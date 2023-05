(P) Auditorul german independent umlaut: Vodafone are cea mai bună rețea de voce și date mobile la nivel național

Auditorul german independent umlaut a stabilit că Vodafone are cea mai bună rețea de voce și date mobile la nivel național.

Vodafone este rețeaua fără dileme pentru clienți, aceștia nefiind nevoiți să aleagă între viteză, stabilitate, calitatea conexiunii sau acoperirea de voce. Certificarea Vodafone drept best of voice, best of data, best of reliability și best in test este o consecință a investițiilor continue pe care Vodafone le face pentru îmbunătățirea performanței rețelei.

În paralel, compania continuă să investească în parteneriate bazate pe conectivitatea și tehnologie.

Salvamont România se bazează pe soluția cu drone oferită de Vodafone pentru a salva vieți. 75% din băncile, companiile de curierat si furnizorii de energie electrică din România se bazează pe rețeaua Vodafone în activitatea de zi cu zi. La nivel national, peste 800.000 dispozitive Internet of Things din multiple industrii funcționează în rețeaua Vodafone.

Prezența Vodafone în România marchează o serie de premiere și inovații în telecomunicații: prima conexiune 2G, 3G, 4G și 5G. Din 1997 și până astăzi, Vodafone a investit în România peste 5 miliarde de euro ca parte din promisiunea de a oferi românilor conectivitate fără limite și cele mai bune servicii mobile si fixe.

Dată publicare: 17-05-2023 21:42



