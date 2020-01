(P) Brățările de la Old Skipper, completarea de care au nevoie ținutele tale în 2020

Ne-am obișnuit să nu ieșim din casă decât atunci când întreaga noastră înfățișare este perfectă, când putem spune că outfit-ul abordat ne reprezintă de sus până jos ca personalitate, dar și ca stare de spirit.

Pentru asta, un simț estetic și al bunului gust foarte dezvoltat este necesar, însă lucrurile se pot dovedi mult mai simple atunci când alegerea este făcută ținând cont de rigorile stilistice și recomandările designerilor.

Nelipsite din decor în noul an sunt brățările, iar cele pe care le propune Old Skipper reușesc să redefinească eleganța feminină. Frânghia nautică este o opțiune de top, iar în combinație cu pielea naturală depășește orice așteptări. Astfel de accesorii sunt o încântare vizuală, dar conferă totodată și confort mental pentru că întreaga ținută este în armonie, deci starea de bine conduce. Gândite special pentru a avea un impact de efect asupra personalității, brățările Old Skipper se regăsesc în eshop într-o varietate de modele, respectiv în colecții diverse.

Cele interesate de bratari piele pentru femei independente, care știu ce vor de la viață, pot miza oricând pe acest material deosebit. Este rezistent, se comportă bine chiar și cu trecerea timpului și nu se deteriorează precum imitațiile de piele care nici nu rezistă. O adevărată declarație a unui spirit puternic și feminin, brățara din piele, completată de o frânghie nautică autentică, confecționată manual de echipa ce lucrează mereu cu pasiune pentru arta frumosului, este un must have în 2020.

Alegeri chic pentru ținute în vogă, de la Old Skipper

Cine ar fi crezut că un astfel de accesoriu - o brățară, are puterea de a redefini o întreagă ținută? O culoare mai permisivă a acesteia poate rezulta într-o soluție mai complexă, pentru întreaga garderobă - de ce nu? E de la sine înțeles că brățara potrivită se poate dovedi o investiție de durată, chic și fără vârstă. Legat de ultimul aspect, cu siguranță că rezistența pielii va asigura durabilitatea brățării, iar frânghia nautică și sistemul special de închidere vor consolida această calitate.

Puterea culorilor nu trebuie subestimată, iar în cazul brățărilor poate fi pârghia dintre un outfit perfect și unul care suferă vizual. Pentru a elimina orice risc de această natură, Old Skipper a pregătit pentru publicul său feminin o mulțime de brățări care nu au cum să plictisească.

Gama brățărilor din piele cuprinde o varietate de colecții inovative precum Mermaid, Sea God, brățări cu charm, Sea Hero, Viking și Ocean Energy - fiecare la rândul lor cuprinzând modele deosebite. Acestea sunt potrivite nu doar pentru reprezentantele feminine, ci și pentru publicul masculin. Mai mult decât atât, pot fi o idee excelentă pentru cupluri, întrucât se poate opta pentru un set matching style, exact pe gustul celor doi.

Deloc lipsite de esență, brățările Old Skipper promit să rămână o actualitate peste ani. Datorită materialelor din care sunt confecționate, acestea rezistă. Depinde de fiecare și de atenția pe care o acordă la purtare în ce măsură vor rămâne o opțiune de durată.

Unele persoane mizează pe varianta monocromatică la capitolul accesorii, mai ales când stilul preferat este cel clasic. O brățară alb - negru spre exemplu se poate dovedi o alegere mai mult decât potrivită, ușor de încadrat în ținutele elegante, dar și în cele casual deopotrivă. Nuanțele clasice în principiu sunt opțiuni general valabile. Acestea sunt cu adevărat deosebite când un detaliu surpriză le pune în evidență. În cazul liniei de brățări din piele de la Old Skipper, ancora reprezentând sistemul de închidere al lor este cea care le subliniază unicitatea, eleganța. Pentru că se regăsesc într-o varietate de dimensiuni, oricine poate identifica mărimea care i se potrivește ( a se consulta în acest sens și tabelul de mărimi de pe site-ul oldskipper.ro).

Când interesul este de a completa un stil mai sofisticat, recomandarea vizează acele modele cu cusături în zig-zag spre exemplu sau care au la bază fire colorate. Acestea scot cu atât mai mult în evidență accesoriul, accentuând cu efect ținuta în cauză.

La costuri echilibrate în raport cu calitatea ce le definesc, brățările preferate semnate Old Skipper pot fi comandate aici.