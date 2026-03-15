Sunt trofeele care se acordă celor mai stânjenitoare prestații de pe marele ecran. Kate Hudson, Rebel Wilson sau Ice Cube s-au aflat, de asemenea, pe lista rușinii.

Ca în fiecare an, cu 24 de ore înaintea decernării premiilor la Oscar, sunt anunțați câștigătorii „Zmeura de Aur”.

Ice Cube joacă rolul unui bărbat care trebuie să salveze umanitatea de o invazie extraterestră, fără să părăsească biroul. „Războiul lumilor”, filmul care îl are în prim-plan, a câștigat aproape toate distincțiile nedorite la Zmeura de Aur: cel mai prost film, cel mai prost actor, cel mai prost regizor, cel mai prost scenariu și cel mai prost remake. O altă țintă majoră a criticilor a fost „Albă ca Zăpada”, un live-action după clasicul film animat Disney, din 1937.

Nominalizată la Oscarul pentru cea mai bună actriță, Kate Hudson a luat, până una-alta, culmea, un premiu Zmeura de Aur. A făcut-o de rușine rolul din „Song Sung Blue”, care i-a adus titlul de... „cea mai proastă actriță”.