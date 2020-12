Magazinul de aplicații HUAWEI AppGallery poate fi instalat pe toate smartphone-urile cu Android. Aplicațiile personalizate

De la începutul acestei luni, Huawei și-a deschis porțile către toate smartphone-urile cu Android, indiferent de marcă.

Astfel, orice utilizator Android beneficiază de acces gratuit către zeci de mii de aplicații locale și internaționale, alături de alte beneficii care sunt disponibile în magazinul virtual.

Magazinul virtual de aplicații Huawei poate fi instalat pe toate dispozitivele Android, accesând appgallery.huawei.com și folosind butonul de download AppGallery sau printr-un clic pe link-ul următor: https://appgallery.huawei.com/#/app/C27162.

„Încă din momentul lansării magazinului virtual, unul dintre principalele obiective pe care ni le-am setat a fost acela de a le oferi tuturor utilizatorilor Android beneficiile importante aduse de magazinul propriu HUAWEI AppGallery. Acum, la un an de la lansare, ne bucurăm să anunțăm faptul că ecosistemul HUAWEI AppGallery se află la un singur clic distanță de utilizatori, indiferent de marca telefonului Android personal.”, a declarat Ciprian Mirea, Director of Ecosystem and Head of Trade Marketing, Huawei Consumer Business Group România, potrivit unui comunicat de presă.

Magazinul de aplicații HUAWEI AppGallery este echipat cu peste 1.000 de aplicații locale și alte zeci de mii de aplicații globale. Principalele categorii sunt: Finanțe, Jocuri, Știri, Shopping, Divertisment și Educație.

În plus, magazinul virtual vine cu securitate și protecție completă, inclusiv cu verificarea numelui real al dezvoltatorului și procesul de revizuire în patru pași, pentru operarea securizată a experienței de utilizare.

Pe lângă accesul la aplicațiile populare disponibile în magazinul virtual, alte beneficii importante oferite tuturor utilizatorilor Android sunt oportunitatea de a participa la concursurile periodice lansate în magazinul virtual și, implicit, posibilitatea de a intra în posesia premiilor atractive puse în joc. Până acum, campaniile derulate în HUAWEI AppGallery au înregistrat un număr de peste 25.000 de câștigători și premii în valoare de aproximativ 1.500.000 euro.

Aplicațiile care au înregistrat cel mai mare număr de descărcări în timpul campaniilor sunt: mobilPay Wallet, Learn33 Languages Free-Mondly, CyberGhost VPN, Jerry's Pizza, eJobs.ro, Știrile ProTV, Tinder, TIDAL, AntenaPlay, Card Sodexo Romania și George Romania.

HUAWEI AppGallery: Peste 1.000 de aplicații locale

În total, AppGallery conține peste 1.000 de aplicații românești și zeci de mii de aplicații internaționale.

HUAWEI AppGallery cuprinde deja în portofoliu aplicații din zona de banking, printre care Banca Transilvania, BCR, Pago, Orange Money, BRD, Card Sodexo, MobilPay sau 24Pay.

De asemenea, conține aplicații importante din zona de știri și divertisment, precum Cinemagia, Știrile PROTV, Digi24, Biziday, AntenaPlay, Orange TV Go, Telekom TV sau Digi Online. De asemenea, în platformă sunt disponibile și numeroase aplicații dedicate shopping-ului, precum Lajumate.ro, Olx.ro, Elefant.ro, Cel.ro, Dedeman sau Okazii.ro, dar și aplicații utilitare, printre care, eJobs, BitDefender, Star Taxi, 7Card, Virtual Cards, Upfit Romania sau WorldClass.

Aplicațiile operatorilor locali precum My Orange Romania, My Account Telekom sau My Vodafone Romania sunt și ele disponibile în AppGallery. Printre cele mai noi aplicații care s-au alăturat AppGallery se numără Jerry’s Pizza, Food Panda, MyEnel, MyEdenred, NeoBT, EuropaFM, Bolt și Raiffeisen Smart Mobile.

Aplicația Phone Clone, disponibilă în Huawei AppGallery, este o modalitate simplă de a transfera aplicațiile, contactele, datele, fișierele și fotografiile de pe vechiul smartphone pe noul smartphone, în câțiva pași simpli, folosind transferul super-rapid cu viteze de până la 1 GB pe minut. Procesul poate fi realizat foarte ușor, indiferent de sistemul de operare al vechiului smartphone (iOS sau Android).

Noul instrument de căutare, ”Petal Search”, disponibil în HUAWEI AppGallery, le oferă utilizatorilor o modalitate de a căuta cu ușurință prin categorii diverse, direct de pe ecranul de start al dispozitivului. Magazinul de aplicații este complet integrat în noul motor de căutare și orice aplicație disponibilă deja în magazinul virtual va apărea în partea de sus a oricărei căutări din noul instrument.

Articol susținut de Huawei România.