Imagini șocante în Râmnicu Sărat. Un bărbat a fost înjunghiat de un vecin mai în vârstă. Mama victimei a filmat atacul

Scenă de coșmar, în plină stradă, la Râmnicu Sărat. Un bărbat de 34 de ani a fost înjunghiat de vecinul cu 25 de ani mai în vârstă, sub privirile familiei.

Incidentul a fost surprins cu telefonul mobil, de mama victimei. Femeia încerca disperată să îl înduplece pe atacator să îi lase băiatul în pace.

În același timp, în imagini se vede cum soția victimei încearcă, la rândul ei, să îl îndepărteze pe atacator folosind o coadă de mătură. Dar nu reușește.

Mama victimei: „Am ieșit afară, am vrut să îi sperii. I-am strigat să lase cuțitul jos și până la urmă am văzut când l-a înjunghiat pe băiat.”

Soția victimei: „Atunci, în viteza aia, i-a dat de două ori cu cuțitul.”

Sora victimei: „Am ieșit, am pus mâna pe lopată și i-am dat peste mână ca să arunce cuțitul, nu l-a aruncat.”

Tânărul de 34 de ani a ajuns în stare gravă la spital.

Adnan Al Aloul, medic Spitalul Râmnicu Sărat: „Pacient înjunghiat în zona abdomenului, a fost operat de urgență și acum starea lui este stabilă.”

Cei doi bărbați s-ar fi luat la ceartă de la o datorie neachitată pe care victima o avea față de agresor. În plus, amândoi consumaseră alcool, spun anchetatorii. Suspectul de 59 de ani a fost reținut și este cercetat pentru tentativă de omor.*

