(P) Beneficiile uleiului de oregano

Oregano este o planta folosita cel mai adesea in bucataria mediteraneana. Este o planta cu flori si face parte din aceeasi familie cu menta.

Oregano a fost insa cunoscut din cele mai vechi timpuri si folosit in antichitate de greci si romani atat in scopuri medicinale, cat si in bucatarie. Numele oregano provine de la cuvintele grecesti „oros”, care inseamna munte, si „ganos”, care inseamna bucurie.

Oregano insa se foloseste si sub forma de ulei. Uleiul esential de oregano se obtine prin uscarea frunzelor plantei. Odata uscat, uleiul este extras si concentrat prin distilare. Uleiul de oregano va fi amestecat cu ulei purtator pentru a fi aplicat pe piele. Cu toate acestea, nu trebuie consumat pe cale orala decat daca este sub forma de suplimente.

Oregano contine niste compusi foarte importanti pentru sanatate si anume fenoli, terpene si terpenoide. In cele ce urmeaza, vom vedea ulei de oregano beneficii:

Uleiul de oregano este poate fi un antibiotic natural datorita carvacrolului pe care il contine, si poate ajuta la combaterea bacteriilor. Cu cat e mai bogat in Carvacrol cu atat e mai sanatos. Cel mai important lucru la uleiul de oregano este sa aiba minim 80% Carvacrol. Bacteriile Staphylococcus aureus sunt printre cele mai frecvente cauze ale infectiilor. Aceasta bacterie poate duce la afectiuni precum intoxicatii alimentare si infectii ale pielii. Cercetarile au aratat ca uleiul esential de oregano poate fi eficient impotriva unor bacterii potential rezistente la antibiotice. Aceasta eficienta include Pseudomonas aeruginosa si E. coli. Aceste bacterii sunt cauze comune ale infectiilor urinare si respiratorii. Desi sunt necesare mai multe studi, nu mai este niciun secret la faptului ca uleiul de oregano poate oferi beneficii pentru sanatate atunci cand este utilizat ca supliment.

Uleiul de oregano poate ajuta la scaderea colesterolului. Conform unui studiu, subiectii care au primit ulei de oregano au avut colesterol rau mai scazut si colesterol bun mai mare, comparativ cu cei carora nu le fusese administrat acest ulei. S-a demonstrat ca carvacrolul, principalul compus din uleiul de oregano, ajuta la scaderea colesterolului. Se pare ca carvacrolul si timolul sunt responsabili pentru acest lucru.

Uleiul de oregano este un antioxidant puternic si poate ajuta la protejarea organismului impotriva daunelor cauzate de radicalii liberi. Se crede ca radicalii liberi sunt printre principalele cauze in imbatranirea si dezvoltarea anumitor boli, din care amintim cancerul si bolile de inima. Radicalii liberi sunt prezenti pretutindeni, etse greu sa ne ferimd e ei si sunt un produs natural al metabolismului. Cu toate acestea, ei se pot acumula in organism din cauza expunerii la anumiti factori, cum ar fi fumul de tigara, noxele autoturismelor si alte tipuri de poluanti. Un studiu a constatat ca oregano are cea mai mare concentratie de antioxidanti. Oregano contine mult mai multi oxidanti decat alte plante aromatice precum cimbru, maghiran si sunatoare. De asemenea, oregano are mai multi antioxidanti decat merele si decat afinele. Se crede ca acest lucru se datoreaza in principal continutului sau de acid rosmarinic. Deoarece extractul de ulei de oregano este foarte concentrat, cantitatea de ulei folosita poate fi mai mica in comparatie cu planta folosita in forma bruta.

Uleiul de oregano poate ajuta la tratarea ciupercilor. Ciuperca poate fi inofensiva, dar cresterea excesiva poate duce la probleme intestinale si infectii bucale. Cea mai cunoscuta ciuperca este Candida, care este cea mai frecventa cauza a infectiilor la nivel mondial. Conform studiilor, uleiul esential de oregano s-a dovedit a fi eficient impotriva a cinci tipuri diferite de Candida, cum ar fi cele care provoaca infectii. Uleiul de oregano este mai eficient decat orice alt ulei esential testat. Studiile au aratat, de asemenea, ca carvacrolul este foarte eficient impotriva Candida, in special cea din cavitatea bucala. Nivelurile ridicate de ciuperci de Candida au fost, de asemenea, legate de anumite afectiuni intestinale, cum ar fi boala Crohn si colita ulceroasa. Cu toate acestea, sunt necesare cercetari suplimentare.

Uleiul de oregano poate imbunatati sanatatea intestinala Oregano poate promova de sanatatea intestinului datorita compusilor sau. Problemele intestinale precum diareea, crampele si balonarea sunt frecvente si pot fi cauzate de parazitii intestinali. Un studiu a aratat ca uleiul de oregano aduce o reducere a acestor suparatoare probleme intestinale. Oregano poate ajuta, de asemenea, la protejarea impotriva unei alte afectiuni intestinale, cum ar fi un perete intestinal deteriorat ce permite bacteriilor si toxinelor sa treaca in sange. De asemenea, a redus numarul de bacterii E. coli din intestin.

Uleiul de oregano poate avea proprietati antiinflamatorii Un studiu a constatat ca uleiul esential de oregano, impreuna cu uleiul esential de cimbru, au redus inflamatia in cazuri de colita. Carvacrolul s-a dovedit, de asemenea, ca reduce inflamatia in cazuri de inflamatie intestinala.

Uleiul de oregano poate ajuta la ameliorarea durerii. S-a descoperit ca uleiul esential de oregano reduce semnificativ durerea, avand chiar efecte similare cu analgezicele folosite in mod obisnuit. Cercetarile au sugerat ca aceste rezultate sunt conditionate de cantitatea de carvacrol din oregano.

Uleiul de oregano poate avea proprietati anti-cancerigene. Carvacrolul a aratat rezultate promitatoare impotriva celulelor canceroase, mai ales daca vorbim de cancer de plaman, ficat si san. S-a demonstrat ca diminueaza cresterea celulelor si provoaca apoptoza celulelor canceroase. Totusi, trebuie efectuate mai multe studii in acest sens.

Datorita continutului de carvacrol din oregano, uleiul de oregano poate ajuta si la pierderea in greutate. Carvacrolul pe care il contine pare sa reduca lantul de evenimente care pot duce la formarea celulelor adipoase. Totusi, sunt necesare mai multe studii in acest sens, insa nu este nimic gresit in a folosi suplimentele ca parte a unei diete si a unui stil de viata sanatos.

Uleiul este disponibil, asa cum am observat mai sus, si sub forma de tablete. Deoarece puterea suplimentelor de oregano poate fi diferita, este important sa cititi instructiunile si sa cereti sfatul medicului in unele situatii. Uleiul esential de oregano este, de asemenea, disponibil ca ulei esential si poate fi diluat cu un ulei purtator si aplicat local. Retineti ca nu trebuie ingerat sub forma de ulei esential!

Nu este recomandat copiilor mai mici de 8 ani, femeilor gravide sau care alapteaza. De asemenea, folosit pur pe piele, poate provoca iritatii. Poate interfera si cu anumite medicamente. De aceea, este indicat sa cereti sfatul unui specialist inainte de a-l consuma, lucru valabil in cazul oricarui ulei esential sau supliment alimentar.