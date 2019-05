(P) Află ce probleme abordează o casă de avocatură bazată pe conceptul New Law

Domeniul juridic este unul vast și mulți practicieni în avocatură întâmpină probleme în satisfacerea nevoilor societății moderne.

Practicile tradiționale ale avocaturii au devenit desuete, iar prețurile practicate sunt adesea mult mai mari decât volumul real de muncă.



La polul opus practicii tradiționale se află casele de avocatură care au început să aplice conceptul New Law. Acestea reușesc să țină pasul cu cerințele din prezent ale clienților, folosindu-se de cele mai noi tehnologii, prin care ajută la identificarea și soluționarea problemelor juridice complexe, într-un mod rapid și eficient.



Totodată, facturile emise de o casa de avocatura care își desfășoară activitatea bazată pe filozofia New Law reflectă mai bine volumul de lucru, fără a fi luate în calcul eventualele tarife pentru deplasări, timpul petrecut la cozi în instituții, copierea documentelor etc. Astfel, clientul va beneficia de cât mai multe avantaje în urmă colaborării cu o casă de avocatură modernă.

Când beneficiezi de serviciile oferite de o casa de avocatura care se ghidează după conceptul New Law, îți sunt oferite servicii dinamice și eficiente din toate punctele de vedere, acestea fiind orientate către client și răspunzând nevoilor sale, în conformitate cu muncă depusă de avocați.

Ce probleme abordează o casă de avocatură bazată pe conceptul New Law?



O casă de avocatură modernă care aplică în activitatea să filozofia New Law reușește să adapteze cu succes practică juridică adaptată la cerințele societății moderne.



Deși conceptul de New Law este nou în România, clienții primesc mai mult decât sfaturi și recomandări juridice, într-un mod care face ca acestea să fie înțelese și de cei care nu sunt familiarizați cu limbajul tehnic și termenii juridici specifici.



Apelând la o astfel de casă de avocatură, poți beneficia de asistență juridică și consultanță în ramuri ale dreptului precum IT și protecția datelor, drept corporativ, tranzacții imobiliare, drept sportiv și altele.



Iată câteva dintre cele mai solicitate ramuri ale dreptului pentru care o casă de avocatură oferă asistentă juridică și consultanță:



Drept Comercial. Contractele comerciale sunt foarte importante pentru orice companie și este important ca aceasta să colaboreze cu un avocat în vederea realizării contractelor și strategiilor eficiente, care minimizează riscurile și, în același timp, maximizează profitabilitatea activității.



Totodată, o casă de avocatură modernă, specializată în domeniul dreptului comercial, oferă soluții eficiente la probleme juridice complexe, precum: protecția datelor, înregistrare de licențe, contracte de finanțare și sponsorizare, alinierea activității la anumite legi comerciale, francize și contracte de leasing etc.

Drept Administrativ și fiscal - Achiziții publice. Orice procedura de licitație sau achiziție publică trebuie să respecte legislația în vigoare, atunci când se încheie un contract cu autoritățile publice și cu operatorii de utilități.



Totodată, orice companie privată poate participa sau îi pot fi atribuite anumite contracte în cadrul proceselor de licitație, iar nerespectarea acestor regulamente pot avea consecințe comerciale grave.



Colaborând cu o casă de avocatură ce urmează filozofia New Law, vei preîntâmpina potențiale probleme și vei putea dezvolta strategii adecvate pentru respectarea legislației achizițiilor publice.



În acest mod, te poți pregăti cu o abordare clară și bine structurată, începând cu evaluarea comercială și până la atribuirea finală, respectiv executarea contractului.



Derularea litigiilor. O casă de avocatură profesionistă oferă consultanță juridică în caz de litigiu în instanță, în domenii precum dreptul comercial, civil, proprietatea intelectuală sau în dreptul muncii. De asemenea, beneficiezi de suport în situația unui caz de mediere sau arbitraj.



Dacă litigiul avansează în instanță, avocații de la o casă de avocatură New Law pot reprezenta cu succes compania atât în față instanțelor judecătorești românești, Curții de Arbitraj Judiciar sau Curții Europeane a Drepturilor Omului, cât și în față Curții de Justiție a Uniunii Europene, atunci când se încalcă drepturile protejate prin tratate sau convenții internaționale la care România este parte.



Dreptul muncii. Această ramură a dreptului este una dintre cele mai importante ale domeniului juridic și reglementează atât drepturile și obligațiile angajaților, cât și ale angajatorilor.



O casă de avocatură New Law este întotdeauna pregătită să rezolve litigiile rezultate în urma conflictelor de muncă, în concordanță cu temeiurile legale, și răspunde oricăror solicitări ale clientului.



Totodată, o casă de avocatură profesionistă vizează respectarea drepturilor și obligațiilor societăților comerciale, ale sindicatelor sau organizațiilor patronale și se asigură că fiecare client beneficiază de elaborarea unor strategii eficiente în contextul juridic legal aplicat, inclusiv în acele cazuri de conflicte de drepturi și interese, concedieri ilegale, cazuri de discriminare, tratament inechitabil s.a.

Conceptul de New Law este de mare ajutor celor care activează în domeniul sportiv, pentru că serviciile unei case de avocatură pot fi acordate atât in-house, cât și în sistem remote, respectiv la sediul societății profesionale de avocatură, dar și la sediul federației, clubului sportiv sau al companiei-client.



Indiferent de domeniu tău de interes, dacă vrei să excelezi în activitate și ai nevoie de o strategie care să fie bine dusă la capăt, alege serviciile profesionale ale unei case de avocatură New Law, pentru a genera rezultate pozitive, în concordanță cu așteptările tale!