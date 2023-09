(P) Back to School cu cele mai bune laptopuri de gaming: ROG Strix G16 (G614) și ROG Strix SCAR 16 (G634)

Un nou an școlar, o nouă generație de laptopuri de gaming de la ASUS: ROG Strix G16 (G614) și ROG Strix SCAR 16 (G634) care confirmă poziția de lider în domeniu.

Ambele modele impresionează prin performanța superioară, datorată componentelor și tehnologiilor de ultimă generație folosite. Printre acestea se numără procesoarele Intel Core i9 cu 24 de nuclee și 32 de fire de execuție, precum și plăcile video NVIDIA GeForce RTX 4080 și 4090 cu TGP maxim de 175W.

Orice elev de nota 10 are nevoie de un laptop performant care să-l ajute să învețe, dar și în momentele de relaxare, iar cele două modele de top, ROG Strix G16 (G614) și ROG Strix SCAR 16 (G634), nu te vor dezamăgi.

ROG Strix G16 (G614) este perfect pentru fanii eSports, cu un design atrăgător în două culori îndrăznețe, un procesor Intel de ultimă generație, un ecran Nebula superb și o placă video puternică, până la NVIDIA GeForce RTX 4080. Dacă vrei și mai multă performanță, alege ROG Strix SCAR 16 (G634), care vine cu NVIDIA GeForce RTX 4090 și un ecran Mini-LED Nebula Display HDR impresionant. În plus, poți personaliza laptopul după bunul tău plac cu plăcuțe Armor Caps pentru carcasa semitransparentă și efecte RGB pentru elementele carcasei sau pentru fiecare tastă in parte.

Nu rata ofertele speciale din campania ASUS Back to School și comandă-ți acum laptopul visurilor tale.

ROG Strix G16 (G614): experiența supremă de gaming la detalii impresionante

Dacă ești pasionat de gaming și vrei un laptop care să facă față oricărui joc și aplicație, atunci ROG Strix G16 (G614) este alegerea perfectă.

Cu un ecran mare de 16 inch cu raport 16:10 care îți oferă mai mult spațiu vizual decât modelul anterior de 15.6 inch, fără să crească dimensiunea carcasei cu o rezoluție impresionantă de 2.5K, o frecvență de 240 Hz, un timp de răspuns rapid de 3 milisecunde și o luminozitate puternică de 500 niți, îți asigură o experiență de joc fluidă și clară în orice situație. În plus, ecranul are un panou ROG Nebula Display care afișează culorile cu fidelitate, acoperind 100% din gama DCI-P3.

Experiența vizuală nemaiîntâlnită este completată de performanțele fără egal atunci când sunt rulate jocuri și aplicații de ultimă oră, la detalii maxime. Pentru aceasta, modelul ROG Strix G16 (G614) poate fi dotat cu un procesor până la Intel Core i9-13980HX cu 24 de nuclee și 32 de fire de execuție și o placă video până la NVIDIA GeForce RTX 4080 cu 12 GB memorie GDDR6 și putere maximă TGP de 175W datorită Dynamic Boost.

Puterile maxime pe care le poate atinge noul model de laptop ASUS se datorează sistemului de răcire ROG Intelligent Cooling cu trei ventilatoare și un radiator cât toată lățimea carcasei. În plus, poți schimba modurile de funcționare după preferințe, folosind panoul de control ROG Armoury Crate.

Performanță și distracție cu ROG Strix SCAR 16 (G634), laptopul de gaming ideal pentru elevii de nota 10

ROG Strix SCAR 16 (G634) este laptopul ROG perfect pentru cei care vor să se bucure de cele mai bune performanțe. Nu numai că are un aspect spectaculos, cu o zonă transparentă prin care poți vedea componentele din interior, dar vine și cu o premieră absolută: o placă video NVIDIA GeForce RTX 4090 cu 16 GB de memorie GDDR6 și TDP de 175 W prin Dynamic Boost. Este cel mai puternic GPU pe care îl găsești într-un laptop de gaming atât de mic.

Ecranul ROG Nebula Display HDR are un panou mini-LED care îți oferă culori superbe, de nivel cinematografic, și o experiență HDR de neegalat, cu o luminozitate maximă de 1100 niți. Și, ca să nu crezi că am uitat de gaming, ecranul are și o rată de împrospătare de 240 Hz, un timp de răspuns de 3 milisecunde și suport pentru tehnologia Nvidia G-Sync.

Pentru orice pasionat de gaming, modelele ROG Strix G16 (G614 ) și ROG Strix SCAR 16 (G634 ) sunt două laptopuri extraordinare care oferă performanțe de top si o grafică impresionantă. Alege dintre mai multe variante de configurații direct din eShop ASUS România.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , Dată publicare: 21-09-2023 13:00



Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.