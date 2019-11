(P) Ben Stokes, fără rival la titlul de Personalitatea Sportivă BBC a Anului 2019?

Pe lângă trofeele internaționale la nivel de echipă sau personale, cei mai buni sportivi din Regatul Unit al Mării Britanii visează an de an să câștige prestigiosul titlu BBC Sports Personality of the Year, distincție ce se acordă încă din anul 1954.

În 2019, fastuoasa gală organizată de compania de televiziune British Broadcasting Corporation va avea loc, în premieră, la P&J Live Arena din Aberdeen, duminică, 15 decembrie, acolo unde prezentatori vor fi legendarul fotbalist Gary Lineker, jurnalista sportivă Clare Balding și prezentatoarea sportivă BBC Gabby Logan (fostă gimnastă).

Deși lupta se anunța a fi mult mai strânsă în prima parte a anului, iată că acum, la mai puțin de o luna distanță de mult-așteptatul eveniment, jucătorul de cricket Ben Stokes (28 ani) pare a fi singurul nume luat în calcul de casele de pariuri, care au stabilit o cotă de doar 1.15 pentru cel care a contribuit din plin la evoluțiile echipei naționale a Angliei, atât la Cupa Mondială de Cricket 2019, cât și la Ashes Series (2-2 contra Australiei). Dacă îți imaginezi că pe locul doi se află legendarul pilot de Formula 1 Lewis Hamilton, câștigător în 2019 al celui de-al 6-lea titlu de campion mondial, ei bine, te înșeli! Acesta este abia al treilea în topul agenției de pariuri Unibet, cu o cotă de 18.00, în timp ce pe poziția a două se află frumoasa atletă de culoare Dina Asher-Smith, creditată cu cota 6.50 de bookmakerii aceleiași agenții de pariuri online, preferata de mulți realizatori de materiale dedicate pariorilor precum Ponturi Bune Azi, Biletul Zilei sau Cota 2.00.

Dacă Lewis Hamilton a fost desemnat BBC Sports Personality of the Year în 2014 și a fost foarte aproape de un al doilea trofeu anul trecut, Dina Asher-Smith se află pentru al doilea an consecutiv în topul favoriților, după un 2019 în care a câștigat medalia de argint la 100 de metri și cea de aur la 200 de metri, ambele la Campionatul Mondial de Atletism desfășurat în perioada 27 septembrie-6 octombrie 2019 pe Stadionul Khalifa International din Doha, Qatar.

Pe lista cu propuneri, din care câștigătorul va fi ales prin vot public, se mai află Katarina Johnson-Thompson - câștigătoare a medaliei de aur la Campionatul Mondial 2019 - heptatlon, Raheem Sterling - fotbalistul campioanei Angliei Manchester City, boxerii Antony Joshua și Tyson Fury, jucătorul de rugby Owen Farrel, celebrul magician al bilelor de snooker Ronnie O’Sullivan și mulți alții.

Pe lista câștigătorilor BBC Sports Personality of the Year și-au trecut numele de-a lungul timpului piloți de formula 1 precum Stirling Moss (1961), Jackie Stewart (1973), Nigel Mansell (1986, 1992), Damon Hill (1996) sau Lewis Hamilton (2014), jucători de tenis - Ann Jones (1969), Virginia Wade (1977), Greg Rusedski (1997) sau Andy Murray (2013, 2015, 2016), fotbaliști de excepție - Paul Gascoigne (1990), Michael Owen (1998), David Beckham (2001) și Ryan Giggs (2009) dar și reprezentanți ai altor discipline sportive cum ar fi ciclism, atletism, box, rugby, canoe, golf, snooker, patinaj, hipism, motociclism sau cricket. Anul trecut, distincția i-a fost acordată galezului Geraint Thomas, câștigător al Turului Franței.