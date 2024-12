Povestea lui Hans, românul care s-a întors în România și a construit o fermă, după șapte ani de muncă în Germania

Nicoleta și Hans Baier sunt azi proprietarii unei ferme de capre pentru care s-au zbătut 7 ani.

Hans Baier: Sunt puține ferme de capră, dar așa cum o avem noi, de exemplu inclusiv cu rotolactoare, nu mai este în țară. Sunt rotolactoare la ferme performante de vaci dar pe partea de capră suntem... Adică din România este cel mai mare rotolactor, ca să zicem așa.

Reporter: Câți bani ați investit?

Hans Baier: Păi în jur de 3 milioane de euro.

Hans era peisagist și munceaâ în Germania. Acolo a văzut ce înseamnă agricultura performantă și zootehnie făcută cu grijă pentru animale.

Hans Baier: Agricultură de subzistență făceam deja din 2011.

Reporter: Adică produceați cât să mâncați.

Hans Baier: Da, exact. Iar în 2016 a fost această idee, pentru că făceam agricultură de subzistență și spuneam, băi, nu mai, adică nu are niciun sens. Era o muncă în zadar, multă muncă, eram plecat de acasă și nu se materializa nimic. Și atunci am spus, a fost această oportunitate pe Afir 4.1... Să depunem un proiect și am încercat.

Cu o finanțare de peste 1 milion de euro, bani europeni, visau în 2016 că vor produce brânzeturi într-un timp foarte scurt. Doar că România le-a arătat că aici nu-i Germania, iar dosarul cu șină și cele 30 de zile pentru o semnătură sunt sfinte.

Hans Baier: Le spuneam că e pe fonduri europene și necesită să avem răspunsul cât mai repede, fiindcă toate aceste autorizații sunt în lanț, adică dacă îți pică una, pică tot, e un efect domino. Erau dăți în care aveam nevoie, nu știu, să mai adăugăm un cod și îmi zicea că degeaba încerci, voiau o hârtie sau așa mai departe sau o semnătură, adică era o chestie normală, care câteodată depinde numai de o persoană, să fie acolo, să o semneze și atât.

Șapte ani au trecut de la momentul depunerii actelor până când pe linia de producție a ieșit primul caș. Se întâmpla anul trecut. Își amintesc exact acea zi pentru că au plâns amândoi.

Hans Baier: Șase ani mai târziu am procesat pentru prima oară și chiar am plâns.

Reporter: Și cum a fost când a ieșit primul caș?

Hans Baier: Un moment plin de emoții. Sincer.Adică nu credeam că până la urmă iese și un produs.

La început făceau ei toată treaba. Hans era în fermă de la 5, când pregătea primul muls până seara la 8, când se termina al doilea. De câteva luni, au trei angajați din Nepal.

Nicoleta se ocupă de producție și marketing.În depozit găsești tot felul de sortimente cu care reușesc să fie competitivi pe o piață nu tocmai ușoară.În fiecare weekend merg la târguri și evenimente destinate micilor fermieri. Cei care îi ajută sunt copiii lor de 16 și 14 ani.

România cu bun gust e un concept la care soții Baier au aderat și pe care îl promovează. Vor ca oamenii să mănânce sănătos, produse locale făcute cu pricepere și cu drag.

George Cățean, fermier: România cu bun gust nu înseamnă altceva decât mâncare de calitate, meșteșugari, artizani autentici și lucrurile puse în așa fel încât totul să fie așezat pe o hartă a bunului gust.

Nicoleta și Hans simt că și-au găsit locul acasă. România încă mai are de învățat cum să se poarte cu cei întorși.

Reporter: Ce ați implementat, din ce ați învățat în Germania? Ce se regăsește din rigoarea în casă aici?

Hans Baier: Eu cred că ceea ce este foarte important și pe ceea ce punem nou preț este bunăstarea animalelor. Și, evident, tehnologia pe care o avem Ca să reușim să avem produse atât de gustoase. Cred că, în primul rând, acesta este lucrul. După care, precum vedeți cum este construit adăpostul, cu foarte mult aer. Adică nu e nimic închis, cu multă lumină. Și, evident, mai departe partea de tehnologie. Ceea ce înseamnă mulșul. Cred că astea sunt așa lucrurile care sunt foarte importante. Și să putem oferi animalelor această bunăstare.

Hans știe că visul lui de a construi o fermă își avea rădăcinile acasă.

Hans Baier: Nu aveam cum în altă parte. România mi-a oferit locul unde sa ma pot dezvolta.

Hans este unul dintre sutele de mii de români întorși în ultimii ani să-și scrie povestea acasă. Poate nu e totul perfect aici și nici rigoarea nemțească n-o va găsi în România, dar știe că pentru copiii lui e dator să fie parte din dezvoltarea acestei țări.

