(P) Aho, aho! De Anul Nou, mergi cu FREE NOW, singura aplicație fără tarif dinamic!

Mâine anul se-nnoiește, FREE NOW în curse pornește și începe a colinda acolo unde-i petrecerea!

Oriunde petreci de Revelion în București, ia o mașină prin aplicația FREE NOW. Ai 50% reducere la cursele plătite cu cardul și mergi cu singura aplicație fără tarif dinamic, fie zăpadă, fie cerere cum nu s-a mai văzut.



Bucură-te de petrecere și intră în noul an fără grija mașinii și a drumului. Tot ce trebuie să faci este să descarci aplicația FREE NOW, să-ți creezi cont și să comanzi o mașină. Ai prima cursă gratuită cu codul prima.cursa.



De ce FREE NOW?



Fără tarif dinamic și cu posibilitatea de a plăti cash sau cu cardul. FREE NOW are tarif fix per kilometru, indiferent de momentul zilei, de condițiile de trafic sau de cererea și oferta de mașini dintr-un anumit moment, ceea ce înseamnă control și predictibilitate din punct de vedere al costurilor.



Mai multe mașini în același timp. FREE NOW îți permite să comanzi, de pe același cont FREE NOW, mai multe curse în același timp, care să te preia pe tine și pe prietenii tăi din același punct și să vă ducă la destinații diferite.



O singură aplicație, 100 de orașe din Europa. FREE NOW îți permite să folosești o singură aplicație pentru a găsi cea mai bună soluție de transport, în regim de taxi sau transport alternativ, în București și în alte peste 100 de orașe din nouă țări europene în care grupul operează - Germania, Marea Britanie, Irlanda, Spania, Portugalia, Italia, Polonia, Austria și Suedia.