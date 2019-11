Trupa RoadKillSoda lansează videoclipul ”Satan”. Concert în club Expirat din București

Pe 28 noiembrie 2019, trupa RoadkillSoda revine în Control Club, pentru lansarea noii piese și videoclip în același timp, care se numește ”Satan”.

Melodia este al doilea single extras de pe următorul album al trupei, care va fi lansat la începutul anului 2020.

RoadkillSoda şi-a început activitatea în 2011 și este una dintre cele mai apreciate trupe de rock'n'roll din România.

Ceea ce a început ca un proiect într-o cameră obscură şi plină de fum, a devenit treptat o trupă care reprezintă cu adevărat esenţa stoner rock-ului, atât local, cât şi în afară: vibe-ul anilor ’70 combinat cu riff-uri şi solo-uri care îţi fac piele de găină, linii de bass grele, toate presărate cu o voce intensă şi ritmuri care îţi pun sângele-n mişcare.

⚡ Bilete la cocenrtul RoadKillSoda pot fi cumpărate de aici.

RoadKillSoda online:

- Facebook

- Bandcamp

- YouTube

- Instagram

Primul single de pe viitorul album RoadKillSoda se numește ”My stretch of dirt” și a fost lansat în luna mai a acestui an.