(P) 13 tendințe importante în marketingul digital pentru 2023

Vorbim despre momentul în care Inteligența Artificială începe să aibă un impact vizibil în lumea marketingului. Astăzi, mai mult ca oricând, este important ca toți oamenii din comunicare și marcom să fie la curent cu noile tendințe.

Digital Marketing Forum reprezintă, de peste un deceniu și jumătate, punctul de întâlnire pentru profesioniștii în marketing digital și este evenimentul care aduce cele mai recente tactici și strategii inovative, menite să genereze rezultate pentru branduri și agenții.

Cea mai recentă ediție a adus în fața microfonului o serie de profesioniști locali și internaționali, care au împărtășit audienței din experiența și cunoștințele lor.

Inteligența artificială și experiențele personalizate, must-have în digital marketing

Trăim într-o societate aflată într-o continuă evoluție tehnologică, ceea ce înseamnă o provocare continuă pentru marketingul digital. Comportamentele consumatorilor se schimbă rapid și devin mai complexe și mult mai educate. Avem nevoie să ne adaptam permanent astfel încât să le oferim oamenilor experiențe relevante și cât mai personalizate. Vedem tot mai mult conținut video pe platformele de social media adaptate noilor preferințe de consum. Iar aici, tehnologiile precum Realitatea Virtuală și augmentată au deschis deja noi orizonturi pentru producerea de conținut video captivant și interactiv.

De asemenea, nu putem să nu vorbim și în anul 2023 despre Metaverse. Este poarta către o lume virtuală interconectată care căștigă popularitate și continuă să se dezvolte, reușind să fie relevantă pentru industrii diferite, inclusiv cea de tech, gaming, evenimente și nu numai. Rămâne de văzut cum vor alege brandurile să-și adapteze strategiile de business locale la noile trenduri și cât vor fi dispuse să inoveze.

AI este noul buzzword, în marketingul digital acesta este deja folosit, de la colectarea și analiza datelor, segmentare și personalizare pentru o mai buna experiență de brand, până la, mai nou, crearea de conținut de marketing cât și digital advertising.

Dincolo de AR, VR, Metaverse și AI, influencerii rămân voci relevante prin care brandurile asigură legătura cu comunitățile din spațiul digital, în forme creative și autentice, care pot asigura diferențierea brandului.

SIMONA PANAIT

HEAD OF CORPORATE MARKETING & COMMUNICATIONS, SAMSUNG ELECTRONICS ROMÂNIA

Experiența digitală ar trebui să se apropie și mai mult de experiența de la raft

Marele meu pariu rămâne pe strategiile omnichannel, în care brandurile adoptă abordări integrate de comunicare, crescând și diversificând canalele de digital marketing în funcție de stagiul customer journey-ului în care se află. Pentru industria de FMCG, nu mai cred în strategiile care vizează planificarea izolată a activităților digitale. În schimb, cred în produsele de comunicare ce vizează mai degrabă un mix între offline și digital, unde fiecare canal are un rol interdependent, dar reușește să creeze întocmai o experiență coerentă de la o activitate la alta. Mai ales pentru brandurile de FMCG, experiența digitală ar trebui să se apropie și mai mult de experiența de la raft, unde are loc decizia de cumpărare.

LAURENȚIU ION

MARKETING MANAGER EUROPE, ENERGY CATEGORY, PEPSICO

Edutaiment & infotainment în format video vertical

Într-o lume în care există o diversitate de mesaje publicitare în digital, cred cu tărie că cei care vor reuși să capteze atenția userilor sunt cei care gândesc conținut și dincolo de barierele convenționalului și ale cotidianului, cei care sunt cu un pas înainte, urmărind tendințe și implementandu-le în business-ul lor înaintea competiției. Este tot mai evident că prezentul și viitorul digital este reprezentat de conținutul video vertical: Reels, Youtube Shorts, TikTok, iar în crearea strategiei de comunicare a unei campanii digitale integrăm de la început acest tip de conținut. Alocăm timp platformelor sociale, pentru a le înțelege și a crea apoi conținut adaptat acestora. A fi parte din conversație într-o platformă (ex: TikTok Trends) și a da la o parte rigorile brandului, lăsând loc de joacă și comunicare non invazivă cu userii sunt câteva dintre punctele-cheie în activitatea noastră digitală care ne-au demonstrat de-a lungul timpului cât de relevante sunt pentru a rămâne "top of mind" în mintea consumatorului.

SILVIU BUIDAN

HEAD OF DIGITAL MARKETING, KAUFLAND ROMÂNIA & MOLDOVA

User-generated content pentru o conexiune autentică între brand și clienți

În 2023, o tendință importantă este UGC, tendință ce vine la pachet cu creșterea preocupării pentru calitatea și autenticitatea conținutului generat de utilizatori. User-generated content (UGC), este o tendință ce necesită o strategie de sine statoare, brandurile nu mai pot trata această tactică ca o simplă încadrare la "și altele". De asemenea, este important să se găsească modalități de a gestiona și monitoriza conținutul UGC pentru a preveni orice probleme de imagine sau de compliance. Prin încurajarea și gestionarea corespunzătoare a UGC-ului, oamenii de marketing pot crea o conexiune puternică între brand și clienți, dar trebuie să învețe să-și lase controlul și să se angajeze cu experiențele și poveștile clienților într-un mod autentic și valoros. Brieful în această tactică este experiență reală a clientului.

Într-un experiment recent cu această tactică, pe un singur canal de social media, am reușit să triplăm vizibilitatea brandului pe canalul respectiv, să creștem content engagements by 10x, și să obținem un procent de 26.8% pentru intenția de a vizita locațiile offline ale brandului. Altfel spus, cu o strategie bine pusă la punct, UGC poate fi o tactică valoroasă pentru creșterea vizibilității brandului dar și a comunității.

NICOLETA BAICU

HEAD OF DIGITAL & ECOMMERCE MARKETING, CARREFOUR ROMÂNIA

Adoptarea noilor tendințe și cunoașterea consumatorului

2023 și următorii ani cred că vor veni cu schimbări semnificative la nivel de paradigmă în societate, care inevitabil vor cere o adaptare rapidă și la nivel de strategie de marketing. Cred că toată perioada este foarte aparte, prin câteva intersecții istorice foarte interesante. Avem opoziția tot mai vizibilă dintre neofili - cei deschiși la schimbare - și neofobi - cei foarte refractari. Vedem pe străzi o mulțime de Tesla, dar avem proprietari de Diesel care probabil că nu s-ar vedea folosind vreodată altă motorizare. Generația Z crește, începe să influențeze lumea, să câștige bani, așa că dobândește și o miză comercială tot mai mare. Milenialii au crescut de-a binelea și sunt dispersați destul de interesant pe un spectru care variază de la familii deja întemeiate și până la demisii și călătorit în lume cu rucsacul în spate. Suntem în momentul nașterii AI-ului. Suntem primii care ne-am jucat în DALL-E, Midjourney, ChatGPT. Suntem în cea mai inflaționistă perioadă din ultimii aproape 20 de ani. Dobânzile sunt foarte sus. Încrederea populară în crypto a scăzut. Google se pregătește de lumea fără cookie-uri. Și lista continuă.

Cu atât mai mult, noi, marketerii, avem o misiune dificilă. În primul rând, să înțelegem cu adevărat tendințele, să ne pregătim strategic, să cunoaștem consumatorii la nivel aspirațional și să le anticipăm corect nevoile. Pentru companii, probabil că în multe cazuri va fi nevoie de o adaptare radicală a portofoliilor. Din punct de vedere al execuției comunicării, sunt sigură că va fi nevoie de multă inovație pe toate planurile - la nivel de structurare mesaj, design de campanie, standarde ale creativelor - creativilor, consumer experience flawless și operare în sistem omnichannel care să faciliteze acțiuni rapide în baza datelor de consumator.

SÎNZIANA STOICESCU

DIGITAL CHANNELS SENIOR MANAGER, BAT ROMÂNIA

Campanii online responsabile

Se estimează că publicitatea online este responsabilă pentru 2% până la 4% din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră la nivel mondial. În 2023 o campanie de succes ar trebui să vizeze, pe lângă rezultatele de business, și un impact cât mai mic asupra mediului înconjurător și reducerea amprentei de carbon. Vedem că din ce în ce mai mulți clienți înțeleg importanța adoptării unor abordări mai sustenabile pentru campaniile lor publicitare online. Acestea includ utilizarea datelor first party pentru a obține avantaje competitive, folosirea formatelor și canalelor cu impact maxim, alese cu grijă de algoritmi dedicați, controlul atent al frecvenței reclamelor și adoptarea de instrumente de măsurare care să ajute la înțelegerea impactului real al campaniilor și la optimizarea acestora. Brandurile irosesc până la 57% din afișări, pe aceeași utilizatori, dar într-un studiu Adform și PwC, în urma unui experiment controlat, am observat că se poate obține un reach de până la 700% mai mare controlând frecvența corect, fără nevoie de cookies 3rd party.

Așadar, brandurile și agențiile pot alege să transmită reclama pe site-urile cu cea mai mică amprentă de carbon, care, nu întâmplător, sunt deținute de companii media de calitate și nu de „ad content factories”. Este posibil să reduci emisiile de carbon și să crești performanța în același timp, ceea ce reprezintă o oportunitate excelentă pentru brandurile care doresc să acționeze responsabil și sustenabil pe viitor.

ADRIAN BICIU

COMMERCIAL DIRECTOR SEE, ADFORM

Mai multă creativitate prin campanii interactive

Bannerele clasice pur și simplu nu mai funcționează. Simpla vizualizare a unui banner static nu mai este suficientă. Indicatori precum engagement-ul generat sau timpul petrecut interacționând cu bannerul respectiv au devenit extrem de importanți ca și main KPIs pentru succesul unei campanii. Peste 90% dintre partenerii noștri aleg să livreze campanii cu formate Rich Media interactive. O mare parte dintre aceștia ne solicită soluții personalizate pentru o interactivitate sporită. Soluții care să genereze mai multă atenție din partea user- ilor. Aceasta este tendința principală pe care o constatăm în relația cu agenții și branduri din peste 100 de țări în care activăm: folosirea formatelor interactive. Doar câteva exemple pe care le implementăm cu succes: gamified banners, augmented reality banners, haptic feedback banners, video camera/microphone interactive formats. Mai multă creativitate pentru a petrece mai mult timp relaționând cu potențialii clienți chiar din primul moment al livrării mesajului publicitar.

MIRCEA OLARU

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER, ESKIMI ROMANIA, HUNGARY, CZECH REPUBLIC & SLOVAKIA

Atenția devine o noua monedă în mediul digital

Trăim vremuri în care atenția utilizatorului a devenit o resursă foarte rară și prețioasă. Conținutul publicitar online în continuă creștere, tehnologia inovatoare, noile forme de publicitate și fragmentarea lor foarte mare fac să fie din ce în ce mai dificil pentru agențiile de publicitate să atragă atenția utilizatorului. Concurența dintre agențiile de publicitate pentru volumele restrânse de atenție devine din ce în ce mai acerbă și mai costisitoare.

Actualele metrici din media - afișări, reach și “oportunitatea de a vedea” - sunt din ce în ce mai problematice atunci când valoarea relativă a acestor valori pe canale și platforme este dificil de comparat. De aceea, cred că valorile legate de atenție au șansa de a deveni noua monedă comună. Atenția, fiind o măsurătoare centrată pe utilizator, aduce o nouă perspectivă ecosistemului nostru. Ne permite să evaluăm atât calitatea expunerii media, cât și capacitatea creației de a atrage consumatorul. Ca rezultat, este un indicator mult mai bun atât al branding-ului, cât și al eficienței vânzărilor. Cred că înțelegerea noastră sporită a atenției va duce la crearea unui standard universal, multiplatforma, care ne va schimba industria într-un ecosistem digital mai eficient și transparent.

KATARZYNA KABIESZ

HEAD OF INSIGHTS FOR CEE, TEADS

Personalizarea / Hiper-personalizarea experienței utilizatorului

Personalizarea este una dintre cele mai pregnante tendințe în digital marketing, pe măsură ce consumatorii atribuie o atenție sporită acestei componente, iar companiile investesc din ce în ce mai mult în tehnologii și servicii care să faciliteze oferirea unor experiențe de brand eficiente și memorabile. Luând în considerare cererea sporită a consumatorilor pentru experiențe individualizate și relevante, brandurile trebuie să vină în întâmpinarea acestei nevoi și să își diferențieze abordarea pentru a răspunde intereselor specifice ale acestora la scară largă. Așadar, personalizarea în digital marketing reprezintă un diferentiator competitiv și poate ajuta companiile să transforme simple interacțiuni cu potențiali clienți în relații de lungă durată.

Hiper-personalizarea este deja în jurul nostru, iar companiile care excelează în furnizarea de experiențe particularizate, prin creșterea relevanței și impactului mesajelor transmise utilizatorilor, generează un grad mai mare de loializare și performanță. La Mastercard, am dezvoltat o suită amplă de servicii de fidelizare și de implicare a consumatorilor, precum Dynamic Yield, prin care punem la dispoziția clienților noștri oportunitatea de a oferi experiențe mai eficiente și mai de încredere pe toate canalele digitale. Consumatorii de astăzi se așteaptă la experiențe extrem de relevante, așadar companiile trebuie să își concretizeze propria viziune de personalizare cu o mai mare agilitate și rapiditate.

DIANA TĂNASE

MARKETING DIRECTOR, MASTERCARD

Valorificarea Artificial Intelligence și Machine Learning pentru a crește performanța și conversiile

Artificial Intelligence și Machine Learning revoluționează industria publicității digitale și se așteaptă să joace un rol din ce în ce mai important în anii următori. Pe măsură ce tot mai multe companii adoptă instrumente bazate pe AI și ML pentru a-și optimiza campaniile de marketing, beneficiile acestor tehnologii devin din ce în ce mai clare. Prin valorificarea puterii AI și ML, companiile pot prezice cu exactitate conversiile, pot îmbunătăți performanța și se pot pregăti pentru un viitor fără cookie-uri. În viitor, fără third-party cookies, companiile nu pot urmări utilizatorii pe web și, prin urmare, trebuie să găsească modalități alternative de a ajunge la publicul lor. Din fericire, algoritmii AI și ML pot ajuta advertiserii în modelarea predictiva și segmentarea clienților, permitandu-le să profite la maximum de first-party data. Cu segmentarea publicului bazată pe inteligența artificială, companiile pot livra campanii foarte bine direcționate unor grupuri specifice de potențiali clienți, maximizandu-și astfel cheltuielile publicitare.

În concluzie, AI și ML sunt indispensabile în generarea conversiilor, îmbunătățirea performanței și pregătirea pentru viitorul fără cookie-uri în publicitatea digitală. Campaniile personalizate s-au dovedit a avea că rezultat un engagement mai mare, conversii crescute și o rentabilitate mai bună a investiției. Ne este deci clar că aceste tehnologii vor deveni și mai vitale în peisajul publicității digitale în continuă schimbare.

OLIMPIA NORSESOVICI

HEAD OF MARKETING & SALES, MGID

Inteligența Artificială va fi parte din toate canalele marketingului digital

Dacă sunteți cu noi în anul 2023, probabil l-ați „promptat” deja pe Midjourney să-și imagineze păduri care cresc pe altă planetă, și purtați regulat conversații meaningful cu Chat GPT. Industria nu poate neglija noile tehnologii, iar Artificial Intelligence și Machine Learning transformă felul în care business-urile funcționează și îndreaptă marketingul digital în direcția unei revoluții. Prin AI, se pot livra experiențe personalizate către client și automatiza task-urile, astfel că poate economisi timp și bani. Facilitează marketingul deștept, în care companiile se pot conecta cu publicul având mesajul corect, livrat în cel mai bun moment, pe platforma cea mai potrivită. Se poate folosi predictiv, producând estimări mai corecte. Sau poate ajuta la crearea unor ad-uri de social media care performeaza pe personas de cumpărători. Tehnologia e practic integrată în toate canalele de marketing digital, de la targetarea de ad-uri, până la copywriting și generarare de vizualuri. Astfel, oamenii de marketing vor avea spațiul mental pentru a face ce doar oamenii pot face: să conceapă o viziune mai mare.

IOANA ZAMFIR

EXECUTIVE CREATIVE DIRECTOR, MRM ROMÂNIA

Siguranța brandului în mediul digital

Siguranța brandului a devenit un aspect critic pentru marketerii digitali în 2023. Odată cu creșterea rețelelor sociale și a conținutului generat de utilizatori, brandurile se confruntă cu un risc tot mai mare de asociere cu conținut inadecvat sau dăunător. Drept urmare, protejarea reputației brandului și a efectului sau de halo a devenit o prioritate de top pentru companii. În anul următor, ne putem aștepta să vedem un accent sporit pe măsurile proactive, cum ar fi moderarea conținutului bazat pe inteligența artificială și auditurile de siguranță a brandului. De asemenea, brandurile vor acorda și mai multă prioritate lucrului cu publishers și influencers de încredere care se aliniază cu valorile și mesajele lor. În Project Agora, folosim AI avansat pentru a efectua verificări de sănătate a direcționării contextuale a conținutului publisherilor noștri premium și avem, de asemenea, o echipă de examinare a conținutului în fiecare dintre piețele pe care o operăm, care verifică conținutul reclamelor care apar în rețeaua noastră. În acest fel, ne asiguram că asocierile și reputația unui brand sunt protejate. Pentru că înțelegem că pe măsură ce publicitatea digitală continuă să evolueze, cei care acordă prioritate siguranței brandului vor putea să construiască un brand mai puternic și mai rezistent și să mențină încrederea consumatorilor într-un peisaj digital din ce în ce mai complex.

PAULINA TSATHIRI

COMMERCIAL DIRECTOR MARKETPLACES GR, RO, CY, PROJECT AGORA

Generative AI va rescrie manuale de marketing și retail

Pe măsură ce ChatGPT și noile tactici algoritmice vor începe să aplice capacități aproape umane unor interacțiuni digitale mai largi, inclusiv căutare și reclame, vor căștiga un loc permanent în agenda tehnologiei publicitare. Totodată, pe măsură ce ChatGPT rescrie manualele de marketing și de vânzare cu amănuntul, cred că vom începe să vedem chiar din acest an mai multe instrumente AI generative specifice comerțului cu amănuntul, care vor ajuta retailerii și brandurile să transforme experiența consumatorului. Popularitatea ChatGPT a crescut și, deși serviciul este încă în versiune beta publică, a stârnit deja interesul în rândul utilizatorilor, depășind 1 milion în mai puțin de o săptămână. Deși nu se pot încă baza pe platformă pentru a genera rezultate precise, utilizatorii încep să îmbrățișeze calitatea și formatul rezultatelor datorită angajamentului său bazat pe dialog, care este similar cu un chatbot pe steroizi.

Pe o piață care a cunoscut puține inovații în ultimii 20 de ani, ChatGPT reprezintă o amenințare puternică pentru căutarea pe Google. În loc să ofere o listă infinită de link-uri și SKU-uri așa cum face Google, ChatGPT caută surse pentru a oferi un singur răspuns. Va fi interesant de văzut cum va evolua căutarea și odată cu ea multitudinea de servicii suplimentare. Sunt destul de sigur că cineva se gândește deja la cum să își optimizeze conținutul pentru a fi indexat de ChatGPT.

SABIN BELUȘICĂ

SENIOR PERFORMANCE LEAD, HTTPOOL

