(P) Auchan România, desemnat și în 2023 Brandul Anului în Sustenabilitate în cadrul galei Sustainability in Business

Auchan Retail România a primit pentru al doilea an consecutiv recunoașterea „Brandul Anului în Sustenabilitate” în cadrul galei Sustainaibility in Business, organizată de The Diplomat-Bucharest.