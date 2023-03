(P) Abuzul nu este dragoste: Yves Saint Laurent Beauty. Sprijină lupta pentru combaterea relațiilor intime abuzive

Yves Saint Laurent Beauty lansează și în România programul Abuzul nu este Dragoste (Abuse is Not Love), o inițiativă globală menită să ajute la combaterea violenței în cuplu.

În contextul în care, la nivel global, aproximativ 1 din 3 femei se va confrunta cu violență din partea partenerul intim de-a lungul vieții, relațiile intime abuzive reprezintă cea mai comună formă de violență împotriva femeilor.

În România, 1 din 4 femei a fost agresată fizic sau sexual de partener sau de fostul partener (FRA, 2016). Criza COVID-19 le-a îngreunat victimelor accesul la servicii specializate, la justiție, prieteni sau colegi, în timp ce au fost izolate alături de parteneri abuzivi. În ultimii 8 ani, pe timp de pace, în România au fost ucise de 16 ori mai multe femei și fete decât au fost uciși, în războiul din Afghanistan, soldați români pe parcursul a 19 ani. (Centrul FILIA, 2021).

Există o serie de semne cheie de avertizare, prin care putem identifica relațiile intime abuzive. Prin programul Abuse is not Love, Yves Saint Laurent dorește să ajute tinerii să recunoască aceste semne cât mai devreme în relațiile lor și să prevină orice formă de violență.

Programul social global Abuse is Not Love este construit în jurul a trei piloni cheie: finanțarea cercetării academice dedicate violenței în relațiile tinerilor, educarea tinerilor cu privire la semnele comune ale relațiilor intime abuzive cu sprijinul partenerilor internaționali și instruirea angajaților YSL Beauty cu privire la violența la locul de muncă.

Prin parteneriatul cu organizații non-profit internaționale, YSL Beauty își propune să crească gradul de conștientizare cu privire la gravitatea abuzului în relații intime pentru a contribui la o schimbare semnificativă. Până în 2030, obiectivul YSL este de a educa două milioane de oameni din întreaga lume.

În România, pentru a le oferi tinerilor cele mai potrivite și utile resurse, Yves Saint Laurent se bucură de sprijinul Centrului FILIA, ONG care de 23 de ani face auzite vocile femeilor prin activități de advocacy, muncă comunitară, activism și sensibilizare, studii și analize . O componentă importantă a programului Abuse is not Love, platforma online https://centrulfilia.ro/new/AbuseisNOTlove/index.htmlle oferă tinerilor din România acces la resurse educaționale despre: ce este violența domestică și ce forme poate îmbrăca, semne cheie de avertizare a unei relații abuzive, sfaturi despre ce poate face un/o tânăr/ă dacă este agresat/ă sau martor/ă la violență, despre solidaritate la locul de muncă.

Prin intermediul componentei media, campania Abuse is not Love își propune și atingă peste 1.000.000 de persoane din Romania, alături de care să deschidă discuții și să contribuie la creșterea gradului de conștientizare a semnelor de abuz în cuplu. Iar pentru a facilita accesul tinerilor la conținutul educațional, YSL Beauty și Centrul FILIA organizează workshop-uri și ateliere în școli și universități.

„Sprijinirea femeilor, mai ales când vine vorba de independența lor, este o parte esențială a identității brandului YSL Beauty. Femeile ar trebui să fie libere să gândească așa cum vor și să își exprime opiniile. Cu toate acestea, violența în cuplu le împiedică siguranța, bunăstarea și independența. Alături de Centrul Filia, ne concentrăm eforturile pentru ca tinerii din România să înțeleagă formele de abuz, să le poată preveni și să aibă parte de siguranță, independență și de un început sănătos al relațiilor intime.”, declară Stephan Bezy, International General Manager, Yves Saint Laurent Beauty.

„Am acceptat să ne implicăm în această inițiativă imediat ce am văzut că YSL Beauty nu numai că își asumă un punct de vedere puternic, ci își dorește schimbări măsurabile, de prevenire a violenței în rândul cuplurilor tinere. Este important să vorbim despre violență în relațiile intime, deoarece mult prea multe femei din România sunt victime ale violenței în cuplu. Avem studii care arată că 1 din 4 români acceptă fără probleme ideea că o femeie nu poate ieși în oraș neînsoțită de partener, că nu-și poate cheltui proprii bani așa cum dorește sau să îi fie interzis de către partener să aibă un grup de prietene/prieteni (Centrul FILIA, 2022). Nu trebuie să mai privim violența împotriva femeilor ca pe ceva firesc sau ca pe o problemă privată, iar astfel de programe reprezintă o piesă de temelie a luptei noastre.”, afirmă Andreea Rusu, Directoarea Executivă, Centrul FILIA.

Mai multe informații: https://centrulfilia.ro/new/AbuseisNOTlove/index.html

DESCOPERA CELE 9 SEMNE ALE RELATIILOR INTIME ABUZIVE

No1 IGNORAREA

Atunci cand abuzatorii folosesc propria furie ca pe o oportunitate de a isi pedepsi partenerul prin a il ignora dinadins.

Aceasta este ignorare vizata/intentionata

Intr-o relatie sanatoasa, oricine e indreptatit sa se simta furios.

Oamenii isi exprima furia in moduri diferite.

Dar atunci cand aceasta furie este intentionat directionata catre partener cu scopul de a il face sa se simta speriat, trist sau vizat, aceasta poate fi abuziva.

No2 SANTAJUL

Atunci cand abuzatorii ameninta ca te vor parasi sau ca dezvaluie secretele tale in momentul in care spui ‘nu’.

Acesta este santaj.

Intr-o relatie sanatoasa, partenerul ar trebui sa te faca sa te simti increzator in sine.

Este ok sa spui ‘nu’ situatiilor inconfortabile. Intr-o relatie sanatoasa santajul nu este niciodata folosit pentru a aduce unui partener ceea ce isi doreste.

No3 UMILIREA

Atunci cand un abuzatorul isi insulta partenerul cu scopul de a il face sa se simta rau in legatura cu propria persoana.

Aceasta este UMILIRE.

Intr-o relatie sanatoasa, partenerii pot avea neintelegeri.

Nu exista niciun motiv suficient de puternic pentru a il face pe celalalt sa se simta trist sau speriat.

No4 MANIPULAREA

Atunci cand un abuzator influenteaza intentionat emotiile partenerului pentru a il face sa actioneze intr-un anumit mod sau sa se simta intr-un anumit fel.

Aceasta este manipulare.

O relatie sanatoasa include deseori negocieri si convingeri, dar daca sunt folosite tactici pentru a controla comportamentele sau sentimentele partenerului, aceasta este o atitudine abuziva.

Tu si partenerul tau sunteti dispusi sa faceti compromisuri pentru a va multumi reciproc.

No5 GELOZIA

Atunci cand un abuzator arata semne de suspiciune asupra tuturor lucrurilor pe care partenerul le face sau le spune si vrea sa acapereze toata atentia.

Aceasta este gelozia.

Intr-o relatie sanatoasa, gelozia este o emotie naturala care de obicei este intalnita in relatiile in care partenerii se simt nesiguri.

Dar in relatii abuzive, abuzatorii folosesc gelozia pentru a incita frica, tristetea sau controlul.

No6 CONTROLUL

Atunci cand abuzatorul isi exercita controlul asupra partenerului, in special in legatura cu locurile in care acesta merge si modul in care se imbraca.

Acesta este control.

Intr-o relatie sanatoasa, dorinta de a avea opinia partenerului in legatura cu ceva este normala.

Atunci cand partenerul te complimenteaza, ziua ta devine mai buna.

No7 INTRUZIUNEA

Atunci cand abuzatorul cere sa citeasca mesaje private si spune ca asta este “ceea ce partenerii fac”, iar tu te simti urmarit si speriat.

Intr-o relatie sanatoasa, nu impartasesti parolele cu partenerul pentru ca o relatie este bazata pe incredere.

Cateodata partenerii pot impartasi de bunavoie parolele, dar un partener abuziv poate interveni in spatiul personal al partenerului pentru a il controla sau a il intimida.

No8 IZOLAREA

Atunci cand un abuzator doreste sa intrerupi legatura cu familia sau prietenii tai.

Aceasta este izolare.

Intr-o relatie sanatoasa, partenerul tau este fericit cand petreci timp de calitate cu prietenii si familia.

Intr-o relatie sanatoasa, partenerii petrec natural mai mult timp impreuna, dar a fi fortat sa intrerupi legaturile cu parintii sau prietenii este abuziv, chiar daca abuzatorii spun ca este “pentru iubire”.

No9 INTIMIDAREA

Atunci cand un abuzator instaleaza frica in partener, iar a te apara singur pare infricosator.

Aceasta este intimidare.

Intr-o relatie sanatoasa, trebuie sa iti spui punctul de vedere si sa stii ca vei fi ascultat.

Uneori, oamenii se simt intimidati de cei mai mari, mai vocali sau mai diferiti decat ei. Dar un partener abuziv foloseste intimidarea pentru a il face pe partener sa se simta speriat si controlat.

