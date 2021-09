Theo Rose a fost confirmată pozitiv cu Covid-19 pentru a doua oară

Instagram

Cântăreața Theo Rose a anunțat, pe Instagram, că a fost confirmată pozitiv cu Covid-19. Artista a mai fost infectată anul trecut, în noiembrie.

Theo Rose a anunțat pe rețelele sociale că nu va mai putea onora concertele din următoarea perioadă. De asemenea, cântăreața a transmis că se simte bine, simptomele fiind asemănătoare cu cele pe care le-a avut în luna noimebrie a anului trecut.

„Zilele trecute nu m-am simțit prea bine. Am simțit că mă ia o răceală, drept urmare am stat acasă, cu scopul de a face o pauză vocală pentru a putea onora cântările de săptămâna asta. Aseară am făcut un test rapid, care a ieșit pozitiv. La orele 3:00 ale dimineții am plecat să mă testez la o secție de testare PCR non stop. Astăzi am primit rezultatul, care este pozitiv”, a explicat Theo Rose.

„Vă aduc asta la cunoștință, pentru că ar fi fost o perioadă cu multe evenimente, poate ultima atât de plină din acest sezon și ar fi fost extraordinar atât pentru mine cât și pentru trupa mea să le putem onora. Mă simt ok, din fericire simptomele nu diferă cu mult față de cele din luna noiembrie, de anul trecut, pentru că da, am mai fost infectată o dată. Îmi cer scuze față de oamenii care mă așteptau să le cant și mă bucur totodată că am acționat la timp și nu am îmbolnăvit pe nimeni. Aveți grijă de voi și de ai voștri!”, a mai spus artista.