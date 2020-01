(P) 5 cadouri care îi fac fericiți pe cei mici

Dacă îți dorești să-i surprinzi pe cei mici, poți opta pentru achiziționarea cadourilor pe care și le doresc, cu condiția ca acestea să fie potrivite pentru vârsta lor.

Ține cont de sugestiile de cadouri de mai jos, ideale pentru micuți, indiferent de ocazie!

Jucării din materiale naturale

Primele cadouri pentru care poți opta pentru cei mici includ jucăriile din materiale naturale, prietenoase cu mediul și sănătoase pentru copii. Astfel, te poți îndrepta către jucăriile din hârtie, lemn, cânepă sau in, care nu conțin substanțe chimice periculoase.

Acestea pot fi cadouri ideale și pentru bebeluși, care obișnuiesc să le roadă sau să le ducă la gură. Poți alege jucării din lemn necolorat sau colorat cu vopsele și lacuri non-toxice, precum jocurile de construit sau de memorie, instrumentele muzicale, mașinuțele sau numărătoarele.

La fel de utile sunt și jucăriile din bumbac organic, așa cum sunt păpușile sau animalele de plus sau cele din silicon natural sau cauciuc, indicate pentru bebeluși. Seturile pentru pictat, care conțin culori non-toxice, sunt la fel de indicate pentru copii, precum și cele din hârtie: origami, planșe sau cărți de colorat.

Cuburi de construit



Jocul de cuburi și jocurile Lego sunt cadouri pe care le poți oferi copiilor, începând cu primii ani de viață. Cu ajutorul lor, copiii învață să apuce lucrurile cu mâinile, în timp ce cuburile de diferite culori îi ajută să își dezvolte capacitățile motrice. Jocurile Lego au rolul de a dezvolta atât nivelul de inteligență al copiilor, cât și percepția lor asupra realității.

Cuburile de construit și jocurile de construcție îmbunătățesc dezvoltarea motricității, deoarece copiii sunt nevoiți să apuce jucăriile corect și să le plaseze în locul potrivit. Nu în ultimul rând, copiii pot să învețe și primele noțiuni despre fizică sau geometrie și crearea unor construcții care nu se dărâmă.

Păpuși și figurine

Jocul cu păpuși este întâlnit încă din cele mai vechi timpuri, indiferent de continent. Pentru că acest joc nu s-a demodat, le poți oferi celor mici păpuși și figurine, ținând cont de faptul că cei mici obișnuiesc să le atribuie un nume sau o anumită personalitate, lucru remarcabil din punctul de vedere al dezvoltării. Atunci când cei mici învelesc o păpușă înainte de culcare sau când o îmbracă în haine noi, nu doar că își folosesc imaginația prin joc, ci deprind și anumite reguli sociale.

Poți alege păpuși Santoro, pictate manual cu vopsele non-toxice, plăcute la atingere, pe care cei mici le pot colecționa. Jocul cu păpuși le va permite copiilor să-și exerseze abilitățile pe care nu le stăpânesc încă, fiind în avantajul dezvoltării lor.

Puzzle-uri

Jocurile de tip puzzle reprezintă activități complexe atât pentru copii, cât și pentru adulți. Acestea implică răbdare și concentrare, folosind atât abilități manuale și orientare în spațiu, cât și atenție sau capacitate de observare. Dacă cei mici se joacă cu un puzzle, au ocazia să-și dezvolte abilitățile necesare în etapele de creștere, precum răbdarea, empatia sau tenacitatea. Ajută-i pe copii să devină din ce în ce mai curioși, cu ajutorul jocurilor de tip puzzle, care implică numeroase provocări.

Jocuri cu cifre

Pentru părinții care au copii cu vârste cuprinse între 2 și 5 ani, sunt recomandate și cadourile care conțin jocuri cu cifre. Cele mai multe dintre ele conțin carduri cu numerele de la 1 la 10, precum și carduri cu mașini, animale, buline sau fructe și legume. Scopul acestor jocuri cu cifre ține de învățarea numerelor de la 1 la 10, precum și aflarea vecinilor numerelor și compararea lor.

Animăluțe din pluș

Animăluțele din pluș nu ar trebui să lipsească din colecția de cadouri a copiilor. Jucăriile din pluș sunt întâlnite în special la copiii între 3 și 9 ani, pe care cei mici le îndrăgesc pe loc.

Pe jadflamande.ro, poți găsi figurine ideale pentru cei mici, pe care le pot adăuga în colecția lor, pentru sesiunile de joacă alături de prieteni sau de părinți.