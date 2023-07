Transformarea incredibilă a unui celebru model OnlyFans: de la dormitul pe bancă în parc, la 1 milion USD anual |GALERIE FOTO

Un model OnlyFans care a trecut peste puternica dependență de droguri reușește acum să facă peste 1 milion de dolari pe an. Eliza Rose Watson este celebră și pentru că-și face reclamă pe panourile stradale din Londra.

Dar viața nu a fost întotdeauna roză pentru Emma Burge, alias Eliza Rose Watson. Vedeta OnlyFans a fost în adolescență un copil problemă, care a refuzat toate tentativele familiei de a o ajuta. S-a drogat masiv, a condimentat cu alcool, a furat din casă și a ajuns în așa hal încât mama ei a dat-o afară, dormind pe o bancă în parc. Până când a spus „Stop” și a renunțat la droguri.

Acum a cunoscut celebritatea în lumea imaginilor explicite, pentru care își taxează fanii cu 6 lire pe lună. Și e suficient, pentru că reușește să strângă aproape 100.000 de lire pe lună din fotografii picante pe internet, arată publicația Daily Star.

Emma Burge, cunoscută și sub numele de Eliza Rose Watson de la OnlyFans, s-a luptat în trecut cu o dependență foarte puternică de droguri. Ea a început să bea la 14 ani, și apoi a trecut la droguri dure. În perioada de vârf a dependenței sale, a consumat patru grame de cocaină și a băut o sticlă de vodcă pe zi.

Mai mult, tânăra în vârstă de 24 de ani, din West Country, a furat pentru a-și finanța dependența și, în cele din urmă, a ajuns pe străzi.

„Nu aveam niciun ban. Nu aveam un card bancar. Nu aveam nimic. Uneori nu aveam telefon. Nu puteam să-mi găsesc un loc de muncă - nu puteam nici măcar să mă descurc să cer ajutor social. Am făcut rost de bani de unde am putut. Mi-am cărat lucrurile într-un rucsac. În jurul meu erau o mulțime de ambulanțe, poliție, arestări, tentative de sinucidere. În acel moment, familia mea renunțase. Nu mai puteau face nimic pentru mine, pentru că nu voiam să fiu ajutată... Am sfârșit prin a rămâne fără adăpost. Mama mea nu m-a mai vrut. Tata a rezistat mult timp, dar eu eram un coșmar. Uneori leșinam. Dormeam pe o bancă din parc" a declarat Emma Burge pentru Daily Star.

Viața Emmei s-a schimbat atunci când mama ei i-a făcut cunoștință cu un dependent în recuperare, care a inspirat-o să-și schimbe viața.

Eliza Rose Watson investește în imobiliare

Ea a decis să urmeze o calificare de profesor de clasă primară și a obținut un loc de muncă la o școală locală.

Dar, în ciuda faptului că s-a pus din nou pe picioare, Emma încă se străduia să se descurce.

Câștiga doar 650 de lire sterline pe lună, așa că a decis să se înscrie la OnlyFans pentru a-și suplimenta veniturile.

Acum, Emma își taxează abonații cu aproximativ 6 lire sterline pe lună pentru a vedea instantaneele ei obraznice. Și pentru a atrage cât mai multă atenție asupra paginii sale, a plătit recent nu mai puțin de 18.000 de lire pentru a-și face reclamă la pagina sa picantă pe panourile publicitare din Londra.

Dar panourile publicitare și-au făcut, cu siguranță, treaba, deoarece acum câștigă aproximativ 100.000 de lire sterline pe lună.

De asemenea, Emma deține o casă la țară în valoare de 580.000 de lire sterline, pe care a plătit-o cu bani gheață după ce a dat lovitura.

Emma, a cărei familie este mândră de realizările sale, speră să investească o parte din acești bani în proprietăți imobiliare.

„Știu cum este să nu ai bani și este foarte dificil. Aspectul financiar al lucrurilor pe care le fac este grozav, dar este pentru o perioadă scurtă de timp. Din acest punct de vedere, este un pic ca un atlet. Ai o fereastră foarte scurtă de timp pentru a face bani foarte mulți. În timp ce asta se întâmplă în acest moment, nu este un lucru pe care să îl iau ca atare și mă gândesc mereu la viitorul meu" a mai spus Eliza Rose Watson.

