(P) Când te duci în vizită la un bebeluș, nu vei da greș cu aceste haine pentru nou născuți

Venirea pe lume a unui bebeluș este mai mult decât bucurie, atât pentru părinți, cât și pentru restul familiei sau prietenii acestora.

Iar dacă cea mai bună prietenă a ta tocmai a intrat în clubul mămicilor, bineînțeles că arzi de nerăbdare să-l vezi pe prichindel. Însă, înainte de a-i face o vizită, trebuie să știi cu ce haine pentru nou născuți nu vei da greș, de aceea, trebuie să știi că un bebeluș este foarte sensibil la mediul înconjurător. Sistemul lui imunitar este foarte precar, de aceea fiind un mediu nou pentru el, orice virus sau microb îi poate afecta sănătatea. Așadar, asigură-te că ești complet sănătos, curat și binedispus.

Se obișnuiește să mergi cu cadouri la un bebeluș, iar după ce ai achiziționat câteva haine pentru nou născuți, ar fi bine să le speli înainte și să nu le oferi cu etichetă. Ai scuti-o pe mămică de o treabă în plus. De asemenea, atenție mare la detergent! Pentru a spala aceste haine nou nascuti Liloo trebuie să folosești un detergent hipoalergenic, destinat bebelușilor. Cu alte cuvinte, cei mici au pielea extrem de sensibilă și sunt predispuși la iritații și alergii. Din acest motiv, trebuie să fii foarte atentă la tot ce vine în contact cu pielea lui. Dacă nu ai nici cea mai mică idee ce haine pentru nou născuți poți face cadou, în acest articol vei găsi câteva variante din care te poți inspira și cu care nu vei da greș la prima întâlnire cu cel mic.

Alege câteva body-uri simpatice

Orice copilaș are nevoie de haine pentru nou născuți, mai ales că aceștia au mari șanse să le murdărească. Așadar, cu un body vesel, colorat nu ai cum să dai greș. Îți recomandăm să alegi haine pentru nou născuți confecționate din bumbac natural, ce asigură confortul bebelușului și garantează sănătatea pielii. Totodată, alege haine pentru nou născuți deschise la culoare, simple sau cu imprimeuri haioase. Spre exemplu, acest body drăgălaș care are imprimat o girafă amuzantă reprezintă cadoul perfect pentru o fetiță. De asemenea, este foarte versatil, poate fi purtat pe sub rochițe, salopete, costumașe sau chiar pijamale din două piese. Copilașul se mișcă în voie, body-ul ține căldură la spate și burtică și este un suport pentru scutec.

Alege salopete uni prevăzute cu capse

O salopetă cu mânecă lungă și pantaloni fără botoșei, confecționată din bumbac natural, prevăzută cu capse, intră în categoria de haine pentru nou născuți cu care vei face impresie, când te duci în vizită la o proaspătă mămică. Această salopetă de culoare azur reprezintă un cadou excelent pentru un băiețel. Salopeta este extrem de versatilă, se poate folosi că pijama pentru bebeluși, pentru joacă sau la plimbare. De asemenea, bumbacul natural menține foarte bine căldură, dar lasă pielea să respire prevenind transpirația excesivă.

Pantalonași cu botoșei confecționați din bumbac natural în culori pastelate

Acest tip de pantalonași fac parte din categoria de haine pentru nou născuți care nu ar trebui să lipsească din garderoba unei fetițe. Datorită croiului special, copilul se poate mișca în voie, iar materialul moale și pufos îi protejează pielea fină de factorii externi, dar îi permite în același timp să respire. Spre exemplu, acești pantalonași de culoare roz de la Liloo reprezintă un cadou excelent pentru o fetiță la care poți adăuga o bluziță subțire de vară.

Ca recomandare generală, ar fi bine să discuți în prealabil cu părinții pentru a afla dacă le lipsește ceva sau dacă au anumite preferințe. Ar fi păcat să achiziționezi câteva haine pentru nou născuți ce nu mai pot fi folosite din cauza mărimii mici.

Întotdeauna vei găsi la Liloo tot ce ai nevoie pentru a face un cadou inspirat!