kurtos - cozonac secuiesc; Gusturi Boierești - Măcelărie, Authentic Meat - măcelărie & mezeluri; Ferma Coni, Milkcom - lactate). În plus, noul hipermarket include produse marca proprie Carrefour alimentare și nealimentare din universul de cooking (electrocasnice, veselă), produse de curățenie și un nou concept de magazin “shop in shop” denumit Carrefour Carusel, care vine cu o gamă diversificată și oferte surprinzătoare.

Mai mult, consumatorii au acces de astăzi la o gamă extinsă de vinuri din zona de WineSquare care promovează vinuri din programul, creat de Carrefour pentru a sprijini producătorii români din toate regiunile viticole ale țării. În zona WineSquare, consumatorii pot afla povestea vinurilor regionale, inclusiv de la crame din regiunea Transilvania precum Villa Vinea, Valea Ascunsă - vin de Teaca, Domeniul Ciumbrud și Lechburg. Vinurile provenite de la aceste crame pot fi descoperite de iubitorii de vin în categoria Vin din Regiunea Ta din WineSquare, al cincilea din rețeaua națională de hipermarketuri Carrefour. Alături de ele, sunt disponibile inclusiv vinuri de la crame reputate încredințate doar rafturilor Carrefour prin selecția Exclusiv, precum și vinuri gastronomice apreciate de specialiști și căutate de cunoscători, din gama Premium.

Toate aceste produse sunt disponibile atât în magazinul fizic, cât și prin aplicația Carrefour, carrefour.ro și BRINGO, un, din care clienții pot alege cum preferă să intre în posesia cumpărăturilor, cu livrare direct acasă sau gata pregătite în hipermarket, prin opțiunea. Carrefour Sfântu Gheorghe marchează o noutate din punct de vedere tehnologic, prin cele 16 case 100% Self Checkout clienții având posibilitatea de a-și plăti singuri produsele pentru a eficientiza sesiunea de cumpărături, diminuând considerabil timpii de așteptare. Acest sistem exclusiv self checkout este simplu și intuitiv pentru oricine, permițând atât plata cash, cât și cu cardul, iar clienții au parte în orice moment de asistență, deoarece angajații Carrefour sunt acolo pentru ei când au nevoie de ajutor., clienții pot scana și plăti produsele pe măsură ce le adaugă în coșul de cumpărături, astfel experiența devine simplă și rapidă.

prin măsuri care au determinat SAFE Asset Group să confirme Carrefour România ca fiind o companie "COVID-19 Compliant" și să acorde această certificare pentru toată rețeaua de hipermarketuri Carrefour din România, dar și pentru sediul central al companiei.

„Ne bucurăm să deschidem primul hipermarket Carrefour din Sfântu Gheorghe și din județul Covasna, iar astfel să ne apropiem mai mult de comunitatea locală. Primul hipermarket Carrefour din Sfântu Gheorghe, marchează o premieră națională fiind primul hipermarket cu un sistem de case self check-out complet autonom ce oferă consumatorilor posibilitatea de a-și plăti singuri produsele și de a eficientiza sesiunea de cumpărături. De asemenea, magazinul nostru aduce sub același acoperiș producători locali cunoscuți și apreciați, păstrători ai tradițiilor alături de care propunem locuitorilor orașului produse de calitate mult îndrăgite. Și, nu în ultimul rând prezentăm pentru prima dată în Carrefour un concept nou de “shop in shop” care cuprinde produse de necesitate în gospodărie, la prețuri extrem de atractive”, a declarat Marius Munteanu, Director Hipermarket Carrefour Sfântu Gheorghe.

, disponibil în aplicația Carrefour, prin care clienții pot acumula puncte de loialitate pentru a beneficia de oferte, discounturi și experiențe diverse și ocazia de a susține comunitatea prin fapte bune.

În prezent, Carrefour oferă în Sfântu Gheorghe, un univers de opțiuni de shopping ce poate fi accesat prin:

Pe lângă ofertele speciale care se înnoiesc săptămânal în aplicație, Carrefour vine în sprijinul persoanelor vulnerabile din comunitatea locală prin includerea în platforma Act For Good a unui ONG local. Din 18 martie, Asociația Izsak va fi inclusă în programul Act for Good având astfel acces la suportul tuturor consumatorilor Carrefour de la nivel național care vor putea să contribuie prin donarea de puncte acumulate, la binele celor care au nevoie de sprijin. Aceste puncte se vor transforma înce vor ajunge la beneficiarii Asociației din județul Covasna. 1 Cutie cu Bucurie asigură necesarul de hrană pentru cel puțin 2 săptămâni, pentru o familie cu 3 persoane. Conținutul kitului este creat alături de un specialist în nutriție, pentru a acoperi necesarul de nutrienți și a oferi sațietate.Din grijă pentru mediu și comunitate, aducem în noul magazin și programul de economie circulară, prin care implementăm acțiuni concrete de introducere a plasticului (dar și a altor deșeuri) într-un circuit responsabil, prin reducere, refolosire și reciclare. Astfel, Carrefour implementează și în Sfântu Gheorghe programul de colectare a uleiului uzat, oferind un 1 litru de ulei proaspăt, marcă proprie, la schimb pentru fiecare 3 litri de ulei folosit, și 2 litri de ulei proaspăt pentru fiecare 5 litri de ulei folosit. Această inițiativă se regăsește în toate hipermarketurile Carrefour și se derulează cu sprijinul organizației Respiră Verde, care va colecta și procesa uleiul folosit pentru a-l transforma în biocombustibil și alte derivate. Uleiul poate fi colectat și prin aplicația Bringo, anunțând livratorii direct din aplicație intenția de a preda uleiul folosit, la schimb, cu ulei proaspăt.În noul hipermarket Carrefour Sfântu Gheorghe, situat pe strada Lunca Oltului 31-35, clienții se pot bucura de o bogată selecție de bunătăți gastronomice preparate după rețete internaționale, rețete tradiționale și locale, precum și produse de cofetărie și brutărie proaspăt coapte în cuptoarele din Sfântu Gheorghe.– Strada Lunca Oltului nr.31-35, deschis de luni până duminică, între 07:00 - 21:00; peste 30.000 de produse la prețuri accesibile; o suprafață de vânzare de 4.141 mp; 500 de locuri de parcare gratuite; 16 case rapide Self Check-Out; Click & Collect; WI-FI gratuit; Telefon: 0374714600; office_sfgheorghe@carrefour.comcare include programul Act For Good

***

Despre Carrefour



Carrefour România oferă clienților săi un univers de posibilități de a face cumpărături în siguranță: direct în cele peste 360 de magazine din țară, unde, cu aplicația Carrefour și casele de marcat Self Service, sesiunea de shopping devine rapidă și ușoară sau prin serviciile de online shopping cu livrare acasă sau Click & Collect: www.carrefour.ro și platforma BRINGO, disponibilă gratuit în Google Play și App Store.



Carrefour susține comunitățile în care activează prin programe și inițiative naționale pe termen lung, cu impact pozitiv în societate, în ansamblul ei: Cooperativa Agricolă Vărăști, prima de acest gen fondată de retailer în România, Deschidem Vinul Românesc și Creștem România BIO, în cadrul căreia a introdus în premieră în România, eticheta “în conversie la bio”. În plus, Carrefour a susținut atât financiar cât și prin transfer de expertiză, înființarea Fundației pentru Dezvoltarea Agriculturii, organism independent care își propune să contribuie la o schimbare sistemică a sectorului legumicol din România.



Ducând mai departe grija pentru comunitate și mediul înconjurător, Carrefour România derulează Punem Preț pe Plastic, un program de economie circulară adresat reducerii cantității de ambalaje din plastic și introducerii plasticului într-un circuit responsabil, prin reducere, refolosire și reciclare. De asemenea, compania a introdus pungile biodegradabile și compostabile alături de o gamă extinsă de produse biodegradabile, realizează programe de colectare selectivă și derulează inițiative de încurajare a bunelor obiceiuri. Acestor inițiative li se adaugă contribuția de peste un deceniu la Banca de Alimente - Crucea Roșie și suportul pentru multe alte programe prin care susține comunitățile vulnerabile și reduce risipa alimentară.



Despre Prime Kapital



Prime Kapital este un dezvoltator, investitor și operator imobiliar, activ în Europa Centrală și de Est. Fondatorii afacerii activează în piața imobiliară din România și din regiune de mai bine de un deceniu și au o reputație neegalată cu privire la calitatea și sustenabilitatea pe termen lung a dezvoltărilor realizate. Prime Kapital are o prezență amplă pe piața din România și este integrat pe verticală, având o echipă de peste 200 de specialiști în domeniul imobiliar, ce îmbină competențe multidisciplinare și acoperă întregul lanț valoric, specific dezvoltărilor imobiliare, de la achiziția, designul și construcția proiectelor, la închirierea, vânzarea și administrarea proprietăților. Multe detalii sunt disponibile pe www.primekapital.com.