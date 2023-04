(P) Cargus lansează serviciul de retur pentru magazinele online

Noul serviciu cu valoare adăugată este disponibil în întreaga rețea națională Cargus SHIP & GO și oferă magazinelor online control în timp real asupra procesului și condițiilor de returnare, dar și mai multă flexibilitate.

Mai exact, serviciul de retur se adresează comercianților din e-commerce, oferindu-le un pachet complet de soluții cu impact direct asupra eficienței afacerii lor și a experienței de cumpărare a clienților. Returnarea produselor achiziționate poate fi personalizată la nivelul fiecărui AWB (perioada de expirare, adresa și modalitatea de retur, adăugarea unei etichete specifice etc), astfel încât comerciantul să poată beneficia de retrururi diferențiate într-un sistem automat. Mai mult, serviciul de retur poate fi complet integrat, indiferent de platformele de e-Commerce folosite de comercianți. Magazinele beneficiază de consultanță și suport din partea echipei Cargus, astfel încât returul să poată fi folosit ca instrument de marketing și atragere de noi cumpărători.

“Fără îndoială serviciul de retur este foarte important pentru consumatori, atunci când decid să cumpere un produs online. Valoarea adăugată a serviciului de retur oferit de Cargus crește încrederea clienților într-un business online și reprezintă un avantaj competitiv pentru comercianți. Aceștia pun la dispoziția cumpărătorilor un număr mai mare de locații convenabile pentru retur, în afară de cele proprii și pot personaliza întreaga experiență, indiferent de profilul clienților, chiar și la nivel de cost. Studiile arată că un retur gratuit poate crește chiar și de 4 ori numărul comenzilor plasate de cumpărători”, precizează Oana Mandicescu, Chief Sales Officer Cargus.

Consumatorul poate returna automat un produs achiziționat online din oricare dintre cele 2.700 de puncte SHIP & GO din rețeaua Cargus. Consumatorul are trei opțiuni de returnare a coletului, în funcție de alegerea făcută de comerciant la trimiterea coletului: folosind o etichetă de retur pretipărită asociată cu AWB-ul de trimitere, pe care o primește în pachet; returnarea rapidă cu ajutorul aplicației Cargus Mobile; generarea unui cod de retur pe site-ul Cargus. Serviciul de retur oferit de Cargus este ușor de gestionat, dar și eficient din punct de vedere cost, atât pentru comercianți, cât și pentru consumatori. Serviciul Cargus de retur prin locațiile SHIP & GO este cu până la 70% mai ieftin, comparativ cu cel la adresă.

Retururile reprezintă un factor esențial în experiența de cumpărare și loializare a clienților. Poate influența chiar și decizia de a cumpăra de la un anumit magazin online. Potrivit sondajului Eurostat din 2022 privind comerțul electronic, proporția cumpărătorilor online a crescut în UE, de la 55% în 2012 la 75% în 2022. În aceeași perioadă, în România creșterea a fost de +41%. Potrivit aceluiași studiu, 8 din 10 cumpărători online susțin că magazinele online trebuie să-și îmbunătățească serviciile de retur, iar 9 din 10 nu mai doresc să cumpere de la comercianții care oferă o experiență de retur slabă și ineficientă.

Opțiunea de retur Cargus este un proces eficient și optimizat: un consumator poate returna un colet în rețeaua SHIP & GO în mai puțin de un minut. Serviciul de retur are o valabilitate maximă de 180 de zile.

Despre Cargus

Cu o experiență de peste 30 de ani, Cargus este prima companie de curierat de pe piața din România. În prezent, compania are peste 5.000 de angajați și colaboratori, oferă o gamă largă de servicii de curierat: livrare door-to-door, dar și prin rețeaua de livrare la domiciliu, SHIP & GO (puncte și cabinete partenere), care oferă clienților posibilitatea de a ridica sau trimite colete din peste 3.000 de puncte din întreaga țară. Cargus deține 5 centre naționale de sortare, 45 de centre operaționale și se ocupă de peste 50 de milioane de colete pe an.

Mai mult, în 2022, Cargus a fost premiat la Courier & Postal Services Business Awards for Excellence 2022, organizat de GOVNET România, cu două premii pentru cea mai impresionantă evoluție a business-ului și cea mai bună aplicație web pentru servicii de livrare.

În 2021, Cargus a achiziționat QeOPS, unul dintre cei mai importanți furnizori de servicii de e-fulfillment și soluții logistice personalizate din România, completându-și serviciile oferite clienților.

De la începutul anului 2019, Cargus face parte din Fondul de Investiții Mid Europa Partners, unul dintre cei mai activi investitori din România. Pentru mai multe detalii, vizitați site-ul Cargus și pagina de Facebook.

