(P) 12 trenduri in digitalizarea industriala, identificate de specialistii LAPP

Compania LAPP este un pionier mondial in implementarea inovatiilor Internet of Things in portofoliul companiilor de tip industrial.

Iata de ce Consiliul de Administratie al LAPP a examinat directiile catre care migreaza digitalizarea industriala si a emis 12 ipoteze despre tendintele dominante in acest sector, care vor ramane in vigoare si peste 20 de ani.

Tendinta in digitalizare 1: Cablurile si accesoriile se vor vinde majoritar in magazine online

In ultimii ani, canalele digitale au reprezentat o pondere semnificativa din vanzarile LAPP, iar aceasta cota va continua sa creasca puternic - prin intermediul platformelor proprii, cum ar fi magazinele online.

Tendinta in digitalizare 2: Clientii isi vor transmite dorintele online

Noile tehnologii digitale fac posibila recunoasterea digitala a nevoilor clientului si transformarea acestora intr-o comanda. Sistemele inteligente precum LAPP e-Kanban sau Smart Cable Drum pot declansa comenzi complet independente.

Tendinta in digitalizare 3: Niciun cablu fara date

Fiecare masinarie si fiecare componenta activa vor avea propria adresa IP in viitor. Aceasta inseamna ca fiecare componenta este conectata, accesibila si controlabila. De aceea, ajungem la concluzia ca nu vor mai exista cabluri de alimentare pure, fiecare cablu va transmite si date.

Tendinta in digitalizare 4: Focus pe tehnologiile wireless ca solutie de conectivitate

Tehnologiile wireless deschid numeroase posibilitati - de exemplu in domeniul masinilor mobile. LAPP, ca furnizor de solutii de conectare, va oferi aceste servicii.

Tendinta in digitalizare 5: Solutii mai compacte, mai mici si mai usoare

Miniaturizarea va fi de neoprit: cipuri, senzori si masinarii – toate devin din ce in ce mai mici si mai puternice. Se va naste astfel o noua cerinta: cabluri mai mici, conectori si alte componente de conectivitate.

Tendinta in digitalizare 6: Produse personalizate

Clientii devin din ce in ce mai “prosumers” (Producer + Consumer). Se asteapta sa poata adapta produsul achizitionat la cerintele lor. Unii clienti vor avea o mare nevoie de individualizare, altii vor avea nevoie mare de viteza. Acest lucru necesita, printre altele, un lant de aprovizionare segmentat si diferentiat.

Tendinta in digitalizare 7: Livrare rapida a comenzilor

Ciclurile de productie si logistica sunt din ce in ce mai flexibile si mai rapide. Ambele permit o micsorare enorma a termenelor de livrare.

Tendinta in digitalizare 8: Pana la 80% dintre procesele de afaceri vor fi digitalizate

Pe masura ce individualizarea creste complexitatea, lucrul eficient este necesar pentru a absorbi cresterea costurilor. Acestea sunt realizate prin digitalizare, fie ca este vorba de configuratoare online sau interfete automate de comanda in productie.

Tendinta in digitalizare 9: Produsele modulare, solutia economica

O alta parghie catre personalizare la preturi competitive este modularizarea. Datorita designului modular al produselor, se pot face economii si pentru cantitati mai mici.

Tendinta in digitalizare 10: Vanzare, dupa care reciclare

Durabilitatea si reciclarea devin cerinte centrale. Decizia de cumparare va depinde de asigurarea reciclarii. In plus, deficitul previzibil de resurse importante creeaza un stimulent suplimentar pentru reciclare.

Tendinta in digitalizare 11: Asia, un hub esential de business

Populatia in crestere rapida din regiunea Asia-Pacific si prosperitatea rapida a clasei de mijloc („Urmatorul miliard”) vor creste in mod disproportionat puterea economica a Indiei si Chinei. In plus, zona economica a ASEAN este de asteptat sa recupereze puternic din punct de vedere economic. Indonezia este de asteptat sa fie una dintre cele mai mari zece economii din lume pana in 2050.

Tendinta in digitalizare 12: Dezvoltarea competentelor in IT

Digitalizarea redefineste competentele si abilitatile care vor deveni un “must-have” in compania LAPP. Separarea afacerii de IT, asa cum a fost pana acum, nu este un model fiabil de viitor. Fiecare individ din companie se va confrunta cu probleme legate de IT. Prin urmare, notiunile de IT create de digitalizare vor fi elementare.

Aceste 12 teze reprezinta o combinatie intre previziuni ale anului 2050 si previziuni din prezent, pentru a evidentia nevoile de actiune pentru urmatorii ani. Aceste scenarii servesc ca ghiduri mentale in dezvoltarea ciclului strategiei viitoare la LAPP. In acest fel, compania LAPP se asigura ca problemele viitoare relevante sunt luate in considerare in elaborarea strategiei de afaceri.