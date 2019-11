Bijuteriile casei. De ce sa acorzi atentie deosebita corpurilor de iluminat?

Atmosfera din incapere este completata si modificata de toate elementele de mobilier si decor din spatiu.

Insa unul din cei mai importanti factori in crearea ambientului perfect pentru fiecare camera il joaca corpurile de iluminat. Lumina iti poate influenta starea de spirit, te poate inspira sa fii mai activ si mai energic sau din contra, iti poate domoli activitatea si te poate indemna la odihna. Aceste influente sunt cauzate de tipul de lumina din spatiul respectiv. Lumina caldă, cu tentă gălbuie este cea care îndeamnă la destindere şi este recomandată pentru încăperile destinate liniştii şi relaxării cum ar fi dormitorul sau livingul. Este şi tipul de lumină preferat în restaurante şi cafenele în care vizitatorii se pot bucura de momente de relaxare şi linişte. Lumina rece, albă cu tentă albăstruie este cea care îndeamna la actiune, conferă energie si entuziasm şi este recomandată pentru spaţiile în care suntem activi cum ar fi baia şi bucătăria. Şi desigur este folosită şi în spaţiile comerciale unde sunt aşteptaţi cumpărătorii activi, sau in spatiile de lucru pentru a mentine nivelul de energie al angajatilor.

De asemenea corpul de iluminat poate ghida atentia ta catre anumite obiecte din spaţiu respectiv sau iti poate capta cu totul atentia. O lustră impunătoare sau un candelabru de dimensiuni mai mari pozitionate in centrul incaperii, vor lumina spatiul fără să ghideze către o zona anume ci vor atrage şi capta cu siguranţă atenţia musafirilor. Aici mai multe detalii!



Dacă nu doreşti să distragi atenţia vizitatorilor poţi opta pentru o plafonieră mai discretă, care însă să completeze ambientul camerei asigurand in acelasi timp si lumina potrivita. Aici detalii!

De asemenea dacă vrei ca atenţia ta să se îndrepte către fotoliul comfortabil din colţul încăperii ca să iti aminteasca sa iti rupi timp si pentru tine poti amplasa un lampadar langa acesta. Aici detalii!

Să nu uităm desigur de stiluri, corpurile de iluminat sunt adevarate bijuterii ale locuintei si trebuie să se incadreze perfect in peisaj. Astfel poti alege modele cu lemn si fier, in nuante inchise cu finisaje brute ce se incadreaza perfect in stilul industrial. Poţi aduce un plus de eleganta cu lustrele cu accesorii tip cristal şi forme rotunjite sau poţi completa atmosfera moderna cu gamele cromate si linii clare.

Recomandarea noastra este să vizitezi magazinele mari specializate in comertul de mobilier şi decoratiuni, unde le vei vedea pozitionate deja in camere mobilate si iti va fi mai usor sa alegi ce ti se potriveste. In plus vei gasi si game complete ce includ toate elementele de iluminat disponibile, de la veioze şi lampadare la lustre sau plafoniere. Corpurile de iluminat merita o atentie deosebita pentru ca imbina utilul cu placutul, asigura iluminatul potrivit dar pot indeplini cu succes si un rol decorativ de efect.