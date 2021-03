(P) Companiile se adaptează noilor reguli. Agricover Credit IFN SA povestește experiența sa cu soluția Paperless flowSIGN

A trecut deja 1 an de când lumea, așa cum o știam, a intrat într-un proces de remodelare. De la modul în care lucrăm, învățăm, cumpărăm, ne relaxăm și chiar interacționăm unii cu ceilalți, aproape totul s-a schimbat și mutat în online.

Motivul pentru care această schimbare a fost posibilă este dezvoltarea din ultimii ani a tehnologiei și apariția soluțiilor de transformare digitală, care sunt la îndemâna oricui.

Nu ne mai putem pune problema dacă ne dorim o evoluție digitală în cadrul companiilor private sau de stat, ci este o condiție aproape obligatorie pentru a susține activitatea economică la un nivel cel puțin la fel de bun ca până acum.

Una dintre soluțiile de bază pentru transformarea digitală este semnătura electronică. certSIGN oferă acest tip de semnătură încă din anul 2006, fiind lider pe piața din România. Însă, pentru că evoluția tehnologiei și a pieței este extrem de rapidă, produsele trebuie mereu adaptate astfel încât să răspundă cât mai bine nevoilor actuale. Așa a luat naștere soluția de semnare la distanță cu valoare legală, Paperless flowSIGN.

Semnătura electronică calificată permite înlocuirea documentelor pe hârtie cu documente digitale. În acest fel, industrii și domenii de activitate care în mod tradițional se bazau pe documente tipărite, au reușit să facă pasul către transformarea digitală.

Agricover Credit IFN SA este prima instituție financiară din România specializată in finanțarea necesarului de capital de lucru al producătorilor agricoli. Finanțarea este acordată pentru producători ce activează în cultura cerealelor și a oleaginoaselor (cultură mare), pomicultură, viticultură, legumicultură și nu în ultimul rând în zootehnie.

Aceștia au implementat soluția Paperless flowSIGN, iar Sorin Manolache, în calitate de Director Juridic al Agricover IFN SA, a răspuns câtorva întrebări:

1. Care sunt motivele pentru care ați simțit nevoia de a digitaliza anumite procese din compania pe care o conduceți/unde lucrați?

Noua realitate în care am fost obligați să lucrăm datorită pandemiei COVID-19 a impus identificarea unei soluții fiabile de semnare a documentelor companiei noastre. Astfel, Paperless flowSIGN a fost soluția sigură și rapidă de semnare digitală la distanță. Am început să utilizăm această metodă din necesitate, dar am observat în scurt timp care sunt avantajele unui asemenea serviciu, folosind astăzi în mod curent această modalitate de semnare a documentelor.

Cunoaștem problemele resurselor naturale la nivel global și am vrut să începem să contribuim pe cât se poate la remedierea lor. Pe lângă atributul de „utilitate„ pe care-l au produsele digitale în general, ele oferă și avantaje în zona de protecție a mediului, datorită renunțării la documentele printate pe hârtie.

Acest lucru înseamnă pe de-o parte reducerea în special a hârtiei consumate, iar pe de altă parte o reducere a resurselor financiare și de timp ale companiei.

2. Ce fluxuri ați ales să digitalizați cu Paperless flowSIGN?

Am ales să digitalizăm procesele ce se desfășoară între top management și firmele din grup, dar totodată și în relațiile cu partenerii și furnizorii. Astfel, folosim Paperless flowSIGN și pentru a semna documente pe care le comunicăm în mod uzual clienților noștri.

3. Care sunt avantajele obținute după implementarea flowSIGN?

Principalul avantaj este faptul că se economisește timpul cu procesul de semnare a documentelor, ceea ce înseamnă că acum procesul decizional este mult mai rapid, iar acesta era unul din principalele obiective pe care le-am și urmărit atunci când am luat decizia implementării flowSIGN.

Un alt avantaj este acela că au fost eliminate o serie de riscuri care existau la semnarea olografă a documentelor, cum ar fi lipsa semnăturii pe una dintre paginile documentului sau deteriorarea din diverse motive.

Nu în ultimul rând, un aspect care s-a îmbunătățit cu siguranță este reducerea atât a costurilor cu consumabilele, expedierea, apoi arhivarea, cât și a timpului alocat manipulării documentelor fizice – între birouri, sedii și spațiul de arhivare.

4. Ce cuvânt ar descrie cel mai bine soluția flowSIGN din experiența pe care ați avut-o până acum cu aceasta?

Nu există un singur cuvânt care să poată descrie pe deplin experiența de până acum. Există mai multe cuvinte: fiabilitate, siguranță, flexibilitate, rapiditate.