Imagini șocante în Râmnicu Sărat. Un bărbat a fost înjunghiat de un vecin mai în vârstă. Mama victimei a filmat atacul

Stiri Socante
22-10-2025 | 17:42
×
Codul embed a fost copiat

Scenă de coșmar, în plină stradă, la Râmnicu Sărat. Un bărbat de 34 de ani a fost înjunghiat de vecinul cu 25 de ani mai în vârstă, sub privirile familiei.

autor
Dan Oprea

Incidentul a fost surprins cu telefonul mobil, de mama victimei. Femeia încerca disperată să îl înduplece pe atacator să îi lase băiatul în pace.

În același timp, în imagini se vede cum soția victimei încearcă, la rândul ei, să îl îndepărteze pe atacator folosind o coadă de mătură. Dar nu reușește.

Mama victimei: „Am ieșit afară, am vrut să îi sperii. I-am strigat să lase cuțitul jos și până la urmă am văzut când l-a înjunghiat pe băiat.”

Soția victimei: „Atunci, în viteza aia, i-a dat de două ori cu cuțitul.”

Citește și
Rafinăria Lukoil Ploiești
Muncitorul rănit în explozia de la rafinăria Lukoil este angajat al unei firme contractante. Care este starea lui actuală

Sora victimei: „Am ieșit, am pus mâna pe lopată și i-am dat peste mână ca să arunce cuțitul, nu l-a aruncat.”

Tânărul de 34 de ani a ajuns în stare gravă la spital.

Adnan Al Aloul, medic Spitalul Râmnicu Sărat: „Pacient înjunghiat în zona abdomenului, a fost operat de urgență și acum starea lui este stabilă.”

Cei doi bărbați s-ar fi luat la ceartă de la o datorie neachitată pe care victima o avea față de agresor. În plus, amândoi consumaseră alcool, spun anchetatorii. Suspectul de 59 de ani a fost reținut și este cercetat pentru tentativă de omor.*

Iarna vine mai devreme în 2025. Transfăgărășanul și Transalpina, închise cu trei săptămâni mai devreme din cauza ninsorilor

Sursa: Pro TV

Etichete: Ramnicu Sarat, tanar, injunghiat,

Dată publicare: 22-10-2025 17:41

Articol recomandat de sport.ro
Dennis Man a scris istorie în Champions League! Este primul fotbalist care a făcut asta
Dennis Man a scris istorie în Champions League! Este primul fotbalist care a făcut asta
Citește și...
Bărbatul care l-a împușcat pe Robert Fico a fost condamnat la 21 de ani de închisoare. Reacția atacatorului
Stiri externe
Bărbatul care l-a împușcat pe Robert Fico a fost condamnat la 21 de ani de închisoare. Reacția atacatorului

Bărbatul de 72 de ani care l-a rănit grav prin împușcare, în mai 2024, pe premierul slovac Robert Fico a fost condamnat la 21 de ani de închisoare pentru terorism. Individul era un admirator al lui Fico, înainte să-și schimbe părerea despre acesta.

Muncitorul rănit în explozia de la rafinăria Lukoil este angajat al unei firme contractante. Care este starea lui actuală
Stiri actuale
Muncitorul rănit în explozia de la rafinăria Lukoil este angajat al unei firme contractante. Care este starea lui actuală

Muncitorul care a fost rănit în explozia produsă luni, pe platforma rafinăriei Lukoil, fiind lovit de un capac de canal dislocat de suflul deflagraţiei, este angajat al unei firme contractante.

Avion lovit de un obiect misterios deasupra SUA. Pilotul a fost rănit, un pasager a povestit momentele de groază
Stiri externe
Avion lovit de un obiect misterios deasupra SUA. Pilotul a fost rănit, un pasager a povestit momentele de groază

Un avion a fost lovit de un obiect misterios deasupra Statelor Unite iar pilotul, deși rănit, a efectuat o aterizare de urgență. Un pasager a povestit momentele terifiante.

Recomandări
Ce spune șeful de la Investigații Criminale despre ipoteza unei “bombe” în blocul din Rahova. Scenariile luate în calcul
Interviurile Stirileprotv.ro
Ce spune șeful de la Investigații Criminale despre ipoteza unei “bombe” în blocul din Rahova. Scenariile luate în calcul

Explozia din Rahova nu a fost provocată, în niciun caz, de o mână criminală, a declarat pentru Știrile PRO TV, chestorul Cristian Gheorghe, Directorul Direcției de Investigații Criminale al Poliției Române.

Grindeanu știe „pe surse” că reforma pensiilor a fost respinsă și pe fond: Bolojan „să plece acasă” dacă refuză dialogul
Stiri Politice
Grindeanu știe „pe surse” că reforma pensiilor a fost respinsă și pe fond: Bolojan „să plece acasă” dacă refuză dialogul

Sorin Grindeanu a declarat că știe „pe surse” că judecătorii Curții Constituționale ar fi respins reforma pensiilor magistraților și pe fond. Șeful PSD îi cere lui Bolojan să plece dacă refuză dialogul cu Justiția.

Șeful Armatei: „Nu intrăm într-un război, dar ne pregătim ca pentru unul”. Ce spune despre trimiterea de trupe în Ucraina
Stiri actuale
Șeful Armatei: „Nu intrăm într-un război, dar ne pregătim ca pentru unul”. Ce spune despre trimiterea de trupe în Ucraina

Şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, a declarat că România nu intră într-un război, dar că trebuie să se pregătească ca pentru un război.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 22 Octombrie 2025

01:31:13

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 22 Octombrie 2025

46:57

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
22 Octombrie 2025

01:44:36

Alt Text!
ePlan
Ediția 3

15:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28