(P) 6 trucuri pentru un abdomen plat și atrăgător

Toți ne dorim un abdomen plat, iar mulți dintre noi chiar își dau serios silința în acest sens, însă rezultatele nu sunt întotdeauna pe măsura așteptărilor.

Soluția la care apelăm cel mai des sunt exercițiile pentru abdomen, care sunt, într-adevăr, foarte utile și eficiente. Mulți fac însă greșeala de a crede că este suficient să petreacă zilnic ore întregi la sală lucrându-și abdomenul, ignorând alte mici secrete care ajută la obținerea abdomenului plat și atrăgător.



Fii mai activ și mănâncă sănătos



Evident că dieta are un rol important, iar esențial este să consumi doar hrană nutritivă în cantități suficiente pentru a-ți asigura aportul caloric necesar zilnic. Dacă te vei înfometa în ideea că astfel scapi de grăsimea de pe abdomen, te înșeli, pentru că în absența aportului caloric necesar, organismul nu mai produce hormonul leptină, care, printre altele, contribuie tocmai la arderea grăsimilor.



Prin urmare, consumă hrană sănătoasă și fii mai activ în viața de zi cu zi. Mergi mai mult pe jos, ieși la o alergare sau o tură cu bicicleta, apoi fă-ți timp și pentru exercițiile pentru abdomen.



Nu sări peste cea mai importantă masă a zilei



Este vorba de micul dejun, pe care, probabil îl ignori adesea, fie pentru că te grăbești să pleci la școală sau la birou, fie pentru că nu simți că ți-e foame dimineața.



Trezește-te mai devreme și fă-ți timp pentru micul dejun, care are un rol capital în controlul apetitului și în asigurarea unei bune digestii, ceea ce te va ajuta să nu te îngrași. E ideal sa-ti pregatesti o omleta rapida, alaturi de cateva legume pentru a-ți asigura necesarul de fibre și antioxidanți care îți vor regla digestia și vor preveni astfel îngrășarea.



Evită stresul



Știu, e greu, trăim într-un ritm alert, ai o sumedenie de task-uri de rezolvat la birou, ești presat de deadline-uri și multe altele. Ține cont că stresul îngrașă, așa că încearcă să fii mai zen, relaxează-te, gândește-te la lucruri frumoase sau orice altceva care să te relaxeze.



Stresul crește nivelul cortizonului din organism, iar acest hormon facilitează depunerile de grăsime, inclusiv în zona abdomenului pe care ți-l dorești foarte plat.



Nu te limita să faci numai „abdomene”



În percepția generală, „abdomenele” sunt cele mai bune exerciții pentru a obține abdomenul plat. Într-adevăr, sunt excelente pentru tonifierea mușchilor abdominali, însă marele lor dezavantaj e că nu ajută și la arderea grăsimilor. Prin urmare, degeaba vei face zeci sau sute de abdomene, pentru că mușchii bine modelați vor rămâne în continuare eclipsați de stratul de grăsime.



Pentru a scăpa de el, alternează abdomenele cu exerciții de tip cardio, precum alergarea sau mersul pe bicicletă, care sunt cele mai eficiente în acest scop. Mai multe amănunte despre exercițiile fizice recomandate poți găsi și pe bodyshapetransformation.com.



Mestecă mai bine mâncarea



Dacă mănânci repede, aproape pe nemestecate, aceasta e o altă cauză pentru care nu ai abdomenul plat, deși îți dai toată silința. Alimentele ingerate la repezeală, nemestecate pe îndelete, determină umflarea abdomenului și te îngrașă.



O masă trebuie să dureze cel puțin 30 de minute, iar oricât ți-ar fi de foame, obișnuiește-te să mesteci bine alimentele înainte de a le înghiți. Astfel, te vei sătura cu mai puțină mâncare, vei avea o digestie mai bună și nici nu vei crește în volum. Bonus, vei fi protejat și de anumite afecțiuni digestive.



Evită grăsimile saturate



Pentru un abdomen perfect plat ar fi indicat și să mai scoți din meniu maionezele, cremele și alte grăsimi mai puțin sănătoase. Untul, smântână, prăjelile, alimentele de la fast-food, conțin și ele astfel de grăsimi, care nu sunt foarte benefice nici pentru sănătate, nici pentru siluetă. Se acumulează în organism sub formă de țesut adipos de care e greu să scapi, deci adio abdomen plat!



În schimb, poți consuma somon și orice alt fel de pește, dar și fructe oleaginoase, precum avocado, de exemplu, care conțin grăsimi mononesaturate mult mai sănătoase pentru organism.