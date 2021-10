Horoscop 21 octombrie 2021, cu Neti Sandu. Săgetătorii îți vor face o nouă relație

Horoscop 21 octombrie 2021, cu Neti Sandu. Sunt vești care ne pot da viața peste cap – în sensul bun al cuvântului și să facem față schimbărilor.

Vibrația zilei este 3 și o să spunem clar și răspicat ce ne dorim.

HOROSCOP 21 OCTOMBRIE 2021 BALANȚĂ

Poate v-ați decis în privința mașinii – dacă să vă luați alta sau să o duceți la reparat și să plătiți, deloc puțin. E posibil să recuperați niște bani, dar să și dați o sumă c-oți fi rămas datori cu vreo factură, ori poate mai e de completat ceva la taxele școlare.

HOROSCOP 21 OCTOMBRIE 2021 SCORPION

Vă doriți un plus de atenție din partea partenerului de viață și dacă n-o să fie prea ocupat o să ieșiți la o plimbare, o cină romantică. Vă scoate la o cafea cineva care vă propune o afacere și e bine să fiți pe fază ca să nu-nghițiți nemestecată oferta, că ați putea stabili chiar voi condițiile.

HOROSCOP 21 OCTOMBRIE 2021 SĂGETĂTOR

E posibil să vă iasă-n cale cineva care e dispus să se plieze pe felul vostru de a fi și să vă meargă bine împreună. Apar proiecte noi la serviciu și poate vă luați inima-n dinți să cereți ceva care să vi se potrivească, și, automat, o să dați dovadă de ingeniozitate.

HOROSCOP 21 OCTOMBRIE 2021 CAPRICORN

Un răspuns afectiv o să vă cam ia prin surprindere, dar se poate negocia – ca să vă fie bine amândurora. E momentul să dați lovitura în afaceri și să câștigați bani frumoși, cu multă muncă, ce-i drept, dar n-o să mai stați cu grijă zilei de mâine – că veți avea în mod constant bani.

HOROSCOP 21 OCTOMBRIE 2021 VĂRSĂTOR

Poate faceți o rezervare într-o stațiune de agrement pentru week-end c-abia acum vă puteți duce și nu acum o săptămână, sau acum 2 săptămâni. Se ivesc ocazii să vă relansați în sfera afacerilor și o să vă croiți un alt drum în carieră și o să vă consolidați poziția în cadrul breslei.

HOROSCOP 21 OCTOMBRIE 2021 PEȘTI

Vă scoate cineva la plimbare, la cafea, că are ceva să vă spună și nu vrea prin telefon. O întâlnire neașteptată și or să vă vină idei ingenioase pentru proiectele de la-nceputul anului viitor c-așa o să deveniți mai vizibili, în anul vostru special – la anul, am zis.

HOROSCOP 21 OCTOMBRIE 2021 BERBEC

Cineva care v-a dus dorul vă caută, vrea să stați de vorbă și vă invită și-ntro excursie, în week-end. O să colaborați în termeni mult mai buni cu șefii, cu colegii și rezultatele se vor vedea, o s-aveți și bani pe măsură, după ce întâmpinaserăți tot felul de probleme.

HOROSCOP 21 OCTOMBRIE 2021 TAUR

Încep să se-adune banii pe care i-ați tot așteptat și o să știți ce-aveți de făcut cu ei, în ce să-i investiți – vă sfătuiți cu familia. O provocare – vi se propune o afacere, un job, ceva care v-ar aduce profit și care v-ar scoate din starea de monotonie, că simțeați nevoia de ceva nou, inedit.

HOROSCOP 21 OCTOMBRIE 2021 GEMENI

Se poate să v-apucați din nou de un sport, să vă-ngrijiți și de siluetă, să-ncercați o dietă, o detoxifiere, eventual. Vă faceți timp și pentru voi, să aduceți un plus de prospețime în relația de cuplu c-ați fost ocupați și partenerul de cuplu s-a simțit neglijat – vă vreți relația înapoi.

HOROSCOP 21 OCTOMBRIE 2021 RAC

Poate pregătiți un eveniment în familie și o să puneți suflet, așa că efortul n-o să mai conteze, nu-l mai puneți la socoteală. Se poate să vă fi așezat la casa voastră, s-o fi renovat întâi, reparat, ceva treburi casnice par să vă fi preocupat și acum e un plus de confort.

HOROSCOP 21 OCTOMBRIE 2021 LEU

O să vă bucurați de o veste care poate avea legătură cu nașterea unui copil, sau cu un botez, o aniversare. O s-aveți succes la preocupările care țin de studii, examene, cursuri practice, și o să fie cu promovare, c-ați fost într-o oarecare derută în ultima vreme, nu știați în ce direcție s-o apucați.

HOROSCOP 21 OCTOMBRIE 2021 FECIOARĂ

Un plus de culoare în spațiul locuibil, voi sau altcineva din familie se ocupă de redecorare și o să vă bucurați cu toții. Vi se pot plăti orele suplimentare și să aveți bani de buzunar ca să dați o fugă, în timpul liber la aer, să vedeți și alte locuri, oameni, poate vă duceți în vizită la rude.