(P) Aparat de indepartat soareci si sobolani

Aparatul cu unde electromagnetice anti rozatoare este ideal pentru fiecare casa de la curte.

Pe piata in domeniu exista o varietate de instrumente diferite. Dar nu toate dispozitivele sunt inofensive pentru oameni si animalele de companie, multe metode implicand uciderea rozatoarelor (otrava, capcane). Insa, cele mai moderne si mai umane mijloace de a trata soarecii si sobolanii sunt sperietorile. Un aparat cu unde electromagnetice anti rozatoare ajuta la prevenirea daunatorilor din casa. Principalul avantaj al unui aparat de indepartat soareci, este absenta nevoii de a ucide rozatoarele si de a scapa de cadavrele lor. Aparatele cu unde electromagnetice anti rozatoare emit impulsuri de inalta frecventa care actioneaza asupra sistemului nervos al rozatoarelor. Datorita acestui fapt rozatoarele incearca sa paraseasca teritoriul cat mai curand posibil.





Caracteristici aparat cu unde electromagnetice anti rozatoare





In timpul functionarii dispozitivului, frecventa undelor variaza in intervalul 20-70 kHz, astfel incat rozatoarele sa nu se obisnuiasca cu dispozitivul. Unele modele combina efectele ultrasunetelor de inalta frecventa si ale undelor electromagnetice de joasa frecventa. Ele sunt mai eficiente, iar animalele nu au timp sa se adapteze la ele.



Un astfel de aparat de indepartat soareci emite pulsuri electromagnetice prin firele electrice care afecteaza negativ daunatorii. Numarul de rozatoare poate creste substantial in timpul primei operatii a dispozitivului. Acest lucru se datoreaza faptului ca acestia incep sa se tarasca din locuri izolate in cautarea unei iesiri din calea undelor electromagnetice. Dispozitivele de acest tip prezinta siguranta asupra mediului, au posibilitatea de a functiona continuu, nu prezinta compusi chimici nesanatosi, nu au niciun impact asupra activitatii altor aparate electrice din casa, au capacitatea de a atrage parazitii din goluri si plafoane.



Aparatul cu unde electromagnetice anti rozatoare este capabil sa emita valuri electromagnetice foarte intense care afecteaza sistemul nervos si auditiv al soarecilor, fortandu-i sa plece. Consumul de energie al aparatului de indepartat soareci este mai putin de 20 de wati. Aparatul cu unde electromagnetice anti rozatoare este un dispozitiv unic, creat de oamenii de stiinta pe baza celor mai recente evolutii. Trasatura sa distinctiva este absenta completa a efectului habituarii si a zonelor nezgomotoase in care daunatorii s-ar putea ascunde de radiatiile electromagnetice. De asemenea, actioneaza in mod egal si pe animalele terestre si pe cele subterane adica atat asupra soarecilor, cat si asupra altor rozatoare mici. Fiecare dispozitiv trece printr-un sistem complex de verificare a calitatii, fiindu-le astfel asigurata fiabilitatea si durabilitatea ridicata.



