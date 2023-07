„Bombardiera blondă” campioană mondială la box, banată din cauza fotografiilor deocheate. Ebanie Bridges, GALERIE FOTO

Ebanie Bridges a fost banată de două ori pe rețelele de socializare, din cauza fotografiilor sale picante. Luptătoarea, campioană mondială la box, încă nu a urcat în ring în 2023, semn că veniturile de pe Onlyfans o mulțumesc, arată publicația Daily Star.

Bombardiera blondă își păstrează acum multe dintre instantaneele ei picante pentru serviciul de abonament online, deși susținătorii încă mai au parte de mici bucurii pe rețelele de socializare. Acolo, campioana mondială IBF la categoria feminină la categoria bantamweight postează în mod regulat actualizări.

Ea a fost interzisă de pe Instagram pentru că a încălcat liniile directoare ale comunității, după ce cineva s-a plâns de conținutul unei fotografii. În aceasta, Bombardiera blond purta lenjerie intimă țipătoare, cu sânii așezați pe un pian. Anterior, a fost banată și de pe Twitter, actualul X.

Înaintea luptei cu Shannon O'Connell, Bombardiera blondă a urcat pe cântar purtând o lenjerie intimă sumară, ceea ce se pare că l-a enervat pe Elon Musk la sediul Twitter, arată sursa citată.

„Am fost blocată de pe Twitter din seara cântăririi... Mă omoară! Am încercat tot ce am putut, dar acum depinde de asistența Twitter. Să sperăm că Elon Musk mă poate readuce online. Câte tweet-uri aș fi putut să fac în weekend!" s-a plâns ea atunci.

În scurt timp, ea a revenit online. Lui Bridges i s-a spus în mod regulat că va "sparge internetul" cu conținutul ei picant - deși australianca nu este descurajată de haterii sau trolii care-i dau târcoale.

Bombardiera blondă se consideră deschizătoare de drumuri

„Prin toată ura, toți oamenii care mă judecă, mă stereotipizează și-și doresc cu ardoare să eșuez....mai ales din cauza modului în care arăt și a modului în care mă promovez, oamenii nu au putut face față schimbării. Am venit în lumea boxului feminin arătând ceva diferit și promovându-mă folosind social media (nimeni nu a fost / va face acest lucru pentru mine), sunt diferită. Nu voi fi niciodată ca oricine altcineva. Am mers pe propriul meu drum și acum l-am pavat pentru alții. Îmi place să cred că am făcut multe pentru boxul feminin și am adus mult mai mulți ochi pe acest sport doar fiind eu însămi. Am încasat loviturile și gloanțele și am supraviețuit atacurilor pentru a face acum mai ușor calea pentru alte femei care aleg, de asemenea, să fie feminine și să își arate frumusețea, fiind în același timp o fiară, și sperăm că nu vor fi puse la zid la fel de mult ca mine.

Mi-am construit propriul brand care va continua să crească și sper că a inspirat mulți alții, nu doar femei, ci TOȚI" declara Ebanie Bridges.

Sursa: Daily Star Etichete: , , , , Dată publicare: 29-07-2023 12:41