Taylor Swift împlinește 33 de ani. Cele mai sexy apariții ale artistei. GALERIE FOTO

Taylor Swift împlinește 33 de ani.

În 2022, Taylor Swift a marcat istoria muzicii americane cu cel de-al 10-lea album de studio al ei, "Midnights", lansat pe 21 octombrie. Ea a reuşit o premieră mondială, după ce 10 piese de pe acest disc au ocupat primele 10 poziţii ale celebrului top Billboard Hot 100.

Precedentul record a fost deţinut de rapperul canadian Drake, care a ocupat nouă din primele 10 poziţii ale acestui top, timp de o săptămână, în septembrie 2021.

"10 din 10 piese în Hot 100? De pe cel de-al 10-lea album al meu? Sunt complet uluită", a reacţionat cântăreaţa americană.

Primul single extras de pe noul ei album, "Anti-Hero", a ocupat primul loc în Billboard Hot 100 şi reprezintă cel de-al nouălea cântec lansat de Taylor Swift care realizează această performanţă.

Celelalte piese care completează Topul 10 american sunt "Lavender Haze", "Maroon", "Snow On The Beach", "Midnight Rain", "Bejeweled", "Question...?", "You're On Your Own, Kid", "Karma" şi "Vigilante Shit".

De asemenea, Taylor Swift a reuşit o altă performanţă notabilă: toate cele 20 de cântece din versiunea extinsă a acestui album, "Midnights (3am Edition)", au reuşit să se claseze în Billboard Hot 100.

