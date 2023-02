(P) Am testat funcția Mobile Order & Pay din aplicația de mobil McDonald’s și am dat skip la coadă în restaurant

Pentru că da, poți să dai skip la coadă și să câștigi recompense în același timp!

Te grăbești și vrei să economisești timp? Funcția Mobile Order & Pay este acum disponibilă în aplicația de mobil McDondald’s și poate fi utilizată în numeroase restaurante McDonald’s din întreaga țară.

Comanzi rapid, cât ai spune Mec!

Acum te poți bucura mai rapid de produsele tale preferate McDonald’s cu funcția Mobile Order & Pay! Reduci timpul de așteptare din restaurant prin plasarea comenzii de la distanță, contactless. Ai opțiunea de a plăti integral din aplicație și de a primi ce ai comandat mult mai repede. În felul acesta,nu mai trebuie să petreci timp la counter sau la kioskurile digitale pentru a-ți comanda sau plăti produsele.

Noi am testat funcția și vrem să împărtășim experiența cu voi. Primul pas a fost descărcarea aplicației McDonald’s, apoi a urmat crearea contului, care este foarte simplă, iar instrucțiunile sunt ușor de parcurs.

După ce te conectezi, informațiile despre Mobile Order & Pay te așteaptă chiar pe pagina principală. Pentru a comanda, a fost necesar să alegem restaurantul din care ne dorim să ridicăm produsele. În această secțiune a aplicației am găsit informații cu privire la adresa restaurantului, programul acestuia, dar și direcții de orientare pentru a ajunge cât mai ușor la comanda noastră. Apoi, odată aleasă locația, prin opțiunea „Comandă aici”, tot ce trebuie să faci este să îți asculți pofta și să adaugi în coș ce îți face cu ochiul.

Următorul pas este opțiunea de ridicare, fiindcă poți ridica produsele comandate de la casa de marcat, de la Drive-Thru, dar le puteți servi și la masă, în restaurant. Noi am ridicat produsele de la casa de marcat, însă, cu siguranță, și experiența comenzii cu servire la masă, în restaurant, ar fi fost interesantă. În restaurant am fost plăcut surprinși: am ridicat comanda în doar câteva minute, fără să mai stăm la coadă și, în plus, am plătit direct în aplicație, cu cardul.

După această experiență, putem spune că funcția Mobile Order & Pay este utilă pentru consumatori, este user-friendly și rezolvă una dintre problemele cu care mulți dintre noi ne confruntăm: lipsa timpului. Cu siguranță vom mai apela la comenzile din aplicație, prin Mobile Order & Pay, atunci când avem poftă de Mec.

StirilePROTV

Bucură-te de beneficiile Mobile Order & Pay!

• Timp economisit;

• Puncte de loialitate;

• Recompense și oferte.

Oferte speciale disponibile în aplicație

Clienții pot adăuga în comanda prin Mobile Order & Pay și oferte speciale, disponibile în secțiunea MyM Rewards a aplicației de mobil McDonald’s. Tot ce trebuie să faci este să apeși butonul „Revendică”din aplicație și „Adăugați la comanda cu ridicare”.

În plus, la plasarea fiecărei comenzi prin Mobile Order & Pay, clienții pot acumula puncte de loialitate, adăugate automat în contul de utilizator.

Astfel că, atunci când cumperi produse McDonald’s, primești înapoi recompense. Fiecare leu plătit în aplicație aduce 10 puncte de loialitate, puncte care pot fi folosite ulterior pentru a accesa recompense și oferte disponibile în secțiunea MyM Rewards.

Nu trebuie să fii VIP ca să dai skip la coadă!

Sunt mai multe opțiuni de ridicare sau preluare a comenzilor plasate prin Mobile Order & Pay:

1. De la casa de marcat, urmărind numărul comenzii pe ecranul digital

2. Direct la masă, adăugând numărul mesei la care te afli în momentul plasării comenzii din restaurant

3. Pe linia de Drive-Thru

Funcția poate fi folosită de către orice utilizator care are cont activ și este logat în aplicația de mobil McDonald’s.

Mai puțin timp de așteptare în restaurantele McDonald’s

Clienții pot verifica dacă funcția Mobile Order & Pay este disponibilă în restaurantul McDonald’s în care se află sau în care doresc să lanseze comanda cu ajutorul unei hărți interactive sau a listei de locații din aplicația pentru mobil.

Folosind opțiunile de localizare, utilizatorii selectează restaurantul dorit, acesta fiind marcat cu un simbol de culoare verde închis, cu logo-ul McDonald’s.

StirilePROTV

Sursa: StirilePROTV Etichete: , Dată publicare: 06-02-2023 11:56



Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.