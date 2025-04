Un bărbat, sfâșiat de rechini sub privirile îngrozite ale martorilor. Atacul a avut loc în Israel

Incidentul a avut loc în apropierea plajei Olga, situată în orașul Hadera, în nord-vestul Israelului. Imediat după atac, imaginile șocante au surprins rechini cutreierând zona, la doar o zi distanță de momentul în care victima a fost ucisă, relatează The Sun.

Operațiunea de căutare și salvare a început luni, după ce un rechin a lansat un atac violent și susținut asupra unui înotător, care a dispărut în apele mării. Martorii au surprins scene dramatice: victima, prinsă în ghearele animalului, încerca să se elibereze, în timp ce apa din jurul său devenea roșie de sânge.

Un martor ocular a relatat că bărbatul striga disperat „Ajutor!” și „Mă mușcă!” în timp ce ridica mâinile din apă, înainte ca rechinul să-l tragă în larg.

Ulterior, au apărut imagini tulburătoare care surprindeau rechini înotând aproape de mal, în jurul unor copii care se jucau în apă, unii dintre aceștia fiind atinși de înotătoarele prădătorilor, cu doar câteva momente înainte de atac.

Autoritățile au suspendat căutările la aproape 24 de ore după dispariția înotătorului, odată cu descoperirea rămășițelor umane. Victima era un bărbat de 40 de ani din Petah Tikva, pasionat de rechini, potrivit presei locale.

Familia îndurerată s-a deplasat imediat la fața locului, în apropierea plajei turistice, unde bărbatul fusese văzut ultima dată. Potrivit relatărilor, acesta obișnuia să vină în zonă pentru a înota alături de rechinii de tip dusky, o specie considerată, în mod normal, inofensivă pentru oameni.

Corpul mutilat a fost transferat la Institutul Național de Medicină Legală din Tel Aviv pentru identificare și examinare.

Între timp, marți, noi imagini alarmante au arătat cel puțin cinci rechini înotând aproape de țărm, sub privirile atente ale turiștilor. Înotătoarele lor tăiau neliniștite suprafața apei, într-un spectacol sumbru.

Rechinii din specia dusky și sandbar sunt cunoscuți pentru faptul că se adună în această perioadă a anului în zona Hadera, atrași de apele calde eliberate de o centrală electrică din apropiere.

Plaja Olga este renumită în rândul înotătorilor și surferilor, unii dintre aceștia obișnuind să interacționeze direct cu rechinii, hrănindu-i sau jucându-se cu înotătoarele lor.

Înotul în largul plajei Olga era deja interzis, iar autoritățile au decis închiderea tuturor plajelor din zonă, arborând steaguri negre pentru a semnala interdicția. Poliția a montat și un gard de protecție la gura râului Hadera, ca măsură suplimentară.

Eliya Motai, un martor al tragediei, a declarat pentru Ynet: „Eram în apă, am văzut sânge și am auzit țipete.” Un alt martor, Shlomo, a povestit: „Ne îndreptam spre apă când am văzut o persoană care se zbătea în valuri — încerca să scape din colții unui rechin. A fost greu de privit. Rechinul l-a atacat din nou și din nou. Încă nu înțeleg cum plaja nu fusese închisă. Puteam fi noi. Suntem toți traumatizați.”

Un alt localnic a explicat pentru presă că prezența frecventă a pescarilor, ale căror cârlige rănesc rechinii, i-ar fi putut înrăi pe prădători, determinându-i să atace oameni.

Ministerul de Interne al Israelului a reiterat apelul către populație să evite intrarea în apă și a anunțat că steaguri negre vor rămâne arborate pe toate plajele din regiune, marcând restricția de scăldat.

Un membru al Grupului Specialiștilor în Rechini din cadrul IUCN SSC a atras atenția asupra pericolului reprezentat de apropierea turiștilor de rechini, avertizând că interacțiunile nesupravegheate pot duce cu ușurință la atacuri. Specialistul a subliniat și cazurile în care oamenii obișnuiau să tragă rechinii de coadă sau să intre în apă cu copiii pentru a „se juca” cu prădătorii marini, cerând autorităților să aplice măsuri de control mai stricte.

