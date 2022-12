(P) Aplicația ING SoftPOS transformă telefonul mobil într-un POS

Maria Tureanu, designer și fondator Marie Nouvelle: Anul acesta am optat pentru ING SoftPOS. Fiind o aplicație pe telefonul mobil, este mai simplu de folosit, de oriunde, oricând, în special pentru că eu, ca designer, particip la multe târguri și evenimente, iar telefonul îl am mereu cu mine – în geantă. În plus, e o soluție foarte cool, clienții sunt entuziasmați.

Dan Pierșinaru, director și fondator NOËL: Pot încasa plăți doar pe perioada târgurilor, fără a achita alte costuri de întreținere. 70% dintre vizitatorii târgului NOËL au plătit prin ING SoftPOS.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , Dată publicare: 22-12-2022 20:29



Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.