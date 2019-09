(P) Amenajari interioare bucatarii mici

O bucatarie mica poate fi confortabila si super-functionala. Ar trebui sa tii cont de idei de amenajari interioare bucatarii mici, care necesita o planificare putin mai atenta si solutii inovatoare pentru interioare frumoase si pentru inspiratia ta.

Pariaza pe alb

Culoarea alba este ideala pentru amenajari interioare bucatarii mici, deoarece are proprietatea de a reflecta lumina, ceea ce creeaza o senzatie de spatiu si extinde vizual peretii. Contrar miturilor populare, suprafetele albe sunt mult mai practice decat cele intunecate. Si, in general, interioarele decorate in culori luminoase par mai frumoase decat cele colorate. Una dintre tendintele anului 2018 este interiorul monocrom cu podele albe, pereti si mobilier alb.

Folosind acest truc in proiectarea unei bucatarii mici, poti „sterge” limitele spatiului inghesuit si poti crea iluzia de spatiu. Si pentru ca interiorul unei bucatarii mici in alb sa nu para prea steril, foloseste mai multe nuante de alb in combinatie cu texturi contrastante. De exemplu, fatadele unei bucatarii pot fi lucioase, peretii pot fi din caramida, iar braul poate fi din sticla.

Dulapuri pe colt sau cu un singur rand

In cele mai multe cazuri, aspectul in forma de L este optim pentru bucatarii mici. In primul rand, aspectul este compact si, in al doilea rand, iti permite sa utilizezi doi pereti adiacenti si in unghiul dintre ei, sa aranjezi aragazul, chiuveta si frigiderul dupa principiul triunghi. Cu toate acestea, multe amenajari interioare bucatarii, depind de forma incaperii si a zonei. Un exemplu, pentru bucatariile foarte mici (de pana in 5 mp), este aspectul liniar.

Pentru cea mai mare comoditate, dulapurile cu un singur rand, sunt punctele de operare, care trebuie dispuse in urmatoarea ordine: frigider - chiuveta - zona de lucru - aragaz. Daca bucataria este ingusta, atunci poti lua in considerare o dispunere pe doua randuri. Principalul lucru este ca trecerea dintre mobilier sa fie de cel putin 100 cm.

Amenajari radicale interioare bucatarii mici

Amenajarea interioara a bucatariilor mici este intotdeauna complica, intarzie si creste costul reparatiilor, deoarece pentru implementarea sa, este necesar un proiect si obtinere a avizelor necesare. Cu toate acestea, cu ajutorul sau vei obtine cele mai bune rezultate. Iata 3 solutii posibile pentru optimizarea spatiului:

1. Combina o mica bucatarie cu o camera de zi. Desi aceasta masura nu va conduce la o cresterea suprafetei, va contribui la crearea unui sentiment de spatiere modern.

2. Alaturarea logiei. Alaturarea partiala sau completa a unei logii vitrate si izolate, va adauga cativa metri in plus bucatariei si, cel mai important, o va face mai aerisita.

3. In unele cazuri, bucataria poate fi combinata cu holul / coridorul sau chiar o poti muta acolo. Pentru a evita dezordinea vizuala, bucataria combinata trebuie sa fie zonata fizic sau vizual.

4. Zonare cu diferite finisaje pentru podele, pereti si / sau tavane. De exemplu, zona de bucatarie poate fi finisata cu dale, iar zona de living / hol cu placi de parchet. De asemenea, in bucatarie va fi adecvat un plafon cu mai multe niveluri, care va ascunde, in primul rand, unele comunicatii si, in al doilea rand, va imparti spatiul.

5. La granita dintre bucatarie si living, poti pune o canapea, o consola, o masa insulara sau un bar. Principalul lucru este ca mobilierul-separator sa nu interfereze cu patrunderea luminii solare.

Sursa: Edcora