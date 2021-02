(P) 20.000 de euro oferiți de Beciul Domnesc în cadrul campaniei naționale „Spune-ţi povestea cu premii aparte!”

Beciul Domnesc, unul dintre cele mai apreciate branduri de vin din România, a implementat cu succes, la nivel naţional, o campanie promoţională, în cadrul căreia şi-a răsplătit consumatorii cu sute de premii.

Desfășurată între 2 octombrie și 13 decembrie 2020, campania „Spune-ți povestea cu premii aparte” a adus împreună mii de români dornici să savureze un vin recunoscut internațional și cu poftă de premii #aparte.

Participanții au avut la dispoziție două luni și jumătate pentru a se înscrie și a câștiga peste 200 de premii aparte constând în: sticle de vin din gama Beciul Domnesc, vouchere la alegere (eMAG, Fashion Days sau Vivre) sau ceasuri perosnalizate Augustin Watches.

Marele premiu în valoare de 20.000 de euro îl va ajuta pe fericitul câştigător să îşi trăiasca povestea aparte.

„A fost un an atipic şi plin de provocări, dar am privit această campanie ca pe o oportunitate de a le oferi consumatorilor Beciul Domnesc un motiv în plus să zâmbească şi să savureze un vin de calitate. Ne bucurăm că an de an reuşim să împărtăşim momente deosebite cu milioane de români şi ne străduim de fiecare dată să impresionăm prin calitate şi să aducem în casele oamenilor mai multă fericire și povești memorabile”, a declarat Andrei Stanciu – Senior Brand Manager Beciul Domnesc.

Despre VINCON

Înfiinţată în anul 1949, VINCON este unul dintre cei mai mari producători de vinuri din România.

Compania exploatează 1.400 de hectare cultivate cu viţă de vie nobilă, amplasate în renumitele podgorii Cotești, Odobești, Panciu și Huși. Cea mai renumită dintre crame este Crama Beciul Domnesc, construită în secolul al XV-lea, cramă monument istoric, inclusă în patrimoniul cultural al României.

Portofoliul VINCON cuprinde produse din categoriile vin, vinars, băuturi spirtoase și oţet. Printre brandurile de vin din portofoliul companiei se numără Mirabilis Machina, Sempre Rose, Vinoteca, Comoara Pivniţei, Oenoteca, Egregio, Rosé Vérité, Beciul Domnesc, Beciul Domnesc Grand Reserve, Sigillum Moldaviae și altele, iar portofoliul de vinarsuri este format din brandurile Mioriţa și Jad.

Calitatea produselor este recunoscută de către specialiştii din întreaga lume, astfel vinurile și vinarsurile din portofoliul VINCON au câștigat sute de medalii la competițiile naționale și internaționale la care au participat.

Astăzi, Beciul Domnesc este apreciat de milioane de români şi este brandul care continua să impresioneze şi să se adapteze tendinţelor de consum. Vom continua să păstram calitatea produselor cu care consumatorii Beciul Domnesc s-au obişnuit şi venim cu promisiunea că vom continua să ne ghidăm după nevoile şi cerinţele acestora, astfel încât vinurile Beciul Domnesc să creeze în continuare prin caracterul lor aparte, momente aparte, cât mai multor iubitori de vin şi amintiri frumoase!