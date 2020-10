(P) Alege un nou televizor în 10 pași simpli

Iată care este formula noastră în 10 pași simpli pentru a alege cele mai bune televizoare pentru tine și pentru casa ta.

Pasul 1. Alege gama de prețuri – Cu cât cheltui mai mult, cu atât sunt mai bune caracteristicile



Prețurile televizoarelor au scăzut cu mult în ultimii 3-5 ani și chiar acum vei putea cumpăra destul de ieftin un televizor inteligent, de gamă înaltă, de 42 inci, 4K, încărcat cu aproape fiecare caracteristică modernă posibilă. Cheltuie mai mult și poți aduce acasă același lucru, dar la 65 sau 75 inci.



Pasul 2. Alege dimensiunea televizorului – Mai mare este mai bine



Canapeaua familiei stabilea acum ceva vreme cât de mare sau mic ar trebui să fie televizorul. Dar televizoarele de astăzi rescriu toate regulile. De fapt, singurul lucru pe care ți-l va spune orice recenzie serioasă de televizoare este că mai mare este întotodeauna mai bine. Alege un televizor prea mic și vei regreta. Televizoarele sunt uimitoare în prezent, nu numai în ceea ce privește imaginea, ci și în materie de design. Am trecut de la cutiile negre mari, grele și chinuitoare, care ocupă spațiu și se ciocnesc de orice, la televizoare incredibil de subțiri, frumos proiectate, care arată bine în cameră.



Pasul 3. Alege OLED sau LED – Ambele sunt minunate, dar una este mai bună



Deși OLED este mai scump, este de departe cea mai bună tehnologie de imagine. Cu toate acestea, deși OLED câștigă în materie de imagine, un televizor LED 4K bun oferă de asemenea o experiență de vizionare spectaculoasă. În plus, televizoarele LED 4K costă mai puțin decât televizoarele OLED.



Pasul 4. Alege rezoluția TV – Mergi către 4K



4K și Ultra HD sunt același lucru. Ambele se referă la rezoluția ecranului și la numărul de pixeli de pe ecran. Cu cât sunt mai mulți pixeli, cu atât imaginea este mai bună, mai clară și mai realistă. Aceasta este rezoluția pe care o cauți în ziua de astăzi. Asta pentru că 4K este literalmente de patru ori mai bun decât standardele HD vechi.



Pasul 5. Despre ce să nu îți faci griji –Două specificații TV



Dacă cumperi un televizor bun și de calitate, nu trebuie să îți mai faci griji pentru aceste caracteristici, respectiv ratele de reîmprospătare ridicate și raporturile de contrast excelente, care vin ca standard în televizoarele mai bune din zilele noastre.



Pasul 6. Mergi către Smart



Televizoarele inteligente sunt destul de standard în zilele noastre, iar acesta este un lucru bun. Un Smart TV îți permite să scapi de cablu și să te bucuri de libertate și control wireless, scăpând de serviciul prin cablu sau prin satelit, datorită aplicațiilor native cu care vin: servicii de streaming precum Netflix, Prime, Hulu, YouTube și Amazon Prime Video. Vei putea vizualiza aproape orice conținut de pe televizor, inclusiv toate videoclipurile, fotografiile și muzica de pe telefon sau computer.



Pasul 7. Conectează-te și rămâi conectat



Cablurile și porturile TV potrivite chiar fac diferența. Un cablu HDMI de calitate superioară face într-adevăr diferența. De asemenea, caută să ai cel puțin 4 porturi HDMI pe televizoare. În plus, multe televizoare au Bluetooth, iar dacă ai căști Bluetooth acestea vor putea funcționa cu televizorul tău. Nu e nimic mai plăcut decât să te poți plimba prin casă ascultând emisiunea ta preferată la căști sau de a nu-i deranja pe ceilalți când te uita la televizor în pat.



Pasul 8. Ia în considerare cu seriozitate actualizarea sistemului audio



Din păcate, difuzoarele din aceste televizoare 4K uimitoare, noi, subțiri, nu sunt la fel de bune ca difuzoarele care veneau cu televizoarele vechi, din 1985. Majoritatea producătorilor de televizoare presupun că vei face un upgrade de sunet TV.



Pasul 9. Nu te îndrăgosti de telecomandă



Nu cumpăra un televizor doar pentru că îți place telecomanda. Poți actualiza telecomanda televizorului în orice moment.



Pasul 10. Garanția televizorului?



Când cumperi televizoare de la un vânzător autorizat, noul tău televizor va veni cu garanția completă a producătorului.