(P) Ai încercat aceste 5 jocuri de păcănele? Românii le-au luat cu asalt în acest an

Ai încercat aceste 5 jocuri de păcănele? Românii le-au luat cu asalt în acest an

Dacă ai jucat vreodată un joc păcănele, știi exact la ce ne referim. Suspansul și trăirile generate de cele mai bune sloturi îți aduc o stare de bine care te ajută să alungi stresul și să uiți, măcar pentru câteva minute, de problemele zilnice. Câștigul nu este garantat, pentru că vorbim de jocuri de noroc, însă, dacă vine, reprezintă un bonus.

Îți prezentăm 5 jocuri de păcănele care au fost efectiv luate cu asalt de români în acest an. În cazul în care nu le-ai încercat, îți recomandăm să dai măcar câteva rotiri. Nu vei regreta.

WANTED DEAD OR WILD

În Vestul Sălbatic, pe zidurile din centrul orașului erau afișe cu nelegiuiți pe care scria: „Wanted Dead or Alive” („Dorit mort sau viu”). Cei de la Relax Gaming au parafrazat acel anunț celebru și au lansat slotul „Wanted Dead or Wild”, un slot cu funcții speciale inspirate din filmele western. Una dintre ele este „Duel în zori”. Dacă pe grilă se opresc minim trei astfel de pictograme, obții 10 învârtiri gratuite în care apar frecvent simboluri VS. În cazul în care un astfel de simbol face parte dintr-o combinație câștigătoare, atunci pe ecran apar doi nelegiuiți cu multiplicatori diferiți (până la 100x), care se duelează.

O altă funcție specială este „Marele jaf al trenului”. Este o secvență declanșată de minim trei pictograme specifice, cu 10 învârtiri gratuite care beneficiază de Sticky Wilds. Butucul pistolului este cel mai valoros simbol, urmat de sacul cu verzișori și de sticla de whisky.

BIGGER BASS BONANZA

Este un fel de „Operațiunea monstru”, în varianta unui slot video. Îți iei lanseta, lada cu momeală și cu ace, ochelarii de soare, te urci în barcă și pleci în larg pentru a prinde peștele cel mare. El este în centrul funcției speciale: dacă pe grilă să opresc trei pești prinși în cârlig, primești 10 rotiri gratuite. Dacă se opresc patru „monștri”, obții 15 rotiri gratuite. În fine, dacă ai parte de fir întins și se oprește câte un pește pe fiecare rolă, numărul învârtirilor din partea casei este de 20.

Cu cât ai mai multe rotiri gratuite, cu atât cresc șansele de a colecta patru pescari care te duc la nivelul următor (10 rotiri gratuite extra și multiplicator superior). Sunt patru niveluri, ultimul având multiplicator x10. Totodată, pescarul strânge toți peștii de pe grilă, aceștia având valori cash.

40 SUPER HOT

Este un slot cu fructe și șeptari atipic, dacă ne referim la structură. Grila clasică de 5 role și 3 rânduri a fost înlocuită cu una care are 5 role și 4 rânduri. Astfel, sunt mai multe combinații de câștig posibile, lucru reflectat și de cele 40 de linii de plată. Ca de obicei, simbolul 7 este unul dintre cele mai importante din joc. În cazul de față, substituie orice altă pictogramă dacă se poate genera un câștig și, în plus, plătește până la 25 de ori miza.

Ca și valoare a premiului, cel mai valoros simbol este steluța galbenă, care joacă rol de Scatter. Așadar, se obține câștig oriunde s-ar opri pe ecran, cu condiția să fie în minim trei exemplare. Cinci steluțe plătesc de 500 de ori miza.

SWEET BONANZA

Este un joc recomandat chiar și diabeticilor, chiar dacă pe ecran sunt numai dulciuri, care de care mai apetisante. Bomboanele sunt de patru culori: roșii, violet, verzi și albastre. Bomboana roșie în formă de inimă este cel mai valoros simbol din joc. Dacă se oprește pe grilă în 12 exemplare, câștigi 100 de lei cu o miză de 80 de bani. Apoi, sunt fructele: mere, prune, pepene, struguri, banane.

„Sweet Bonanza” este un slot Megaways, toată grila formând o singură linie de plată. Astfel, este câștigătoare orice rotire în care aterizează pe ecran minim opt simboluri de același fel. Dacă obții patru acadele pe băț, este inițiată o serie de 10 rotiri gratuite cu multiplicatori care se înmulțesc. În plus, câștigurile sunt în cascadă, simbolurile din combinația care plătește dispărând, pentru ca în pozițiile lor să vină altele.

SHINING CROWN

Coroana regală, simbol al nobleței, dă acestui joc un aer cu totul aparte. Te simți ca un rege atunci când vezi cum rola se umple cu accesoriul strălucitor, care este Wild expandabil și contribuie la obținerea unor câștiguri multiple. Simbolul special poate substitui următoarele pictograme: 7, clopoțel, pepene, strugure, prună, portocală, lămâie, cireșe. În schimb, nu se poate transforma în stea și în dolar, care sunt simboluri Scatter.

Dacă pe coloanele 1 și 5 există un șeptar, iar pe coloanele 2, 3 și 4 se oprește câte o coroană, atunci câștigul este foarte mare. O singură linie de plată formată din cinci șeptari plătește de 500 de ori miza. Este ca și când s-ar deschide poarta spre tezaurul palatului, iar tu ești invitat înăuntru, ca să te înfrupți din bogății.

