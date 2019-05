(P) 90 de ani de Fares. 90 de ani de sanatate din inima Daciei

Acum 9 decenii, brandul romanesc Fares a adus impreuna traditiile si stiinta, pentru a obtine ceaiuri si remedii din plante medicinale.

De 90 de ani, munca echipei Fares se desfasoara in jurul plantelor, exact in acelasi loc unde compania a luat fiinta – la poalele Sarmizegetusei, in inima Daciei.

Portile fabricii Fares sunt deschise pentru toti cei care iubesc si respecta plantele. Din 2016 pana in prezent peste 2300 de persoane au vizitat fabrica si au vazut cum specialistii Fares transforma plantele in remedii pentru sanatate. “Paradisul plantelor medicinale” – asa au numit elevii de la scoala Dr. Aurel Vlad din Orastie fabrica, dupa recenta lor vizita.

Un “paradis al plantelor” in care fiecare planta parcurge un drum pe cat de frumos, pe atat de riguros, trecand prin mai multe etape, de cand este culeasa si pana ce ajunge sub forma unui pachet de ceai, a unei sticle cu sirop sau a unui flacon cu capsule.

Prin urmare, fiecare pas este esential pentru obtinerea unor produse de calitate. Toate plantele sunt supuse unui set de minim 10 analize, importante pentru calitate si siguranta. Anual se realizeaza 8000 de analize doar pentru a aviza intrarea acestora in depozit, inainte de a le folosi in prepararea remediilor.

Dar munca de abia incepe si continua mai apoi prin verificarea tuturor pasilor de productie si, ulterior, a eficientei produselor. Certificarile TUV Rheinland Cert pentru sistemele ISO de management ale sigurantei alimentului si calitatii atesta ca fluxul de fabricatie, masinile si utilajele corespund normelor europene, iar controlul de calitate este minutios si strict pe tot parcursul.

Toate acestea au putut fi observate indeaproape si de farmacistii, cat si de specialistii din magazinele naturiste, din Timisoara, Lugoj, Resita si Bistrita, care au vizitat de curand fabrica Fares. “Am remarcat conditiile deosebite in care se fabrica suplimentele nutritive, conditii de igiena remarcabile si produse naturale de calitate superioara, pe care le recomandam cu multa caldura”, au marturisit cativa dintre cei veniti in vizita.

“Cu profesionalism, atentie si mult drag”, asa cum au punctat cativa farmacisti din Bucuresti in cadrul vizitei, are loc tot acest proces minutios si riguros al transformarii plantelor in remedii.

Nu lipsesc nici evalurarile si testele clinice, care confirma eficienta terapeutica a produselor. Cu alte cuvinte, realizarea ceaiurilor si a remediilor naturiste inseamna “dedicare, implicare, preocupare pentru sanatate si calitate”, asa cum au declarat si specialisti din magazinele naturiste din Craiova.

Astfel, Fares reuseste sa ofere consumatorilor ceaiuri si remedii din plante medicinale de calitate, din inima Daciei.