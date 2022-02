(P) 12 tendințe de design interior care vor domina anul 2022

De la mobilier curbat la culori de vopsea inspirate din anii '70, vei fi tentat să încerci toate aceste idei de decorare pentru casa ta.

Care sunt tendințele de design de locuințe la care ne putem aștepta în lunile următoare? Când vorbeam despre decorațiuni casă în 2021, totul era despre îmbinarea stilului și a caracterului practic, deoarece toți am continuat să petrecem mai mult timp în casele noastre – upgrade-uri precum bideurile cu autocurățare au făcut băile să se simtă mai luxoase, în timp ce camerele pline cu accente geometrice ne-au oferit ceva interesant la care să ne uităm în fiecare zi.

Dar ce urmează în 2022? Iată cele mai importante tendințe de design interior pentru anul acesta și principalele decorațiuni interioare pe care trebuie să le iei în considerare. De la palete noi de culori la alegeri unice de mobilier. Dacă rezoluția de Anul Nou este de a oferi casei tale o schimbare serioasă, acesta este locul perfect pentru a te inspira pentru decorațiuni casă.

1. Design biofil



După peste un an în care am fost închiși în interior, a existat – și va continua să existe – un accent pe recâștigarea conexiunii noastre cu lumea naturală prin utilizarea principiilor de design biofile, ceea ce înseamnă că se va pune accent pe decorațiuni casă care creează medii calmante cu medii naturale, iluminat și ventilație, încorporând plante și creând o conexiune vizuală cu natura.



2. Modele și culori îndrăznețe



Ne așteptăm să vedem decorațiuni casă într-o mulțime de culori și modele îndrăznețe care amintesc de anii 60 și 70, și verde în toate nuanțele, pe măsură ce continuăm să aducem aer liber în casele noastre.



3. Detalii tradiționale



În 2022, vedem detaliile tradiționale revenind în mare măsură. Cu atât de multe schimbări în lume în ultimii câțiva ani, nu este surprinzător că tot mai mulți oameni tânjesc la un sentiment de confort, atemporalitate sau chiar un pic de nostalgie în casele lor. De la amestecul de modele de decorațiuni casă, mobilier cu modele tradiționale și încorporarea de piese antice, acest an nou se referă la onoarea rădăcinilor noastre.

4. Artă 3D



Vom vedea un impuls către arta 3D în 2022. Oamenii caută să adauge capriciu, intrigi și viață pereților plați pe măsură ce continuăm să petrecem mai mult timp în casele noastre. Orice artă care iese chiar din perete și poate fi configurată în moduri diferite va fi foarte populară în acest an ca decorațiuni interioare.

5. Durabilitate



Sustenabilitatea a devenit o problemă majoră pentru toată lumea, așa cum ar și trebui să se întâmple. Analiza sustenabilității tuturor lucrurilor pe care le cumpărăm este o necesitate și este cu adevărat excelent faptul că atât de mulți designeri încearcă să învețe care sunt cele mai bune materiale de utilizat pentru sănătatea pe termen lung a ecosistemul nostru. Din fericire, există multe opțiuni din care să alegi în acest an.



6. Spații Mindful



Anul 2022 va aduce o conștientizare mai profundă a spațiilor noastre și a impactului pe care îl au asupra emoțiilor și bunăstării noastre. Vom vedea mai multe spații care au personalitate și legături personale cu interesele, hobby-urile și plăcerile proprietarului.



7. Inspirație de decor din anii 1970



Decorul și culorile anilor 70 s-au întors. Vom vedea decorațiuni casă în mai multe culori precum teracotă, salvie și muștar, precum și mărci comerciale de mobilier de la mijlocul secolului - picioare de cuie la dulapuri și mese, tonuri de lemn de tec și țesături foarte texturate.



8. Camere pentru teme



Copiii continuă să influențeze designul spațiilor și temele nu dispar. Pe măsură ce lumea revine la normal, unii pot continua să renunțe la spațiul sălii de clasă și să opteze pentru mai multe spații private și să creeze „mini birouri corporative” pentru cei mai mici. Acestea sunt echipate cu table inteligente interactive, WiFi de mare viteză și o mulțime de prize plug-in. Sălile pentru teme pot fi, de asemenea, reutilizate ulterior pentru sediul startup-ului unui student de facultate sau biroul de acasă al unui adult.



9. Materiale naturale



Pentru materiale, vom vedea că mult mai multe materiale naturale devin din nou populare. Marmură, lemn adevărat, pânză, mohair — lucruri care se simt mai organice și mai plăcute la atingere.



10. Spații multifuncționale



Oamenii încep să înțeleagă că pot trăi cu mai puțin, mai ales după traumatizantul an 2020. Oamenii vor începe să își reducă dimensiunea sau să rămână în casele lor actuale și să devină creativi în ceea ce privește modul în care spațiile lor pot fi multifuncționale. De exemplu: a avea o cameră de zi care să fie parțial birou. Sau birou-sală de antrenament.



11. Mobilier curbat



Mobilierul din stejar alb cu curbe aduce o senzație proaspătă și moale și ondulată. De la colțurile curbate din pereți și dulapuri până la spătarul curbat al canapelelor, scaunelor de sufragerie și dulapurilor arcuite, linia unghiulară a mobilierului se înmoaie în acest an.



12. Stil de durată



Tendința pentru 2022 este o întoarcere la stilul de durată. Observăm efectele consumerismului nostru „cumpără și aruncă” pe planeta noastră și credem că oamenii își vor da seama că dezvoltarea unui stil personal, de durată nu este doar frumos și unic, dar și bun pentru mediu.